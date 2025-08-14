Lövöldözés volt egy jótékonysági rendezvényen a IX. kerületben + videó

Erre a 26 éves férfi elővette a gáz-riasztó fegyverét, azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket, azonban többen kilökdösték az épületből, nehogy ténylegesen használja a fegyvert. Közben a 25 éves férfi is elővette a táncteremben a nála lévő gáz-riasztó fegyvert, és azzal a levegőbe lőtt, majd kiment a teremből.

Társa ezután kétszer is visszasietett az épületbe és többször a plafon felé lőtt, majd mindketten elhagyták a rendezvényt. A fiatalabb férfi a fegyverét a Dunába dobta. És nem ez az egyetlen ügy, ugyanis a vádnak tárgya egy másik eset, amikor a 26 éves férfi tavaly februárban egyik éjszaka az utcán belekötött egy társaságba és rájuk támadt, egyiküknek súlyos sérülést okozva.