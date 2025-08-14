Németvölgyi útBKKbusz

Öten utaztak a kigyulladt fővárosi buszon + videó

Kimenekültek az égő járműből.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 9:51
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Öt ember utazott azon a buszon, amelyik a budapesti Németvölgyi úton gyulladt ki csütörtökön délelőtt. Az utasok időben ki tudtak menekülni az égő járműből – írta a Metropol. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, reggel 9 előtt nem sokkal utómunkák voltak, a felhevült elemeket hűtötték vissza.

Egy nappal korábban a József Attila utcában égett ki egy jármű.

 Akkor is óriási füst és ijesztő lángok rémítették meg az arra járókat.  A hatalmas fekete füstről és az elsöprő lángokról a videót ebben a cikkben nézheti meg. A baleset miatt lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A katasztrófavédelem közlése szerint a kiégett busz négy utasa még az egységek érkezése elhagyta a járatot.

Szentkirályi Alexandra megdöbbentő témával kapcsolatban ír bejegyzést a Facebookon, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint, bár előfordulhat, hogy műszaki hiba áll a háttérben, 

aggasztó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

Szentkirályi szerint a helyzet szülőként és napi közlekedőként is egyaránt rémisztő, és felveti a kérdést, ki a felelős, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül. Bírálta Karácsony Gergelyt, mondván, a nyár jó alkalom lett volna a BKK–BKV körüli vezetési válság rendezésére, ehelyett a főpolgármester nyaral.

Borítókép: Metropol

add-square Kigyulladt budapesti buszok

Hallgat a kiégett buszok ügyében a főváros

Kigyulladt budapesti buszok 9 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu