Ez áll Schmuck Andor titkos szerelmének utolsó üzenetében

Fotó: Hatlaczki Balázs
„Szeretlek, Kincsem, mindörökre menyasszonyod” – bukkant rá Schmuck Andor sírján egy koszorúra a BorsOnline, amelynek a szalagján ez az üzenet állt. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy Kinga és Andor szerelme három évvel ezelőtt kezdődött. A gyászoló tömegben Schmuck Andor temetésén feltűnt egy fátyolos, kalapos szőke nő, őt azonosította a portál a Kinga nevű nővel. Információik szerint a fiatal nő a halála percéig támogatta Schmuck Andort.

Schmuck Andor korábban kétszer volt házas, és nagyon sokig úgy érezte, hogy a gyermekvállalás komoly felelősség, és rengeteg pénzbe került, azonban tavaly már azt mondta, nyitott a családalapításra és a gyermekvállalásra. Schmuck Andor azonban időközben súlyos beteg lett, amelyet nem tudott legyőzni. Scmuck Andor utolsó szerelméről és az üzenetéről a BorsOnline cikkében talál fotókat. 

