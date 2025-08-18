Rendkívüli

Szijjártó Péter: Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket

vízhőmérsékletgyermekFekete-tengerbenvibriobaktérium

Vérmérgezést is okozhat a Fekete-tengerben szaporodó húsevő baktérium

Nem átmeneti probléma.

Magyar Nemzet
Forrás: Index2025. 08. 18. 13:13
illusztráció Forrás: Pexels
Veszélyes új baktérium terjed a Fekete-tengerben – írj az Index. A fertőzést nemcsak fürdőzés közben kaphatjuk el, hanem nyers vagy nem megfelelően hőkezelt tenger gyümölcseivel is. 

A Vibrio nevű kórokozó a 20 fok feletti vízhőmérsékletnél rettenetesen el tud szaporodni, ami azért nem olyan jó, mert a Fekete-tenger hőmérséklete a nyáron gyakran eléri a 26 fokot. A fertőzés az esetek nyolcvan százalékában bélgyulladást okoz, súlyos esetben azonban vérmérgezéshez is vezethet – fűzték hozzá. Azonban nem csak a Fekete-tengerrel van a gond. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint már a Balti- és az Északi-tenger is a kockázatos területek közé tartozik. 

A baktérium különösen veszélyes a gyermekekre, és tenger gyümölcsein keresztül is fertőzhet.

A kórokozó egyébként több módon is bejuthat az emberi szervezetbe. Nyílt seben keresztül, vagy nem megfelelően elkészített tengeri élőlények fogyasztásával. Akit húsevő baktérium támad meg, az jó eséllyel belehal a fertőzésbe. Az ilyen fertőzésről a Magyar Nemzet korábban ebben a cikkben számolt be. Írnak arról is, hogy a baktérium jelenléte nem átmeneti probléma, hanem új kihívás az egészségügy és a turizmus számára.

 

