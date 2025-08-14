Öten utaztak a kigyulladt fővárosi buszon + videó

Öt ember utazott azon a buszon, amelyik a budapesti Németvölgyi úton gyulladt ki csütörtökön délelőtt. Az utasok időben ki tudtak menekülni az égő járműből – írta a Metropol. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, reggel 9 előtt nem sokkal utómunkák voltak, a felhevült elemeket hűtötték vissza.

Egy nappal korábban a József Attila utcában égett ki egy jármű.

Akkor is óriási füst és ijesztő lángok rémítették meg az arra járókat. A hatalmas fekete füstről és az elsöprő lángokról a videót ebben a cikkben nézheti meg. A baleset miatt lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A katasztrófavédelem közlése szerint a kiégett busz négy utasa még az egységek érkezése elhagyta a járatot.

Szentkirályi Alexandra megdöbbentő témával kapcsolatban ír bejegyzést a Facebookon, a budapesti Fidesz-frakció vezetője szerint, bár előfordulhat, hogy műszaki hiba áll a háttérben,

aggasztó, hogy azok a buszok, amiken budapestiek százezrei utaznak, napi szinten gyulladnak ki.

Szentkirályi szerint a helyzet szülőként és napi közlekedőként is egyaránt rémisztő, és felveti a kérdést, ki a felelős, ha ezekben a balesetekben valaki megsérül. Bírálta Karácsony Gergelyt, mondván, a nyár jó alkalom lett volna a BKK–BKV körüli vezetési válság rendezésére, ehelyett a főpolgármester nyaral.