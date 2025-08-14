Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó

A bűnügyeseknek hamar körvonalazódott, hogy az ott dolgozók loptak el pénzt a kasszából, továbbá zárás után ruhákat is magukkal vittek.

A munkaadójuknak ezzel több millió forint kárt okoztak.

A hajdúnánási rendőrök három embert a boltban, egyet pedig otthonában fogtak el, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. Mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki sikkasztás miatt, beismerő vallomást tettek.