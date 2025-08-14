templombanfaperselyrendőradománycserkész

Ellopta a cserkészeknek szánt adományokat a nagykanizsai férfi, de megjelent Miss Marple

És keresztülhúzta a számításait.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 08. 14. 13:13
a kifosztott persely Forrás: Police
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A mise után lopta el a cserkészeknek gyűjtött adományt a szekszárdi római katolikus templomból egy nagykanizsai férfi. Pechjére a szertartás után a riasztóval ellátott templomban rekedt, előbb a sekrestyés, majd a rendőrök nyitottak neki ajtót – adta hírül a rendőrségi portál

A rendőrséget egy nő értesítette arról, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Őt egy helyi biztonsági cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett. Nem is kellett több, a nő visszament a templomba, amelyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt.

 Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek.

A szekszárdi járőrök perceken belül a helyszínre értek. A 44 éves nagykanizsai férfi elmondta nekik, hogy néhány órával korábban vonattal érkezett Szekszárdra, és arra gondolt, hogy a templomban gyorsan pénzhez tud jutni. Az este fél hatkor kezdődő mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd miután a hívek elmentek, felfeszítette a cserkészek támogatására kihelyezett faperselyt, amelyből csaknem harmincezer forintot szedett ki. Arra nem számított, hogy a templomot rázárják, és ott még riasztó is van.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Tóth Tamás Antal
idezojelekkém

Kijev új besorolást kapott

Tóth Tamás Antal avatarja

Az ukrán főváros lett a világ legkisebb városa.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu