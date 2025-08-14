A két férfi zenészként vett részt a IX. kerületi jótékonysági rendezvényen, még 2023 decemberében., azonban valamilyen oknál fogva gáz-riasztó fegyver is volt náluk. Éjfél után, részegen összevesztek a biztonsági őrökkel, akik felszólították őket a színpad elhagyására, majd megpróbálták a folyamatosan kiabáló zenészeket kikísérni az épületből.
Lövöldözés volt egy jótékonysági rendezvényen a IX. kerületben + videó
Vádat emelt a Budapesti IX. Kerületi Ügyészség egy 26 és egy 25 éves férfival szemben, akik egy rendezvényen zenészként léptek fel, majd gáz-riasztó fegyverrel fenyegetőztek.
Erre a 26 éves férfi elővette a gáz-riasztó fegyverét, azt kiabálta, hogy le fogja lőni a biztonsági őröket, azonban többen kilökdösték az épületből, nehogy ténylegesen használja a fegyvert. Közben a 25 éves férfi is elővette a táncteremben a nála lévő gáz-riasztó fegyvert, és azzal a levegőbe lőtt, majd kiment a teremből.
Társa ezután kétszer is visszasietett az épületbe és többször a plafon felé lőtt, majd mindketten elhagyták a rendezvényt. A fiatalabb férfi a fegyverét a Dunába dobta. És nem ez az egyetlen ügy, ugyanis a vádnak tárgya egy másik eset, amikor a 26 éves férfi tavaly februárban egyik éjszaka az utcán belekötött egy társaságba és rájuk támadt, egyiküknek súlyos sérülést okozva.
További Belföld híreink
A Budapesti IX. Kerületi Ügyészség a korábban letartóztatásban volt férfiakkal szemben társtettesként, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, a 26 éves ellen – aki még bűnügyi felügyelet alatt áll – ezen súlyos testi sértés bűntette miatt is vádat emelt. A kerületi ügyészég mindkét vádlottal szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozta, a fiatalabb elkövető esetén a végrehajtást próbaidőre történő felfüggesztésével.
A biztonsági kamera felvételén az látható, amint a 26 éves férfi a színpadról lejön, majd pedig hogy később visszamegy a rendezvény épületébe és a plafon felé tartja a fegyvert. A felvételt ide kattintva tekintheti meg.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Hollik István törvényjavaslatot nyújtott be a gyermekek védelme érdekében
A digitális világ is rengeteg veszélyt tartogathat a gyermekek számára.
Magyar Péter nem áll le, műbalhéra készül Székesfehérváron
Figyelmeztetett a Tisza Párt legújabb akciójára az egészségügyi államtitkár.
Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó
Keserű tapasztalat.
Kocsis Máté leleplezte: így gyárt közösen álhírt Magyar Péter és a Tisza propagandalapja, a Telex
Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Hollik István törvényjavaslatot nyújtott be a gyermekek védelme érdekében
A digitális világ is rengeteg veszélyt tartogathat a gyermekek számára.
Magyar Péter nem áll le, műbalhéra készül Székesfehérváron
Figyelmeztetett a Tisza Párt legújabb akciójára az egészségügyi államtitkár.
Gyanús lett a bolt tulajdonosának, hogy csökken a bevétel, de álmában sem gondolta volna, hogy kik loptak tőle + videó
Keserű tapasztalat.
Kocsis Máté leleplezte: így gyárt közösen álhírt Magyar Péter és a Tisza propagandalapja, a Telex
Ursula von der Leyen és Manfred Weber már hónapokkal ezelőtt is világossá tette, hogy ők Magyar Pétert akarják hatalmon látni.