Forgalomból kitiltott buszok, sürgős javítások – lesújtó eredménnyel zárult a kormányhivatal vizsgálata a BKV-nál

Az utóbbi napokban több BKV-busz kigyulladása után a kormányhivatal azonnali vizsgálatot rendelt el, amely súlyos hiányosságokat tárt fel. Az autóbuszok ötödét azonnal kitiltották a forgalomból, többnél pedig sürgős javítást rendeltek el.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 9:04
Forrás: Borítókép: Az egyik lángoló busz Budapesten (Forrás: Szentkirályi Alexandra, Facebook)
Budapest Főváros Kormányhivatala átfogó műszaki ellenőrzést végzett a BKV telephelyein, miután néhány nap leforgása alatt négy busz is kigyulladt a fővárosban. A vizsgálat eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról: az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak. 

busz
Fotó: Bors/Kovács Dávid

További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték. 

Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.

A legjellemzőbb problémák között olajszivárgást, hibás fékrendszert, rossz állapotú abroncsokat és futóműveket, valamint az utastér hiányosságait említették. 

Több járműből hiányoztak a kötelező biztonsági felszerelések, például a porral oltó készülékek vagy a kitámasztó ékek, más esetekben ezek érvényessége járt le.

Sára Botond főispán közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A járművek 22 százaléka alkalmatlan arra, hogy biztonsággal szállítson utasokat, és több mint felüknél is komoly hiányosságokra derült fény. Elenyésző kisebbségük volt csak kifogástalan állapotban.” Hangsúlyozta: a vizsgálat igazolja, hogy az utasbiztonság súlyosan veszélyeztetett, miközben a főváros hitelből tartja fenn a közösségi közlekedést.

A főispán szerint Budapest vezetése nem az alapvető karbantartási feladatokra fordítja a forrásokat, hanem más célokra, például telekvásárlásokra. 

Nekünk a Budapesten utazók biztonsága az első, és ennek érdekében továbbra is fellépünk

 – zárta bejegyzését.

A kormányhivatal jelezte: a jövőben is nyomon követi a BKV járműveinek műszaki állapotát, hogy biztosítsa a fővárosban közlekedők védelmét.

Borítókép: Az egyik lángoló busz Budapesten (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Pokol Béla
idezojelekglobalista

Emberellenes a globalista–balliberális tábor

Pokol Béla avatarja

A szuverenista oldal valójában európai, nemzeti, emberbaráti szerveződés.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

