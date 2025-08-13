Kigyulladt egy autóbusz az V. kerületben szerdán délelőtt – közölte a katasztrófavédelem honlapján.
Hatalmas lángokkal ég egy busz Budapest szívében
A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt.
Teljes egészében ég egy autóbusz az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán. A tűz egy lakatlan épület homlokzatára is átterjedt. A tűzoltók már oltják a lángokat.
Hatalmas fekete füst és a mindent elnyelő lángok – brutális videón a főváros közepén kiégő busz
Így égett a busz Budapest közepén.
Nem kegyelmez az időjárás még napokig, aztán jön a nagy fordulat
Megszólalt a meteorológiai szolgálat a továbbiakról.
Kilenc lakást ad el a kutyapártos kerület
Ingatlanértékesítésbe kezdett a Hegyvidék.
Túl gyors volt ahhoz, hogy józan legyen
Ilyen gyorsan józanul nem lehet menni.
