Kútba zuhant egy nő Borsodban

Már nem lélegzett, amikor mentőt hívtak hozzá.

Magyar Nemzet
Forrás: Országos Mentőszolgálat2025. 08. 18. 14:15
Illusztráció Fotó: MTI/Katona Tibor
Egy hatvan év körüli nő esett a kertjében a kútba Borsodban még a múlt héten – adta hírül a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

A családja perceken belül rátalált, azonnal kimentették és mentőt hívtak, azonban ekkor a nő már nem lélegzett. A mentésirányító rögtön több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. Először rendőrök érkeztek a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a helyszínre érkező esetkocsival érkezők folytatták az életmentést. 

A beteg keringése visszatért, így állapotának stabilizálása után légi úton szállították kórházba a mentők.

