A mise után lopta el a cserkészeknek gyűjtött adományt a szekszárdi római katolikus templomból egy nagykanizsai férfi. Pechjére a szertartás után a riasztóval ellátott templomban rekedt, előbb a sekrestyés, majd a rendőrök nyitottak neki ajtót – adta hírül a rendőrségi portál.
Ellopta a cserkészeknek szánt adományokat a nagykanizsai férfi, de megjelent Miss Marple
És keresztülhúzta a számításait.
A rendőrséget egy nő értesítette arról, hogy egy tolvajt bezárt a templomba. Őt egy helyi biztonsági cég alkalmazottja értesítette, hogy a Béla király téren levő templom riasztórendszere betörést jelzett. Nem is kellett több, a nő visszament a templomba, amelyet nem sokkal korábban – az esti mise után – zárt és riasztott be. Mikor belépett, maga is meglepődött, hogy nincs egyedül. Egy férfi éppen akkor pakolta ki a lelakatolt perselyben levő adományt.
Az asszony kiment a templomból, a tolvajra zárta az ajtót, és azonnal szólt a rendőröknek.
A szekszárdi járőrök perceken belül a helyszínre értek. A 44 éves nagykanizsai férfi elmondta nekik, hogy néhány órával korábban vonattal érkezett Szekszárdra, és arra gondolt, hogy a templomban gyorsan pénzhez tud jutni. Az este fél hatkor kezdődő mise alatt elbújt a gyóntatófülkében, majd miután a hívek elmentek, felfeszítette a cserkészek támogatására kihelyezett faperselyt, amelyből csaknem harmincezer forintot szedett ki. Arra nem számított, hogy a templomot rázárják, és ott még riasztó is van.
