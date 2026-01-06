Rendkívüli

„Nagy butaság” – Bognár György reagált az önjelölt szakírók kritikáira

Nem kell rendbe tenni a csapat védekezését – mondta az M4 Sportnak a labdarúgó NB I-ben harmadik helyen álló Paksi FC vezetőedzője. Bognár György a csapat őszi teljesítményét értékelve hozzátette, az eredményekkel elégedett, a mutatott játékkal azonban nem.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 13:14
A Paks vezetőedzője reagált a kritikákra Fotó: Vasvári Tamás Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Az M4 Sportnak adott interjújában értékelte a Paks őszi teljesítményét Bognár György, aki a kritikákra is reagálva kemény üzenetet fogalmazott meg.

Bognár György csapata a harmadik helyen töltötte az ünnepeket
Bognár György csapata a harmadik helyen töltötte az ünnepeket (Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Hegedüs Róbert)

Nagy butaság az önjelölt szakíróktól, hogy rendbe kell tenni a védekezést, vagy éppen a támadást.

– Ez együtt működik: amikor támadsz, védekezni is kell, és fordítva. A mi védekezésünk eddig is ugyanígy működött, ezzel nincs mit kezdeni. Nyilván egyéni teljesítményektől is függ, hogy stabilabb vagy éppen gyengébb a védekezés. Vagy azt a filozófiát követjük, hogy mi lőjük a legtöbb gólt, és ez bizony védekezés szempontjából nehézségekkel jár, vagy elkezdünk védekezni, és nem lesz ennyi helyzetünk, nem szerzünk ennyi gólt – mondta Bognár, hozzátéve: ő arra szavaz, ők lőjék a legtöbb gólt, mert akkor nagy bajuk nem lesz.

Bognár György a hullámzó teljesítményről

A tréner az előző idénybeli eredményekkel és az ősszel szerzett pontokkal elégedett, a mostani szezon első felében mutatott játékkal azonban nem.

– Tudtuk, következményekkel jár szakmailag, ha több fiatalt próbálunk egyszerre berakni a csapatba. Emiatt nem tudtuk irányítani a meccsek nagy részét úgy, mint az utóbbi években, most hullámzó volt a teljesítményünk mérkőzéseken belül is – értékelte csapata teljesítményét a 64 éves szakember.

Bognár örül, hogy Ádám Martin, Lenzsér Bence és Windencker József is a csapattal tart a törökországi edzőtáborba. Ugyanakkor Hahn János még nem tud elutazni Belekbe, ahol négy mérkőzést játszanak majd a tolnaiak komoly ellenfelekkel.

A célkitűzésekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy mindenből a lehető legjobbat szeretnék kihozni, ugyanakkor hozzátette, az, hogy kétszer egymás után megnyerték a Magyar Kupát, nem jelenti azt, hogy ezúttal is döntőbe kerülnek.

Az NB I harmadik helyén telelő Paks január 24-én, a Puskás Akadémia otthonában folytatja a bajnokságot.

