A hatóságok hat járműről vettek le rendszámot, amellyel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást. Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat. A BRFK munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.
Hatvanezer forintot kért a taxishiéna, hogy a Nyugatitól elvigyen néhány embert a Szigetre
Közel 400 ellenőrzést végeztek a BKK szolgáltatás-ellenőrei a Sziget Fesztivál ideje alatt a beköltözéstől a kiköltözésig tartó nyolc napban. Ezek közül 164 esetben készült hivatalos jegyzőkönyv. Közülük 89 tartalmazott szabálytalanságot: 83 alkalommal a taxiszolgáltatás, 6 alkalommal pedig az engedély nélküli taxiszolgáltatás miatt szabtak ki büntetést. A BKK 54 esetben próbavásárlók közreműködésével hajtotta végre az ellenőrzést.
Az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája. Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast – részletezi a BKK közleménye.
Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak.
A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, a megbeszélt összeg ellenében teljesítették a fuvart. Jó példa az együttműködés hatékonyságára, hogy a Sziget Fesztiválnál szolgálatot teljesítő ellenőrök jelzése alapján a repülőtéren a BKK a közlekedési hatóság munkatársaival együtt vonta ellenőrzés alá azt a két taxist, akik a hatósági árnál jóval drágábban, előre kikötött fix díjért szállítottak utasokat.
További Gazdaság híreink
Olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 ezer forintért szállította az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak. A sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.
A fesztivál ideje alatt továbbá a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást. Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzemben tartóval szemben. Egy esetben Viber-alkalmazáson keresztül rendelt, engedély nélküli taxiszolgáltatás lebonyolítását is feltárták az ellenőrök. A zárt csoportban történt megrendelést követően a szolgáltatást egy olyan jármű végezte, amelynek vezetője nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel. A hatóságok eljárást indítottak a járművezető ellen, a rendszámot és a forgalmi engedélyt is bevonták.
További Gazdaság híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Lázár János bejelentette: hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet százmilliárd forintból
Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban.
Kavosz: hamarosan jön a kedvező hitel a száj- és körömfájásban érintett gazdák számára
Az intézkedés célja, hogy gyors és hatékony pénzügyi segítséget nyújtson a gazdáknak.
Életveszélyes állapotok miatt bezár Budapest egyik legszebb és második legnépszerűbb fürdője
Évekig nem lehet majd látogatni.
Otthon start: drága kerületben sem lehetetlen lakást venni
A felújítandó ingatlan jelentősen olcsóbb lehet, mint a felújított.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Lázár János bejelentette: hatalmas útfelújítási projekt kezdődhet százmilliárd forintból
Minden vármegyében jelentős útfejlesztések várhatóak a következő hónapokban.
Kavosz: hamarosan jön a kedvező hitel a száj- és körömfájásban érintett gazdák számára
Az intézkedés célja, hogy gyors és hatékony pénzügyi segítséget nyújtson a gazdáknak.
Életveszélyes állapotok miatt bezár Budapest egyik legszebb és második legnépszerűbb fürdője
Évekig nem lehet majd látogatni.
Otthon start: drága kerületben sem lehetetlen lakást venni
A felújítandó ingatlan jelentősen olcsóbb lehet, mint a felújított.