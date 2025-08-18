Egy hatvan év körüli nő esett a kertjében a kútba Borsodban még a múlt héten – adta hírül a közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Kútba zuhant egy nő Borsodban
Már nem lélegzett, amikor mentőt hívtak hozzá.
A családja perceken belül rátalált, azonnal kimentették és mentőt hívtak, azonban ekkor a nő már nem lélegzett. A mentésirányító rögtön több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. Először rendőrök érkeztek a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a helyszínre érkező esetkocsival érkezők folytatták az életmentést.
A beteg keringése visszatért, így állapotának stabilizálása után légi úton szállították kórházba a mentők.
