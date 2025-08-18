Nem elég, hogy nem fizettek a vacsoráért Révfülöpön, utóbb az is kiderült, hogy mennyire fiatalok voltak a csalók

A tapolcai rendőrök adatgyűjtése révén rövid időn belül azonosították a külföldi elkövetőket, és még aznap elfogták őket. A 19 éves fiatalembert 18 és 16 éves társaival együtt ezután előállították. A nyomozók az idősebbeket – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként kihallgatták, ellenük lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, és mindhármukkal szemben szabálysértési feljelentést tettek a fizetés nélküli távozás miatt.