A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy a balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő meghalt. Szántó Valentin elmondta, hogy a baleset egy vasúti átkelőnél történt, amikor az autó a sínekre hajtott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.
Két ember meghalt, miután autóval ütközött egy vonat Baranyában
Autóval ütközött egy Pécsről Szombathely felé tartó Pannónia InterRégió (PIR)-vonat Szentlőrinc és Szigetvár között csütörtökön délelőtt, ezért a két baranyai település között pótlóbuszok szállítják az utasokat – tudatta a Mávinform.
A Mávinform közlése szerint a balesetben a Pécsről 10.13-kor Szombathely felé indult PIR a nagypeterdi vasúti átjáróban ütközött össze a személyautóval, annak a vonatnak az utasai pótlóbusszal utaztak tovább.
A PIR-ek megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.
A Barcsról 11.38-kor Pécsre és a Pécsről 13.23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös Volán-járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is.
