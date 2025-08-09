MTKNB IdiósgyőrVAR

A Diósgyőr szurkolói frappánsan alázták a csapatukat a nagy verés közben + videó

A labdarúgó NB I 3. fordulójának szombati első mérkőzésén az MTK a Diósgyőrt fogadta, és már az első félidőben „lerendezte” a meccset, hiszen a szünetben 4-0-ra vezetett. A vége 5-0 lett, ezt a kiütést a Diósgyőr csapatának és a szurkolóinak sem lesz könnyű feldolgozni.

2025. 08. 09. 20:01
Az MTK kiütéssel nyert a Diósgyőr ellen Forrás: Facebook/MTK Budapest
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A bajnokság első két fordulja után az MTK és a Diósgyőr is egy pontot gyűjtött, a házigazda a kilencedik, a vendégcsapat a tizedik helyet foglalta el. A meccsen már a negyedik percben dolga akadt a VAR-nak. Káprály Mihály játékvezetőt kihívták, hogy nézze meg ő is azt a jelenetet, amikor a diósgyőri 16-oson belül Demeter kezére pattant a labda. Ebből büntető lett, és a huzavona után a 7. percben Molnár Rajmund be is lőtte (1-0). A 28. percben Kata Mihály 13 méterről lőtt a jobb alsó sarokba (2-0), négy perc múlva Molnár Rajmund 11 méterről lőtt ugyanoda (3-0), a 43. percben pedig meglett neki a mesterhármas, ekkor egy olyan büntetőt értékesített, amelynek a megítéléséhez nem kellett videózni (4-0). Az első félidő végén a Diósgyőr szurkolótábora 0-4-nél  frappánsan gúnyolta a csapatát: amikor a vendégek passzolgattak egymáshoz, „ollézásba” kezdett, mintha ők vezetnének 4-0-ra...

Molnár Rajmund triplázott a Diósgyőr ellen Forrás: Facebook/MTK Budapest

Az MTK végül 5-0-ra nyert a Diósgyőr ellen

A második félidőre is jutott egy MTK-gól: a 79. percben Átrok Zalán 18 méterről lőtt a bal alsó sarokba, az MTK 5-0-ra kiütötte a Diósgyőrt. Molnár Rajmund a lefújás után elárulta, még a szünetben elintézte, hogy azt a labdát, amivel három gólt lőtt, megkaphassa – elvégre felnőtt pályafutása első mesterhámasát jegyezte.

 

NB I, 3. FORDULÓ

augusztus 8, péntek
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1-2 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző, Jv.: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., büntetőből)

augusztus 9., szombat
MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5-0 (4-0)
Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3000 néző, Jv.: Káprály
Gólszerzők: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat tizenegyesből), Kata (28.), Átrok (79.)


20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Ferencvárosi TC (tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (tv: M4 Sport)
 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Veér Gyula
idezojelekKapu Tibor

Majoros Péter és a Való Világ

Az elmúlt hetekben két személlyel foglalkozott a legtöbbet a média, Kapu Tiborral és Majoros Péterrel, alias Majkával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu