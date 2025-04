A haldokló magyar futballklub szurkolói összepakoltak, aztán csoda történt

A Haladás a magyar futball egyik hagyományos vidéki fellegvára, a szombathelyi együttes 62 idényt töltött az NB I-ben, amivel a hetedik helyen áll a rangsorban, a vidéki csapatok között pedig a második, egyedül a jelenleg is élvonalbeli Győri ETO előzi meg (71). Úgy esett, hogy vasárnap a „nagy” Haladás a „kis” ETO-val csapott össze, azaz a győriek akadémista tartalékcsapatával az NB III-ban.

A Haladás játékosai tanácstalanok voltak a Győr elleni rövidzárlat miatt (Fotó: Haladás)

Jól indult a meccs a szombathelyieknek, hiszen már a hetedik percben megszerezték a vezetést egy szép szabadrúgásgóllal, ám ezután a Győr nemcsak fordított, hanem a Haladás kapitális védelmi hibáit kihasználva 4-1-re elhúzott. Ez volt az a pont, amikor betelt a pohár a szombathelyi szurkolóknál, akik a B középben elkezdtek összepakolni, meccs közben beszedték a különböző drapériáikat, így tüntettek a csapatuk gyatra teljesítménye miatt.

Nem erre számítottak a Haladás szurkolói, amikor a tavalyi év utolsó napjaiban a saját pénzükből gyűjtötték össze a klub 55 millió forintos adótartozásának rendezéséhez szükséges összeget, ami a nagy múltú futballklub túlélésének feltétele volt. Nagy publicitást kapott, hogy a magyar válogatott Bundesligában játszó alapembere, a városból származó Schäfer András mintegy 15 millió forinttal támogatta a szurkolók mentőakcióját, ami után hivatalosan is résztulajdonos lett a tiszta lappal újjáalakuló együttesben.

Börtönviselt, postás edző, elmaradó tavaszi feltámadás

A továbbra is szerény anyagi lehetőségekkel rendelkező Haladás a téli szünetben szinte egy csapatra való új játékost igazolt NB III-ból, illetve alacsonyabb osztályokból, és edzőt is váltott, bár Vígh Ferenc kinevezése után a szakember magánjellegű előzményei elvonták a figyelmet a szakmai dolgokról. Előbb kiderült, hogy a félállásban edzői munkát vállaló Vígh Ausztriában postásként dolgozik, majd pedig az is, hogy korábban előzetes letartóztatásban volt a debreceni börtönben, és az ellene zajló eljárás még nem zárult le.

A megújult Haladás várva várt tavaszi fellendülése egyelőre elmaradt, 23 forduló után továbbra is kieső helyen áll az NB III-ban. Ugyan az idei első meccsen, a korábbi válogatott, a Haladásból indult Koman Vladimirt is a soraiban tudó Kelen ellen 3-0-s győzelemmel rajtolt a Vígh-csapat, utána öt nyeretlen meccs következett, három döntetlennel és két vereséggel.

S a Győr ellen 1-4-nél nagyon úgy nézett ki, hogy ez két döntetlen és három vereség lesz. Ekkor pakoltak össze a saját pénzüket is a haldokló Haladás megmentésére áldozó szurkolók. Mintha megérezték volna a játékosok, hogy muszáj erre jól reagálniuk, mert ezután ledolgozta háromgólos hátrányát a csapat, és 4-4-re mentette a győri akadémisták elleni meccset.

Haladás: Visszajöttünk a sírból, ebből erőt kell meríteni

Az egy pont sovány vigasz, három pontra van a Haladástól a bennmaradást jelentő 13. hely, amelyet jelenleg a Balatonfüred birtokol. A meccs története, a csodás feltámadás viszont lendületet adhat a hátralévő hét fordulóra, amelyben el kellene kerülnie a Haladásnak, hogy a megyei első osztályba süllyedjen.

Vígh Ferenc szerint a nyolcperces rövidzárlat bosszantó volt, de amit a játékosai műveltek a hajrában, az megsüvegelendő volt. – Ha abból nem tudnak erőt meríteni, hogy vissza tudtunk jönni a sírból, akkor semmiből – fogalmazott az edző.