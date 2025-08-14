rendőrségboltbanbevételpénztulajdonos

Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó

Keserű tapasztalat.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14.
rendőrautó (Illusztráció, forrás: Pixabay) Forrás: Pexels
Egy polgári üzlet tulajdonosa tett feljelentést a rendőrségen, amiért a bevétele több hete visszaesett és az árukészlete is hiányossá vált – adta hírül a rendőrségi portál. 

A bűnügyeseknek hamar körvonalazódott, hogy az ott dolgozók loptak el pénzt a kasszából, továbbá zárás után ruhákat is magukkal vittek. 

A munkaadójuknak ezzel több millió forint kárt okoztak.

A hajdúnánási rendőrök három embert a boltban, egyet pedig otthonában fogtak el, majd előállították őket a rendőrkapitányságra. Mindannyiukat gyanúsítottként hallgatták ki sikkasztás miatt, beismerő vallomást tettek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

