Rosszul lett Szása, a kis tigris a budapesti állatkertben, és még nincs túl a nehezén + videó

Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott – adta hírül a közösségi oldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert.
Amint észrevették az állatkerti dolgozók, hogy baj van, gyorsan reagáltak, de Ágnest, az anyát időbe telt elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását.
Szása azóta több vizsgálaton átesett, többek közt CT- és MRI-vizsgálaton, így kiderült, az eredmények aggasztóak. A kistigris a sorozatos epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és agyi ödémát; Szása még nincs túl a nehezén, egyelőre kérdéses a gyógyulása.
Az ügyben egyelőre a látogatók és a sajtó türelmét kérték.
