Az egyik révfülöpi étterem tulajdonosa értesítette a rendőrséget augusztus 16-án, hogy előző éjszaka három férfi fizetés nélkül távozott a vendéglátóhelyről – írja a rendőrségi portál.
Nem elég, hogy nem fizettek a vacsoráért Révfülöpön, utóbb az is kiderült, hogy mennyire fiatalok voltak a csalók
Túl korán kezdték.
Késő délután szintén Révfülöpről, egy strandcikkeket árusító üzletből tettek bejelentést, hogy a boltban lopás történt. A nap folyamán két külföldi férfi tért be az áruházba, majd vásárlást színlelve elterelték az eladó figyelmét, és a helyiség hátsó falának támasztott gumicsónakokat, valamint egy pumpát magukkal vittek, csaknem százezer forint értékben.
További Belföld híreink
A tapolcai rendőrök adatgyűjtése révén rövid időn belül azonosították a külföldi elkövetőket, és még aznap elfogták őket. A 19 éves fiatalembert 18 és 16 éves társaival együtt ezután előállították. A nyomozók az idősebbeket – őrizetbe vételük mellett – gyanúsítottként kihallgatták, ellenük lopás vétség megalapozott gyanúja miatt indult eljárás, és mindhármukkal szemben szabálysértési feljelentést tettek a fizetés nélküli távozás miatt.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Visszafoglalás – A posztmodern és a posztstrukturalizmus + videó
Mi a nehéz posztmodernben? Ez lényegében egy ernyőfogalom, amelyet érthetünk művészetként, irodalomkritikai műfajként, politikaként, vagy valamiféle filozófiaként vagy ideológiaként.
Visszatérhet Varga Judit? + videó
Kocsis Máté üzent egy sejtelmeset.
Pofátlanság: még mindig nem fizette ki a zsírleszívása költségeit Ruszin-Szendi Romulusz
Magyar Péter bizalmasának szépészeti beavatkozását így az adófizetők állták.
Keményen leteremtették Zacher Gábort, aki a szőnyeg alá söpörné a drogproblémát
Életveszélyesen relativizálja az alkoholt és a kábítószereket a toxikológus hozzáállása – mutatott rá a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Visszafoglalás – A posztmodern és a posztstrukturalizmus + videó
Mi a nehéz posztmodernben? Ez lényegében egy ernyőfogalom, amelyet érthetünk művészetként, irodalomkritikai műfajként, politikaként, vagy valamiféle filozófiaként vagy ideológiaként.
Visszatérhet Varga Judit? + videó
Kocsis Máté üzent egy sejtelmeset.
Pofátlanság: még mindig nem fizette ki a zsírleszívása költségeit Ruszin-Szendi Romulusz
Magyar Péter bizalmasának szépészeti beavatkozását így az adófizetők állták.
Keményen leteremtették Zacher Gábort, aki a szőnyeg alá söpörné a drogproblémát
Életveszélyesen relativizálja az alkoholt és a kábítószereket a toxikológus hozzáállása – mutatott rá a Drogkutató Intézet stratégiai igazgatója.