Forgalomból kitiltott buszok, sürgős javítások – lesújtó eredménnyel zárult a kormányhivatal vizsgálata a BKV-nál

Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó műszaki ellenőrzést végzett a BKV telephelyein, miután néhány nap leforgása alatt négy busz is kigyulladt a fővárosban. A vizsgálat eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról: az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak.

Fotó: Bors/Kovács Dávid

További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték.

Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.

A legjellemzőbb problémák között olajszivárgást, hibás fékrendszert, rossz állapotú abroncsokat és futóműveket, valamint az utastér hiányosságait említették.

Több járműből hiányoztak a kötelező biztonsági felszerelések, például a porral oltó készülékek vagy a kitámasztó ékek, más esetekben ezek érvényessége járt le.

Sára Botond főispán közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A járművek 22 százaléka alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat, és több mint felüknél is komoly hiányosságokra derült fény. Elenyésző kisebbségük volt csak kifogástalan állapotban.” Hangsúlyozta: a vizsgálat igazolja, hogy az utasbiztonság súlyosan veszélyeztetett, miközben a főváros hitelből tartja fenn a közösségi közlekedést.

A főispán szerint Budapest vezetése nem az alapvető karbantartási feladatokra fordítja a forrásokat, hanem más célokra, például telekvásárlásokra.

Nekünk a Budapesten utazók biztonsága az első, és ennek érdekében továbbra is fellépünk

– zárta bejegyzését.

A kormányhivatal jelezte: a jövőben is nyomon követi a BKV járműveinek műszaki állapotát, hogy biztosítsa a fővárosban közlekedők védelmét.