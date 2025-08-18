Vérmérgezést is okozhat a Fekete-tengerben szaporodó húsevő baktérium

A Vibrio nevű kórokozó a 20 fok feletti vízhőmérsékletnél rettenetesen el tud szaporodni, ami azért nem olyan jó, mert a Fekete-tenger hőmérséklete a nyáron gyakran eléri a 26 fokot. A fertőzés az esetek nyolcvan százalékában bélgyulladást okoz, súlyos esetben azonban vérmérgezéshez is vezethet – fűzték hozzá. Azonban nem csak a Fekete-tengerrel van a gond. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ szerint már a Balti- és az Északi-tenger is a kockázatos területek közé tartozik.

A baktérium különösen veszélyes a gyermekekre, és tenger gyümölcsein keresztül is fertőzhet.