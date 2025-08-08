A kazincbarcikai kapus ámokfutása után Dzsudzsák Balázs nyugtatott le mindenkit

Minden igazolás álma, hogy minél hamarabb bemutatkozhasson új csapatában. Ennek ékes példája Meshack Ubochioma, akit a Kazincbarcika péntek este jelentett be, 50 perccel a csapat bajnokija előtt. A 23 éves nigériai szélső 2023-ban Magyar Kupát nyert a Zalaegerszeggel, viszont 2025-ben még nem volt klubja. Ubochioma péntek este már a borsodiak kispadján ült a Debrecen elleni NB I-es mérkőzésen.

A Kazincbarcika az első félidőben egyenlített a Debrecen ellen. Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

Hiába a Kazincbarcika mezőnyfölénye a Debrecen ellen

Az újonc Kazincbarcika az első két fordulóban előbb az előbbi ezüstérmes Puskás Akadémiától, majd a bajnok Ferencvárostól kapott ki idegenben. Péntek este viszont „hazai pályán” is bemutatkozott. Az idézőjel nem véletlen, Kuttor Attila együttese egyelőre Mezőkövesden kénytelen fogadni az ellenfeleket.

A négypontos Debrecen szerezte meg a vezetést a 19. percben. Az eddig jobbára csereként beálló Szécsi Márk szerezte meg a vendégeknek a 19. percben – noha a gólban a hazaiak kapusa, Gyollai Dániel is benne volt.

A hazaiak kedvét nem szegte a kapott gól, a Lokinak az első félidőben több helyzete nem is volt, a hajrában pedig a Kazincbarcika kiegyenlített. Sós Bence óriási bedobására Varga Ádám kapus rosszul jött ki, az örmény Varazdat Harojan pedig a kapuba fejelt.

Ki más, mint Dzsudzsák?

A szünet után Gyollai szörnyen jött ki a kapuból – ez egy ilyen meccs volt... –, Bárány Donátot meszelte el, a megítélt büntetőt Dzsudzsák Balázs értékesítette. A 38 éves középpályás idáig abszolút csapata vezére: Zalaegerszegen bombagólt rúgott, majd az MTK ellen gólpasszal járult hozzá a győzelemhez.

A hajrában a Kazincbarcika nem tudott megújulni, a cserék nem ültek, a Debrecen nyert, és a hétvégi eseményeket a tabella éléről figyelheti. Mindeközben az újonc barcikaiak három vereséggel kezdték az idényt.