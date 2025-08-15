A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) késedelem nélkül felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozásokkal, amelyek az NKFH-val együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tételek fogyasztóktól történő visszahívásáról.
Magyarországra is érkezett a halálos francia sajtokból, mutatjuk, melyiket ne egye meg
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) érkezett bejelentés alapján mikrobiológiai szennyeződést (Listeria monocytogenes) mutattak ki Franciaországból származó pasztőrözött tehén- és kecskesajtokban. A termékekből Magyarországra is érkezett.
Az érintett termékek adatai az alábbiak:
Termék: BUCHE CHEVRE LA BELLE DU BOCAGE 1KG
Tételszám és MMI: C5170130; 12.08.25, C5154101; 25.07.25, C5168109; 01.08.25
Termék: Camembert
Márka: Everyday
Kiszerelés: 250 g
MMI: 2025.08.13.
Termék: CAM.PERE ALEXANDRE *BOITE BOIS* 240G X12
Tételszám: C5155106
MMI: 24/07/2025
A termékvisszahívás oka: mikrobiológiai szennyeződés.
A Listeria monocytogenes baktérium egy kórokozó, amely megbetegedést, liszteriózist okozhat. Egészséges emberek a fertőzést sokszor tünetmentesen vészelik át, azonban legyengült szervezetben – csecsemők, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű emberek esetében – súlyos lefolyású betegség alakulhat ki.
Ha a fenti tételazonosítóval rendelkező termékekből vásárolt és a termék még a birtokában van, azt ne fogyassza el! – figyelmeztettek. Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy a francia egészségügyi hatóságok 21 lisztériás megbetegedést azonosítottak, köztük két halálesetet, amelyek „lehetséges összefüggésben” állhatnak a Chavegrand sajtüzem pasztőrözött tejből készült sajtjainak fogyasztásával, amelyeket visszahívtak.
Vigyázzon, mérgezőek a virágmintás poharak!
Ólom és kadmium is van bennük.
Lázár János bejelentette: hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet százmilliárd forintból
Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban.
Kavosz: hamarosan jön a kedvező hitel a száj- és körömfájásban érintett gazdák számára
Az intézkedés célja, hogy gyors és hatékony pénzügyi segítséget nyújtson a gazdáknak.
Hatvanezer forintot kért a taxishiéna, hogy a Nyugatitól elvigyen néhány embert a Szigetre
Ez több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak.
