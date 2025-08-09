A Diósgyőr szurkolói frappánsan alázták a csapatukat a nagy verés közben + videó

A bajnokság első két fordulja után az MTK és a Diósgyőr is egy pontot gyűjtött, a házigazda a kilencedik, a vendégcsapat a tizedik helyet foglalta el. A meccsen már a negyedik percben dolga akadt a VAR-nak. Káprály Mihály játékvezetőt kihívták, hogy nézze meg ő is azt a jelenetet, amikor a diósgyőri 16-oson belül Demeter kezére pattant a labda. Ebből büntető lett, és a huzavona után a 7. percben Molnár Rajmund be is lőtte (1-0). A 28. percben Kata Mihály 13 méterről lőtt a jobb alsó sarokba (2-0), négy perc múlva Molnár Rajmund 11 méterről lőtt ugyanoda (3-0), a 43. percben pedig meglett neki a mesterhármas, ekkor egy olyan büntetőt értékesített, amelynek a megítéléséhez nem kellett videózni (4-0). Az első félidő végén a Diósgyőr szurkolótábora 0-4-nél frappánsan gúnyolta a csapatát: amikor a vendégek passzolgattak egymáshoz, „ollézásba” kezdett, mintha ők vezetnének 4-0-ra...

Molnár Rajmund triplázott a Diósgyőr ellen Forrás: Facebook/MTK Budapest

Az MTK végül 5-0-ra nyert a Diósgyőr ellen

A második félidőre is jutott egy MTK-gól: a 79. percben Átrok Zalán 18 méterről lőtt a bal alsó sarokba, az MTK 5-0-ra kiütötte a Diósgyőrt. Molnár Rajmund a lefújás után elárulta, még a szünetben elintézte, hogy azt a labdát, amivel három gólt lőtt, megkaphassa – elvégre felnőtt pályafutása első mesterhámasát jegyezte.