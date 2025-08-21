buszemberhiányszerelőBKV

Egy BKV-busz-szerelő elmondta, milyen lehetetlen körülmények között dolgoznak nap mint nap

Hiányos felszerelés, akadozó beszerzés, elavult eszközök és folyamatos pénzhiány jellemzi a BKV szerelőüzemeit a cég lapunknak nyilatkozó munkavállalója szerint.

Gábor Márton
2025. 08. 21. 14:21
busz
Forrás: Bors/Kovács Dávid
A mai napig egy szocialista állami vállalatra hasonlítanak a BKV szerelőüzemei – mondta el egy lapunknak nyilatkozó férfi, aki saját bevallása szerint évtizedek óta dolgozik a társaság egyik üzemében, amelyben a napokban kigyulladt buszok egy részének karbantartását is végezték. 

A Nádor térnél kigyulladt busz (Fotó: Facebook)

A fizetés jobb már, mint régen, de az alapok nem változtak. A munkakörülmények rosszak, a vállalat körül pedig iszonyú sok a probléma

– kezdte a gondok sorolását a buszgarázsban dolgozó férfi. Kiemelte, az alkatrészek beszerzésével rengeteg probléma van, a buszoknak sokszor alkatrészhiány miatt kell a garázsban vesztegelniük. 

Egyes típusokhoz nehezebb az alkatrészek beszerzése, így azok gyakrabban állnak a garázsban. Mindeközben pedig a többi busz nagyobb terhelés alatt van, kitapossák a belüket, mert ahhoz vannak tartozékok. Aztán csodálkoznak, amikor kigyulladnak

– jelentette ki a BKV munkatársa. Hozzátette, nagy probléma az emberhiány is, ami miatt sokszor csak a legszükségesebb javításokra van idő.

A lényeg, hogy el tudjanak indulni a buszok, a többi munkát meg mindig tologatjuk, hiszen kevesen vagyunk sok feladatra. Más garázsokban sincs ez másként, mindenhol gond az emberhiány, de néha úgy tűnik, hogy a BKV elengedte a kezünket, mi meg küzdünk, mint a disznó a jégen

– emelte ki a férfi, majd hozzátette, többször jelezték már a problémáikat a cég vezetésének, de nem kaptak semmilyen visszajelzést. A munkakörülményekkel kapcsolatban a szerelő lapunknak kiemelte, előfordult olyan, hogy a kollégái saját szerszámokkal dolgoztak a műhelyben, mert a BKV által biztosítottak már használhatatlanok voltak. 

Régimódiak vagyunk, megoldjuk a gondokat, ha kell, saját szerszámot is használunk. A vezetés ezzel tisztában van, ezért addig feszíti a húrt amíg csak lehet, pénzhiányra hivatkozva. Persze vannak drága eszközök, de senki ne mondja nekem, hogy tíz nyomatékkulcsra sincs pénz

– jelentette ki a nevét nem vállaló férfi. 

Amint arról már korábban is beszámoltunk, Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó műszaki ellenőrzést végzett a BKV telephelyein, miután néhány nap leforgása alatt négy busz is kigyulladt a fővárosban. A vizsgálat eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról: az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak. 

További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték. 

Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.

A legjellemzőbb problémák között olajszivárgást, hibás fékrendszert, rossz állapotú abroncsokat és futóműveket, valamint az utastér hiányosságait említették. 

Több járműből hiányoztak a kötelező biztonsági felszerelések, például a porral oltó készülékek vagy a kitámasztó ékek, más esetekben ezek érvényessége járt le.

Sára Botond főispán a közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A járművek 22 százaléka alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat, és több mint felüknél is komoly hiányosságokra derült fény. Elenyésző kisebbségük volt csak kifogástalan állapotban.” Hangsúlyozta: a vizsgálat igazolja, hogy az utasbiztonság súlyosan veszélyeztetett, miközben a főváros hitelből tartja fenn a közösségi közlekedést.

A főispán szerint Budapest vezetése nem az alapvető karbantartási feladatokra fordítja a forrásokat, hanem más célokra, például telekvásárlásokra. 

Nekünk a Budapesten utazók biztonsága az első, és ennek érdekében továbbra is fellépünk

– zárta bejegyzését.

A kormányhivatal jelezte: a jövőben is nyomon követi a BKV járműveinek műszaki állapotát, hogy biztosítsa a fővárosban közlekedők védelmét.

 

Borítókép: Egy kigyulladt busz (Forrás: Bors/Kovács Dávid)

