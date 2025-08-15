Magyarországra is érkezett a halálos francia sajtokból, mutatjuk, melyiket ne egye meg

A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében – súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.

Ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – figyelmeztettek. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a francia egészségügyi hatóságok 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek „lehetséges összefüggésben” állhatnak a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült sajtjainak fogyasztásával, amelyeket visszahívtak.