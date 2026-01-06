A húsz éve elhunyt Zavadszky Gábor fia Dubajba költözött, Szoboszlai apja segítette

Napra pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. január 6-án sokkoló hír rázta meg a magyar sportvilágot: tragikus hirtelenséggel elhunyt Zavadszky Gábor Cipruson. Egy évvel korábban, 2005-ben igazolt a limassoli Apollon csapatához, amelynek színeiben az utolsó meccsén sérülést szenvedett. Ez egy szerdai napon történt, ami után a pénteken bekövetkezett haláláig háromszor járt orvosnál, mert nem érezte jól magát. Mint később kiderült, halálát a véralvadási rendszer zavara miatt kialakuló kóros vérrögképződés okozta, élete megmenthető lehetett volna.

Zavadszky Gábor fiai, Roland (balra) és Norbert, valamint az ikrek édesanyja, Zavadszky Mónika. Fotó: Nemzeti Sport

A 31 évesen elhunyt négyszeres válogatott labdarúgó tragédiája a mai napig felfoghatatlan. Zavadszky tagja volt a Fradi legendás, 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörös csapatának, majd az 1996-os atlantai olimpiai csapatnak is. A Ferencvárossal kétszer (1995, 1996), később az MTK-val (2003) és a Dunaferr-rel (2000) egyszer-egyszer volt bajnok az NB I-ben. Halálakor az ikrei, Roland és Norbert még nem voltak hétévesek.

Mi lett Zavadszky Gábor ikreivel? Szoboszlai apja is szóba került

Zavadszky Gábor halálának húszéves évfordulóján a Nemzeti Sportnak nyilatkoztak a ma már felnőtt ikrek. Mindketten futballoztak, Pasaréten, a Vasasban kezdték a játékot, majd kisebb csapatokban fordultak meg. Norbert tizennégy éves korában hetente egyszer Székesfehérváron edzett a Főnix csapatában, amelyet Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt vezet.

– Szoboszlai Dominikkel, Csoboth Kevinnel, Bolla Bendegúzzal és a ma az MTK-ban szereplő Bévárdi Zsomborral játszhattam, jó szívvel emlékezem vissza erre – mesélte Zavadszky Gábor fia.

Azt is elárulta, hogy Szoboszlai Dominik apja nagy szerepet játszott az életében:

Szoboszlai Zsolt edzőként és pedagógusként is sokat jelentett nekem.

Zavadszky Norbert az apja után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járt, ahol jogot tanult, majd a diploma megszerzése után a pénzügyi világban helyezkedett el menedzserként, jelenleg Dubajban él. A másik fiú, Roland pedig vagyonvédelmi céget vezet egy barátjával közösen.