Kocsis Máté: A Tisza a választók becsapására készül + videó

Varga KevinBudapest HonvédNyíregyháza

Néhány hónapig tartott a magyar válogatott játékos kétéves szerződése, új helyre igazolt

Újra klubot váltott a 14-szeres magyar válogatott támadó. A nemzeti csapatban legutóbb 2021-ben szerepelt Varga Kevin tavaly augusztusban érkezett meg az élvonalbeli Nyíregyházához, vasárnap viszont szerződésbontásról számolt be a klub. Azóta kiderült, hogy Varga a másodosztály listavezetőjénél, a Budapest Honvédnál folytatja.

Magyar Nemzet
2026. 01. 05. 8:18
Varga Kevin újra csapatot cserélt, ám ezúttal Magyarországon belül váltott (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)
Ezúttal Magyarországon belül cserél csapatot a 29 éves szélső. Varga Kevin az elmúlt években többször is klubot váltott, a légiósként eltöltött évek után viszont 2025 augusztusában a Nyíregyháza szerződtette. A kétévesre tervezett együttműködés nem tartott sokáig, vasárnap este ugyanis már arról szóltak a hírek, hogy az NB I-ben 18 forduló után kieső, 11. helyen álló Spartacus közös megegyezéssel szerződést bontott a korábbi válogatott balszélsővel. Varga Kevin hat bajnokin és egy kupamérkőzésen lépett pályára a nyíregyháziaknál, a tavaszi idénytől viszont már az NB II-ben 15 játéknapot követően éllovas, azaz feljutó pozícióban lévő Budapest Honvéd futballistája lesz. A megállapodás pontos részleteit nem közölte a kispesti klub.

Varga Kevin legutóbb 2021-ben volt válogatott, azóta több klubban is megfordult
Varga Kevin legutóbb 2021-ben volt válogatott, azóta több klubban is megfordult (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Varga Kevin kacskaringós útja Karcagról Kispestig

A karcagi születésű Varga Kevin a debreceni klubnál nevelkedett, a 2017/2018-as szezonban nevelőegyesülete, a DVSC színeiben debütált az NB I-ben. A Debrecen akkor ötödik, majd a következő kiírásban harmadik lett, a sikerekből pedig Varga is kivette a részét, ennek köszönhetően 2018-ban, az Ausztrália elleni felkészülési találkozón a magyar válogatottban is bemutatkozhatott. Később, 2020 szeptemberében Varga Törökországba igazolt, a Kasimpasa játékosa lett.

Varga összesen 55 tétmérkőzésen szerepelt a Kasimpasa mezében, de közben a klub kölcsönadta a svájci Young Boys csapatának is. A törökökkel 2022 augusztusában ért véget az együttműködés – kiderült, hogy a Kasimpasa szerződést szegett Vargával szemben, nem fizették ki a játékost, aki országon belül váltott, és a Hatayasporhoz került. Itt 12 meccs jutott Vargának, aki 2023 februárjában visszakerült Debrecenbe.

Varga a debreceni csapat mezében
Varga a debreceni csapat mezében (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

Alig hét hónappal később továbbállt Varga Kevin, következő állomáshelye a ciprusi Apollon Limasszol lett. Tíz tétmérkőzéssel később, 2024 januárjában a román ligában szereplő Sepsi OSK-hoz került Varga, akivel még abban az évben szerződést bontottak a sepsiszentgyörgyiek – az akkori hírek fegyelmezetlenségről szóltak. A következő állomáshely Varga pályafutásában ismét Törökország, az Ankaragücü lett, tavaly februárban azonban onnan is távozott a szélső. Ezt néhány hónap szünet, majd a már említett nyíregyházi megállapodás követte.

Szerepelt a 2021-es Eb-n is

Varga Kevin Georges Leekens rövidre szabott kapitánysága idején volt először válogatott nyolc évvel ezelőtt. A kapitányváltás után legközelebb már Marco Rossi küldte pályára őt 2020 őszén, az oroszok elleni Nemzetek Ligája-csoportmeccsen, az olasz edző később számított Vargára a 2021-re halasztott, részben budapesti rendezésű kontinenstornán is. 

Varga a portugálok és a németek elleni csoportmeccsen is pályára lépett az Eb-n. Ezt követően még három vb-selejtezőn jutott szóhoz, máig összesen 14 alkalommal viselhette a válogatott címeres mezét.

 

