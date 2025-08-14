Két ember meghalt, miután autóval ütközött egy vonat Baranyában

A Mávinform közlése szerint a balesetben a Pécsről 10.13-kor Szombathely felé indult PIR a nagypeterdi vasúti átjáróban ütközött össze a személyautóval, annak a vonatnak az utasai pótlóbusszal utaztak tovább.

A PIR-ek megosztva, Nagykanizsa és Szigetvár, valamint Szentlőrinc és Pécs között közlekednek. Szigetvár és Szentlőrinc között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A változás a barcsi személyvonatokat is érinti.