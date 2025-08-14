Azonnali vizsgálatot követelnek a kigyulladt buszok miatt

„Azonnali vizsgálatot kérünk a BKV-tól annak kiderítésére, mi okozta az elmúlt napokban megszaporodott busztüzeket” – jelentette be közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra. A fővárosi Fidesz frakcióvezetője azt írta, hogy szakértőik véleménye szerint

a tüzeket a felhalmozódott olajsár begyulladása okozhatta,

hiszen ebben a melegben már egy apró szikra is elegendő lehet ahhoz, hogy tűz üssön ki a motortérben. Az olajsár eltávolítása idő- és munkaigényes folyamat.

Hozzátette: sajnos könnyen előfordulhat, hogy a BKV-nál nincs elegendő idő a megfelelő műszaki karbantartásra, mivel egyes vonalakon a kapacitás teljes kihasználásával üzemelnek, és így előfordulhat, hogy nincs tartalékbusz a rendszerben.

Felszólítjuk a BKK-t, hogy mind az Arriva, mind a BKV esetében tartson azonnali tűzvédelmi auditot a telephelyeken. Az audit terjedjen ki az olajsár eltávolításával kapcsolatos BKV-s és arrivás munkafolyamatokra is

– írta a frakcióvezető, aki szerint különösen érdekes ebben a helyzetben, hogy augusztus 14-től a BKK új éjszakai menetrendet vezet be.

„Összességében jelenleg 3 éjjel-nappali (2 autóbusz, 1 villamos) és 47 éjszakai járat van, tehát összesen 50. A tervek szerint viszont 28 éjjel-nappali (21 busz, 3 troli, 4 villamos) és további 40 éjszakai járat közlekedne, összesen 68, vagyis a jelenleginél harmadával több. Kérdés, hogy rendelkezik-e elegendő járműkapacitással a BKV és az Arriva ahhoz, hogy a kötelező karbantartási folyamatok ne sérüljenek. Ebben az ügyben szintén részletes és azonnali tájékoztatást várunk a BKK-tól! A budapestiek biztonsága az első!” – zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Borítókép: Újabb busz gyulladt ki Budapesten (Forrás: Szentkirályi Alexandra, Facebook)