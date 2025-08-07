Botrány: tömegbunyó tört ki a nagy múltú magyar futballcsapat meccsén + videó

A magyar futball egyik vidéki fellegvára Szombathely, ám az NB I korábbi meghatározó csapata, a Haladás jelenleg a harmadosztályban szerepel. Az előző idényben kis híján onnan is kiesett, és csaknem csődbe jutott, ám a Szombathelyről származó, a Bundesligában játszó Schäfer András és a szurkolók nagy összefogásával sikerült megmenteni az együttest, és új alapokra helyezve megkezdeni az építkezést.

A Haladás kikapott hazai pályán a Bicske ellen botrányba fulladt meccsen (Fotó: Cseh Gábor / Vas Népe)

Egyelőre azonban még mindig az út elején járnak a szombathelyiek, akik nem kezdték jól az új idényt sem az NB III-ban. Az első fordulóban a Haladás 1-1-es döntetlennel kezdett a Veszprém otthonában, szerdán pedig a második körben hazai pályán 2-0-ra kikapott a Bicskétől. Ez utóbbi meccs ráadásul botrányba is fulladt a hajrában, amikor tömegbunyó tört ki a játékosok között.

Botrányba fulladt a Haladás meccse

Minderre a 88. percben került sor, amikor a Bicske még csak 1-0-ra vezetett. A Vaol.hu tudósítása szerint a vendégek játékosa, Harmat Zsombor behúzott egyet ellenfelének, majd mindkét kispad teljes legénysége berohant a pályára, még a biztonságiak is próbáltak közbelépni. Az óriási lökdösődés végén Harmat csak sárga lapot kapott, ahogy a Haladásból Jancsó András is, tehát a játékvezető senkit sem állított ki.

Íme a tömegjelenet:

Ezek után a Bicske a hosszabbításban tizenegyesből újabb gólt szerzett, amivel megadta a kegyelemdöfést a Haladásnak. A vendégeket nem rázta meg a tömegbunyó, önfeledten ünnepelték idénybeli első győzelmüket a szombathelyi öltözőben.