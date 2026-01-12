Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

A karácsonyi időszak alatt lényegében befagytak a pártpreferenciák, és ezzel tartóssá vált a kormánypártok előnye – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb kutatásából.

Fotó: Nézőpont Intézet

Egy most vasárnapi országgyűlési választáson a Fidesz–KDNP a listás szavazatok 47 százalékát, míg a Tisza Párt 40 százalékát szerezné meg. Harmadik erőként a Mi Hazánk Mozgalom jutna be a parlamentbe hatszázalékos eredménnyel.

Mint írják, a Fidesz kongresszusa tudatosan a „nyugodt erő” képét igyekezett hangsúlyozni: a világrendetlenség és nemzetközi bizonytalanság idején a „biztos választás” üzenete érthető és értelmezhető ellenpontként jelenik meg. A Nézőpont elemzése úgy látja, hogy

a kormányzóképesség, a vezetői tapasztalat és a nemzetközi kapcsolatrendszer súlya a következő hónapokban tovább nőhet, miközben a kormánypárt támogatottságát a jóléti intézkedések is erősítik.

Ezek csökkentik a kormánykritikus szavazók tiltakozási hajlandóságát, vagyis a protestpotenciált.

Nem tudott tematikusan megújulni a Tisza Párt

Ezzel szemben a Tisza Párt a karácsonyi szünetben sem tudott tematikusan megújulni. A képviselőjelöltek nyilatkozatstopját követően a párt kommunikációja a „Szőlő utcázásra” épült, ám ez nem volt alkalmas a tábor bővítésére.

A kutatás szerint a kormány rendpárti válasza és a politikusi érintettség hiánya sem kedvezett a Tisza politikai haszonszerzési kísérleteinek.

Az elemzés külön kitér Bajnai Gordon megjelenésére is, amely nem segítette az ellenzéki kampányt.

Bár a volt kormányfő ma is több szálon kötődik az ellenzékhez, társadalmi támogatottsága alacsony: a választók mindössze 13 százaléka szimpatizál vele, míg 56 százalékuk kifejezetten elutasítja, további 11 százalék pedig nem is ismeri.

Mindezek alapján a Nézőpont Intézet szerint a pártverseny állása érdemben nem változott a karácsonyi időszakban.

A Fidesz támogatottsága a december közepi 46 százalékról 47 százalékra nőtt, míg a Tisza Párt 39-ről 40 százalékra erősödött – mindkét esetben hibahatáron belüli elmozdulásról van szó.

A kisebb pártok közül a Mi Hazánk biztos parlamenti bejutó lenne, miközben a Demokratikus Koalíció továbbra is három százalékon áll, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig négyszázalékos eredményével januárra a parlamenti küszöb alá szorult.