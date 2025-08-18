Kútba zuhant egy nő Borsodban

A családja perceken belül rátalált, azonnal kimentették és mentőt hívtak, azonban ekkor a nő már nem lélegzett. A mentésirányító rögtön több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert riasztott a helyszínre, miközben az újraélesztés lépéseire instruálta a rémült bejelentőket. Először rendőrök érkeztek a helyszínre, akik átvették a mellkasi nyomásokat, majd a helyszínre érkező esetkocsival érkezők folytatták az életmentést.