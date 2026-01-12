Kuleba szerint Kijev a Nyugatban reménykedik

Úgy véli, Ukrajna csak a nyugati integráció révén tudja biztosítani fennmaradását, írta a Lenta.ru.

Nincs külön ukrán út – ez nem működik. Vagy az orosz világ részei vagyunk, vagy az európai világé. Nincs köztes megoldás

– jelentette ki az egykori külügyminiszter.

A kijelentés újabb bizonyítéka annak, hogy a kijevi politikai elit teljes mértékben Brüsszelhez és a nyugati hatalmakhoz kívánja kötni Ukrajna sorsát, még akkor is, ha ez az ország szuverenitásának további feladásával járhat.

Kuleba azt is hangsúlyozta: Ukrajnának nem szövetségekben kellene gondolkodnia saját megőrzése és fejlődése érdekében, hanem egyértelmű geopolitikai hovatartozásban. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tovább fokozza a nyomást Európára. A napokban arra szólította fel az uniós országokat, hogy adják át Kijevnek a légvédelmi rakétarendszerekhez tartozó tartalékaikat, valamint pénzügyi hozzájárulásokat követelt a Prioritized Ukraine Requirements List elnevezésű program keretében, amelynek révén az Egyesült Államoktól vásárolt fegyvereket juttatnák Ukrajnának.