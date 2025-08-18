kistigrisTigrisbeteg

Rosszul lett Szása, a kis tigris a budapesti állatkertben, és még nincs túl a nehezén + videó

Egyelőre kérdéses a gyógyulása.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 18. 18:03
Szása, a tigris Forrás: Facebook/Fővárosi Állat-és Növénykert
Szása, a hím kistigris a napokban rosszul lett a külső tigriskifutóban, miközben húgával, Lénával játszott – adta hírül a közösségi oldalán a Fővárosi Állat- és Növénykert.

Amint észrevették az állatkerti dolgozók, hogy baj van, gyorsan reagáltak, de Ágnest, az anyát időbe telt elválasztani a kölyköktől, hogy az orvosi csapat megkezdhesse Szása ellátását. 

Szása azóta több vizsgálaton átesett, többek közt CT- és MRI-vizsgálaton, így kiderült, az eredmények aggasztóak. A kistigris a sorozatos epilepsziás rohamok miatt agyvérzést kapott, a képalkotó eljárások több helyen kiterjedt vérzést mutattak az agyában és agyi ödémát; Szása még nincs túl a nehezén, egyelőre kérdéses a gyógyulása.

Az ügyben egyelőre a látogatók és a sajtó türelmét kérték. 

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
