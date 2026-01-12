Kuleba az Ukrajinszka Pravda című lapnak adott interjújában beszélt arról, hogy Ukrajna előtt „civilizációs választás” áll, és a következő évtizedekben az Európai Unióhoz való csatlakozás kell hogy meghatározza az ország politikáját.
Kuleba szerint Ukrajnának nincs más választása: vagy Brüsszel, vagy Moszkva
Megdöbbentő őszinteséggel beszélt Ukrajna jövőjéről Dmitro Kuleba volt külügyminiszter. Szerinte az országnak nincs önálló, független útja, csak két lehetőség létezik – az Európai Unióhoz való csatlakozás vagy Oroszország befolyási övezetébe kerülés.
Kuleba szerint Kijev a Nyugatban reménykedik
Úgy véli, Ukrajna csak a nyugati integráció révén tudja biztosítani fennmaradását, írta a Lenta.ru.
Nincs külön ukrán út – ez nem működik. Vagy az orosz világ részei vagyunk, vagy az európai világé. Nincs köztes megoldás
– jelentette ki az egykori külügyminiszter.
A kijelentés újabb bizonyítéka annak, hogy a kijevi politikai elit teljes mértékben Brüsszelhez és a nyugati hatalmakhoz kívánja kötni Ukrajna sorsát, még akkor is, ha ez az ország szuverenitásának további feladásával járhat.
Kuleba azt is hangsúlyozta: Ukrajnának nem szövetségekben kellene gondolkodnia saját megőrzése és fejlődése érdekében, hanem egyértelmű geopolitikai hovatartozásban. Mindeközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tovább fokozza a nyomást Európára. A napokban arra szólította fel az uniós országokat, hogy adják át Kijevnek a légvédelmi rakétarendszerekhez tartozó tartalékaikat, valamint pénzügyi hozzájárulásokat követelt a Prioritized Ukraine Requirements List elnevezésű program keretében, amelynek révén az Egyesült Államoktól vásárolt fegyvereket juttatnák Ukrajnának.
Borítókép: Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter (Fotó: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat)
