Magyarországra is érkezett a halálos francia sajtokból, mutatjuk, melyiket ne egye meg

Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról. 

Az érintett termékek adatai az alábbiak:

Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25, C5154101; 25.07.25, C5168109; 01.08.25

Termék: Camembert
Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.

Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12
Tételszám: C5155106
MMI: 24/07/2025

A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés.

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében – súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

Ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – figyelmeztettek. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a francia egészségügyi hatóságok 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek „lehetséges összefüggésben” állhatnak a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült sajtjainak fogyasztásával, amelyeket visszahívtak.

 

