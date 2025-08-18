Veszélyes új baktérium terjed a Fekete-tengerben – írj az Index. A fertőzést nemcsak fürdőzés közben kaphatjuk el, hanem nyers vagy nem megfelelően hőkezelt tenger gyümölcseivel is.
Vérmérgezést is okozhat a Fekete-tengerben szaporodó húsevő baktérium
Nem átmeneti probléma.
A Vibrio nevű kórokozó a 20 fok feletti vízhőmérsékletnél rettenetesen el tud szaporodni, ami azért nem olyan jó, mert a Fekete-tenger hőmérséklete a nyáron gyakran eléri a 26 fokot. A fertőzés az esetek nyolcvan százalékában bélgyulladást okoz, súlyos esetben azonban vérmérgezéshez is vezethet – fűzték hozzá. Azonban nem csak a Fekete-tengerrel van a gond. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint már a Balti- és az Északi-tenger is a kockázatos területek közé tartozik.
A baktérium különösen veszélyes a gyermekekre, és tenger gyümölcsein keresztül is fertőzhet.
További Külföld híreink
A kórokozó egyébként több módon is bejuthat az emberi szervezetbe. Nyílt seben keresztül, vagy nem megfelelően elkészített tengeri élőlények fogyasztásával. Akit húsevő baktérium támad meg, az jó eséllyel belehal a fertőzésbe. Az ilyen fertőzésről a Magyar Nemzet korábban ebben a cikkben számolt be. Írnak arról is, hogy a baktérium jelenléte nem átmeneti probléma, hanem új kihívás az egészségügy és a turizmus számára.
További Külföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Kiderült mi kell a washingtoni tárgyalások sikeréhez
Egy csőd felé tartó, óriási területű ország menedzselése, illetve finanszírozása óriási teher lenne az Európai Unióra nézve.
Megkezdődtek a tömeges kitoloncolások az európai országból
Svédországban új szakaszba lépett a szigorított migrációs politika.
Életveszélyes hullámokat hozhat az Erin hurrikán
Az év első atlanti hurrikánja, az Erin ismét erősödött, és a 4-es kategóriát elérve fenyegeti a Bahamákat és Észak-Karolinát.
Orbán Viktor: Európai–orosz csúcs kell
A miniszterelnök szerint illúzió Oroszország elszigetelése, európai–orosz csúcsra van szükség. A kormány közben társadalmi vitára bocsátotta a tízéves fejlesztési tervet.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Kiderült mi kell a washingtoni tárgyalások sikeréhez
Egy csőd felé tartó, óriási területű ország menedzselése, illetve finanszírozása óriási teher lenne az Európai Unióra nézve.
Megkezdődtek a tömeges kitoloncolások az európai országból
Svédországban új szakaszba lépett a szigorított migrációs politika.
Életveszélyes hullámokat hozhat az Erin hurrikán
Az év első atlanti hurrikánja, az Erin ismét erősödött, és a 4-es kategóriát elérve fenyegeti a Bahamákat és Észak-Karolinát.
Orbán Viktor: Európai–orosz csúcs kell
A miniszterelnök szerint illúzió Oroszország elszigetelése, európai–orosz csúcsra van szükség. A kormány közben társadalmi vitára bocsátotta a tízéves fejlesztési tervet.