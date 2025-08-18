rendőrségRévfülöpöngumicsónakétteremtulajdonos

Nem elég, hogy nem fizettek a vacsoráért Révfülöpön, utóbb az is kiderült, hogy mennyire fiatalok voltak a csalók

Túl korán kezdték.

Az egyik révfülöpi étterem tulajdonosa értesítette a rendőrséget augusztus 16-án, hogy előző éjszaka három férfi fizetés nélkül távozott a vendéglátóhelyről – írja a rendőrségi portál.

Késő délután szintén Révfülöpről, egy strandcikkeket árusító üzletből tettek bejelentést, hogy a boltban lopás történt. A nap folyamán két külföldi férfi tért be az áruházba, majd vásárlást színlelve elterelték az eladó figyelmét, és a helyiség hátsó falának támasztott gumicsónakokat, valamint egy pumpát magukkal vittek, csaknem százezer forint értékben.

A tapolcai rendőrök adatgyűjtése révén rövid időn belül azonosították a külföldi elkövetőket, és még aznap elfogták őket. A 19 éves fiatalembert 18 és 16 éves társaival együtt ezután előállították. A nyomozók az idősebbeket – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként kihallgatták, ellenük lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, és mindhármukkal szemben szabálysértési feljelentést tettek a fizetés nélküli távozás miatt.

 

 

