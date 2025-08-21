Forgalomból kitiltott buszok, sürgős javítások – lesújtó eredménnyel zárult a kormányhivatal vizsgálata a BKV-nál

Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó műszaki ellenőrzést végzett a BKV telephelyein, miután néhány nap leforgása alatt négy busz is kigyulladt a fővárosban. A vizsgálat eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról: az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak.
További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték.
Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.
A legjellemzőbb problémák között olajszivárgást, hibás fékrendszert, rossz állapotú abroncsokat és futóműveket, valamint az utastér hiányosságait említették.
Több járműből hiányoztak a kötelező biztonsági felszerelések, például a porral oltó készülékek vagy a kitámasztó ékek, más esetekben ezek érvényessége járt le.
Sára Botond főispán közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A járművek 22 százaléka alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat, és több mint felüknél is komoly hiányosságokra derült fény. Elenyésző kisebbségük volt csak kifogástalan állapotban.” Hangsúlyozta: a vizsgálat igazolja, hogy az utasbiztonság súlyosan veszélyeztetett, miközben a főváros hitelből tartja fenn a közösségi közlekedést.
A főispán szerint Budapest vezetése nem az alapvető karbantartási feladatokra fordítja a forrásokat, hanem más célokra, például telekvásárlásokra.
Nekünk a Budapesten utazók biztonsága az első, és ennek érdekében továbbra is fellépünk
– zárta bejegyzését.
A kormányhivatal jelezte: a jövőben is nyomon követi a BKV járműveinek műszaki állapotát, hogy biztosítsa a fővárosban közlekedők védelmét.