Ellopta a cserkészeknek szánt adományokat a nagykanizsai férfi, de megjelent Miss Marple

A rendőrséget egy nő értesítette arról, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Őt egy helyi biztonsági cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett. Nem is kellett több, a nő visszament a templomba, amelyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt.

Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek.