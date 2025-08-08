Kazincbarcika SCNB IDebrecenLokiDzsudszák BalázsDVSC

A kazincbarcikai kapus ámokfutása után Dzsudzsák Balázs nyugtatott le mindenkit

Nem született meglepetés, a Kazincbarcika a harmadik NB I-es mérkőzésén is kikapott. Kuttor Attila együttese Mezőkövesden fogadta a Debrecent, s hiába a „hazaiak” kétszer annyi lövése és olykor meddő mezőnyfölénye, Gollai Dániel kapus kétszer nagyot hibázott, ezt pedig a Debrecen kegyetlenül kihasználta. A győztes gólt Dzsudzsák Balázs szerezte a második félidőben, így a DVSC 2-1-re nyert.

Magyar Nemzet
2025. 08. 08. 21:53
A Debrecen első gólját Szécsi Márk (jobbra), a másodikat Dzsudzsák Balázs szerezte Fotó: Vajda János
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Minden igazolás álma, hogy minél hamarabb bemutatkozhasson új csapatában. Ennek ékes példája Meshack Ubochioma, akit a Kazincbarcika péntek este jelentett be, 50 perccel a csapat bajnokija előtt. A 23 éves nigériai szélső 2023-ban Magyar Kupát nyert a Zalaegerszeggel, viszont 2025-ben még nem volt klubja. Ubochioma péntek este már a borsodiak kispadján ült a Debrecen elleni NB I-es mérkőzésen.

A Kazincbarcika az első félidőben egyenlített a Debrecen ellen
A Kazincbarcika az első félidőben egyenlített a Debrecen ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János 

Hiába a Kazincbarcika mezőnyfölénye a Debrecen ellen

Az újonc Kazincbarcika az első két fordulóban előbb az előbbi ezüstérmes Puskás Akadémiától, majd a bajnok Ferencvárostól kapott ki idegenben. Péntek este viszont „hazai pályán” is bemutatkozott. Az idézőjel nem véletlen, Kuttor Attila együttese egyelőre Mezőkövesden kénytelen fogadni az ellenfeleket. 

A négypontos Debrecen szerezte meg a vezetést a 19. percben. Az eddig jobbára csereként beálló Szécsi Márk szerezte meg a vendégeknek a 19. percben – noha a gólban a hazaiak kapusa, Gyollai Dániel is benne volt. 

A hazaiak kedvét nem szegte a kapott gól, a Lokinak az első félidőben több helyzete nem is volt, a hajrában pedig a Kazincbarcika kiegyenlített. Sós Bence óriási bedobására Varga Ádám kapus rosszul jött ki, az örmény Varazdat Harojan pedig a kapuba fejelt. 

Ki más, mint Dzsudzsák?

A szünet után Gyollai szörnyen jött ki a kapuból – ez egy ilyen meccs volt... –, Bárány Donátot meszelte el, a megítélt büntetőt Dzsudzsák Balázs értékesítette. A 38 éves középpályás idáig abszolút csapata vezére: Zalaegerszegen bombagólt rúgott, majd az MTK ellen gólpasszal járult hozzá a győzelemhez.

A hajrában a Kazincbarcika nem tudott megújulni, a cserék nem ültek, a Debrecen nyert, és a hétvégi eseményeket a tabella éléről figyelheti. Mindeközben az újonc barcikaiak három vereséggel kezdték az idényt.

3. FORDULÓ
Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1-2 (1-1)
Mezőkövesd, Városi Stadion, 1349 néző, Jv.: Hanyecz
Gólszerző: Harojan (45+1.), illetve Szécsi (19.), Dzsudzsák (65., büntetőből)
Augusztus 9., szombat
17.45: MTK Budapest–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC (tv: M4 Sport)

Augusztus 10., vasárnap
17.45: Zalaegerszegi TE FC–ETO FC (tv: M4 Sport)
17.45: Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia (tv: M4 Sport+)
20.00: Újpest FC–Paksi FC (tv: M4 Sport)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekMagyar Péter

Költözzünk albérletbe! – üzeni Magyar Péter a zugligeti luxusvillájából

A bécsiek többsége bérlakásban él, tehát a magyaroknak is jó lesz úgy…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu