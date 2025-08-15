BKKellenőrhiénaNyugati pályaudvarengedélyfesztivál

Hatvanezer forintot kért a taxishiéna, hogy a Nyugatitól elvigyen néhány embert a Szigetre

Közel 400 ellenőrzést végeztek a BKK szolgáltatás-ellenőrei a Sziget Fesztivál ideje alatt a beköltözéstől a kiköltözésig tartó nyolc napban. Ezek közül 164 esetben készült hivatalos jegyzőkönyv. Közülük 89 tartalmazott szabálytalanságot: 83 alkalommal a taxiszolgáltatás, 6 alkalommal pedig az engedély nélküli taxiszolgáltatás miatt szabtak ki büntetést. A BKK 54 esetben próbavásárlók közreműködésével hajtotta végre az ellenőrzést.

Magyar Nemzet
Forrás: BKK2025. 08. 15. 12:58
illusztráció Fotó: Róka László Forrás: MTVA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hatóságok hat járműről vettek le rendszámot, amellyel a szükséges engedélyek nélkül végeztek személyszállítást. Többször előfordult, hogy a taxisofőrök nem a kért úti célra szállították utasaikat. A BRFK munkatársai a járműveket kivették a forgalomból, majd az ellenőrzési pontra kísérték.

Az ellenőrzések során általános probléma volt, hogy a járművezetők nem adtak pénzügyi bizonylatot, valamint hiányoztak a kötelező arculati elemek a járművekről, úgymint az utastájékoztatók, a műszerfali tarifatábla vagy a taxiállomás-használati hozzájárulás matricája. Előfordult, hogy egy taxis több mint másfél éve lejárt személytaxi-vezetői igazolvánnyal szállított utast – részletezi a BKK közleménye. 

Az engedéllyel rendelkező taxisok körében is akadtak, akik a jogszabályban meghatározott hatósági árnál jóval magasabb viteldíjat alkalmaztak.

A BKK többször tapasztalta, hogy a taxisofőrök előre meghatározták a viteldíjat, és taxaméter használata nélkül, a megbeszélt összeg ellenében teljesítették a fuvart. Jó példa az együttműködés hatékonyságára, hogy a Sziget Fesztiválnál szolgálatot teljesítő ellenőrök jelzése alapján a repülőtéren a BKK a közlekedési hatóság munkatársaival együtt vonta ellenőrzés alá azt a két taxist, akik a hatósági árnál jóval drágábban, előre kikötött fix díjért szállítottak utasokat.

Olyan taxist is elfogtak, aki a Nyugati pályaudvartól a fesztivál helyszínére 60 ezer forintért szállította az utasokat – ez több mint tizenkétszerese a szabályos viteldíjnak. A sofőrt a BRFK munkatársai csalás gyanújával előállították.

A fesztivál ideje alatt továbbá a BKK többször is azonosított engedély nélküli szolgáltatókat, amelyek különféle mobilalkalmazásokon keresztül, hétköznapi civil járművekkel végeztek személyszállítást. Ezekben az esetekben a BRFK közúti bírságot szabott ki, a Közlekedési Hatóság pedig a jármű forgalmi engedélyét és rendszámát bevonta, valamint eljárást indított a járművezetővel és az üzemben tartóval szemben. Egy esetben Viber-alkalmazáson keresztül rendelt, engedély nélküli taxiszolgáltatás lebonyolítását is feltárták az ellenőrök. A zárt csoportban történt megrendelést követően a szolgáltatást egy olyan jármű végezte, amelynek vezetője nem rendelkezett a szükséges engedélyekkel. A hatóságok eljárást indítottak a járművezető ellen, a rendszámot és a forgalmi engedélyt is bevonták.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektransznemű

Ne nézz félre!

Bayer Zsolt avatarja

Mi lenne a helyes megoldás az ilyenekkel szemben?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu