Hatalmas lángokkal ég egy busz Budapest szívében

A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 13. 12:31
Kigyulladt egy autóbusz az V. kerületben szerdán délelőtt – közölte a katasztrófavédelem honlapján.

Teljes egészében ég egy autóbusz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A tűzoltók már oltják a lángokat. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
