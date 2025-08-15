Hatvanezer forintot kért a taxishiéna, hogy a Nyugatitól elvigyen néhány embert a Szigetre

Az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája. Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast – részletezi a BKK közleménye.

Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak.

A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, a megbeszélt összeg ellenében teljesítették a fuvart. Jó példa az együttműködés hatékonyságára, hogy a Sziget Fesztiválnál szolgálatot teljesítő ellenőrök jelzése alapján a repülőtéren a BKK a közlekedési hatóság munkatársaival együtt vonta ellenőrzés alá azt a két taxist, akik a hatósági árnál jóval drágábban, előre kikötött fix díjért szállítottak utasokat.