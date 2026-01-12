Rendkívüli

Egyre valószínűbb a Fidesz-győzelem, befagyott a Tisza Párt

Kuleba szerint Ukrajnának nincs más választása: vagy Brüsszel, vagy Moszkva

Megdöbbentő őszinteséggel beszélt Ukrajna jövőjéről Dmitro Kuleba volt külügyminiszter. Szerinte az országnak nincs önálló, független útja, csak két lehetőség létezik – az Európai Unióhoz való csatlakozás vagy Oroszország befolyási övezetébe kerülés.

Szabó István
Forrás: Lenta.ru2026. 01. 12. 12:20
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter Fotó: Ukrán elnöki sajtószolgálat Forrás: AFP
Kuleba az Ukrajinszka Pravda című lapnak adott interjújában beszélt arról, hogy Ukrajna előtt „civilizációs választás” áll, és a következő évtizedekben az Európai Unióhoz való csatlakozás kell hogy meghatározza az ország politikáját. 

Kuleba
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben Dmitro Kulebával (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)

Kuleba szerint Kijev a Nyugatban reménykedik

Úgy véli, Ukrajna csak a nyugati integráció révén tudja biztosítani fennmaradását, írta a Lenta.ru.

Nincs külön ukrán út – ez nem működik. Vagy az orosz világ részei vagyunk, vagy az európai világé. Nincs köztes megoldás

– jelentette ki az egykori külügyminiszter.

A kijelentés újabb bizonyítéka annak, hogy a kijevi politikai elit teljes mértékben Brüsszelhez és a nyugati hatalmakhoz kívánja kötni Ukrajna sorsát, még akkor is, ha ez az ország szuverenitásának további feladásával járhat.

Kuleba azt is hangsúlyozta: Ukrajnának nem szövetségekben kellene gondolkodnia saját megőrzése és fejlődése érdekében, hanem egyértelmű geopolitikai hovatartozásban. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tovább fokozza a nyomást Európára. A napokban arra szólította fel az uniós országokat, hogy adják át Kijevnek a légvédelmi rakétarendszerekhez tartozó tartalékaikat, valamint pénzügyi hozzájárulásokat követelt a Prioritized Ukraine Requirements List elnevezésű program keretében, amelynek révén az Egyesült Államoktól vásárolt fegyvereket juttatnák Ukrajnának.

Borítókép: Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat) 

Nógrádi György
idezojelekusa

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

Nógrádi György avatarja

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

