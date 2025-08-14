balesetmeghalthalál

Két ember meghalt, miután autóval ütközött egy vonat Baranyában

Autóval ütközött egy Pécsről Szombathely felé tartó Pannónia InterRégió (PIR)-vonat Szentlőrinc és Szigetvár között csütörtökön délelőtt, ezért a két baranyai település között pótlóbuszok szállítják az utasokat – tudatta a Mávinform.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 14. 12:43
illusztráció Fotó: Faludi Imre Forrás: MTVA
A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense azt közölte, hogy a balesetben az autó sofőrje és utasa, egy férfi és egy nő meghalt. Szántó Valentin elmondta, hogy a baleset egy vasúti átkelőnél történt, amikor az autó a sínekre hajtott. Az eset körülményeit a rendőrség vizsgálja.

A Mávinform közlése szerint a balesetben a Pécsről 10.13-kor Szombathely felé indult PIR a nagypeterdi vasúti átjáróban ütközött össze a személyautóval, annak a vonatnak az utasai pótlóbusszal utaztak tovább.

A PIR-ek megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.

A Barcsról 11.38-kor Pécsre és a Pécsről 13.23-kor Barcsra induló személyvonat (8954, 8955) helyett a teljes útvonalon pótlóbusz közlekedik. A fennakadás végéig Szigetvár és Pécs között az 5685-ös Volán-járatokon elfogadják a vasúti jegyeket is.

