A húsz éve elhunyt Zavadszky Gábor fia Dubajba költözött, Szoboszlai apja segítette

Ma van húsz éve annak, hogy 2006. január 6-án Zavadszky Gábor mindössze 31 éves korában tragikus hirtelenséggel elhunyt. A Fradi színeiben Bajnokok Ligája-csoportkörös, a Ferencváros mellett az MTK-val és a Dunaferr-rel is NB I-es bajnok válogatott labdarúgó halálakor az ikrei, Roland és Norbert még nem voltak hétévesek. Kiderült, mi lett Zavadszky Gábor fiaival: a ma már Dubajban élő Norbert együtt futballozott Szoboszlai Dominikkel, akinek az apja nagy hatással volt rá.

Magyar Nemzet
2026. 01. 06. 11:00
Illés Béla és Végh Zoltán tisztelegnek Zavadszky Gábor emléke előtt
Illés Béla és Végh Zoltán tisztelegnek Zavadszky Gábor emléke előtt
Napra pontosan húsz évvel ezelőtt, 2006. január 6-án sokkoló hír rázta meg a magyar sportvilágot: tragikus hirtelenséggel elhunyt Zavadszky Gábor Cipruson. Egy évvel korábban, 2005-ben igazolt a limassoli Apollon csapatához, amelynek színeiben az utolsó meccsén sérülést szenvedett. Ez egy szerdai napon történt, ami után a pénteken bekövetkezett haláláig háromszor járt orvosnál, mert nem érezte jól magát. Mint később kiderült, halálát a véralvadási rendszer zavara miatt kialakuló kóros vérrögképződés okozta, élete megmenthető lehetett volna.

Zavadszky Gábor fiai, Roland (balra) és Norbert, valamint az ikrek édesanyja, Zavadszky Mónika
Zavadszky Gábor fiai, Roland (balra) és Norbert, valamint az ikrek édesanyja, Zavadszky Mónika.

A 31 évesen elhunyt négyszeres válogatott labdarúgó tragédiája a mai napig felfoghatatlan. Zavadszky tagja volt a Fradi legendás, 1995-ben Bajnokok Ligája-csoportkörös csapatának, majd az 1996-os atlantai olimpiai csapatnak is. A Ferencvárossal kétszer (1995, 1996), később az MTK-val (2003) és a Dunaferr-rel (2000) egyszer-egyszer volt bajnok az NB I-ben. Halálakor az ikrei, Roland és Norbert még nem voltak hétévesek.

Mi lett Zavadszky Gábor ikreivel? Szoboszlai apja is szóba került

Zavadszky Gábor halálának húszéves évfordulóján a Nemzeti Sportnak nyilatkoztak a ma már felnőtt ikrek. Mindketten futballoztak, Pasaréten, a Vasasban kezdték a játékot, majd kisebb csapatokban fordultak meg. Norbert tizennégy éves korában hetente egyszer Székesfehérváron edzett a Főnix csapatában, amelyet Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt vezet.

– Szoboszlai Dominikkel, Csoboth Kevinnel, Bolla Bendegúzzal és a ma az MTK-ban szereplő Bévárdi Zsomborral játszhattam, jó szívvel emlékezem vissza erre – mesélte Zavadszky Gábor fia.

Azt is elárulta, hogy Szoboszlai Dominik apja nagy szerepet játszott az életében:

Szoboszlai Zsolt edzőként és pedagógusként is sokat jelentett nekem.

Zavadszky Norbert az apja után a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre járt, ahol jogot tanult, majd a diploma megszerzése után a pénzügyi világban helyezkedett el menedzserként, jelenleg Dubajban él. A másik fiú, Roland pedig vagyonvédelmi céget vezet egy barátjával közösen.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

A Magyar Nemzet közéleti napilap

