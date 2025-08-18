Rosszul lett Szása, a kis tigris a budapesti állatkertben, és még nincs túl a nehezén + videó

Amint észrevették az állatkerti dolgozók, hogy baj van, gyorsan reagáltak, de Ágnest, az anyát időbe telt elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását.

Szása azóta több vizsgálaton átesett, többek közt CT- és MRI-vizsgálaton, így kiderült, az eredmények aggasztóak. A kistigris a sorozatos epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és agyi ödémát; Szása még nincs túl a nehezén, egyelőre kérdéses a gyógyulása.