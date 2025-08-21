Egy BKV-busz-szerelő elmondta, milyen lehetetlen körülmények között dolgoznak nap mint nap

A mai napig egy szocialista állami vállalatra hasonlítanak a BKV szerelőüzemei – mondta el egy lapunknak nyilatkozó férfi, aki saját bevallása szerint évtizedek óta dolgozik a társaság egyik üzemében, amelyben a napokban kigyulladt buszok egy részének karbantartását is végezték.

A Nádor térnél kigyulladt busz (Fotó: Facebook)

A fizetés jobb már, mint régen, de az alapok nem változtak. A munkakörülmények rosszak, a vállalat körül pedig iszonyú sok a probléma

– kezdte a gondok sorolását a buszgarázsban dolgozó férfi. Kiemelte, az alkatrészek beszerzésével rengeteg probléma van, a buszoknak sokszor alkatrészhiány miatt kell a garázsban vesztegelniük.

Egyes típusokhoz nehezebb az alkatrészek beszerzése, így azok gyakrabban állnak a garázsban. Mindeközben pedig a többi busz nagyobb terhelés alatt van, kitapossák a belüket, mert ahhoz vannak tartozékok. Aztán csodálkoznak, amikor kigyulladnak

– jelentette ki a BKV munkatársa. Hozzátette, nagy probléma az emberhiány is, ami miatt sokszor csak a legszükségesebb javításokra van idő.

A lényeg, hogy el tudjanak indulni a buszok, a többi munkát meg mindig tologatjuk, hiszen kevesen vagyunk sok feladatra. Más garázsokban sincs ez másként, mindenhol gond az emberhiány, de néha úgy tűnik, hogy a BKV elengedte a kezünket, mi meg küzdünk, mint a disznó a jégen

– emelte ki a férfi, majd hozzátette, többször jelezték már a problémáikat a cég vezetésének, de nem kaptak semmilyen visszajelzést. A munkakörülményekkel kapcsolatban a szerelő lapunknak kiemelte, előfordult olyan, hogy a kollégái saját szerszámokkal dolgoztak a műhelyben, mert a BKV által biztosítottak már használhatatlanok voltak.

Régimódiak vagyunk, megoldjuk a gondokat, ha kell, saját szerszámot is használunk. A vezetés ezzel tisztában van, ezért addig feszíti a húrt amíg csak lehet, pénzhiányra hivatkozva. Persze vannak drága eszközök, de senki ne mondja nekem, hogy tíz nyomatékkulcsra sincs pénz

– jelentette ki a nevét nem vállaló férfi.