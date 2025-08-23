Lángoló buszok: sem a főpolgármester, sem a BKV vezetői nem vállalják a felelősséget

Abból, hogy az elmúlt hetekben több busz is kigyulladt, egyértelműen látszik: komoly problémával állunk szemben. A kormányhivatal négy telephelyen is folytatott vizsgálatot. Az ellenőrzött buszok 22 százalékát kitiltották a forgalomból, a 28 százalékát harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték, 28 százalék esetében azonnali javítást rendeltek el, és mindössze 22 százalékot találtak műszakilag megfelelő állapotban – ismertette a fővárosban kialakult kaotikus állapotokat lapunknak Lehoczki Ádám.

A Fővárosi Közgyűlés kormánypárti képviselője kiemelte, a kormányhivatal vizsgálata után

felmerül a személyes mulasztás kérdése, valamint a főváros értelmetlen kiadásai okozta forráshiány.

A Budapestet a Tisza-frakció támogatásával vezető Karácsony Gergely ugyanis tavaly év végén egy csődköltségvetést fogadtatott el. Ezenkívül a főpolgármester támogatta a jelenleg egy szeméttelepre hasonlító Rákosrendező megvételét.

Rákosrendező ára bőven fedezte volna a buszok megfelelő karbantartását vagy cseréjét, de akár több száz új buszt is vehetett volna ebből a pénzből

– mutatott rá Lehoczki, majd hozzátette: úgy tűnik, hogy sem a főpolgármester, sem a BKV vezetői nem vállalják a felelősséget. Karácsony Gergely szokás szerint hárít és a kormányra mutogat, holott hat éve ő vezeti a fővárost.

A képviselő szerint ugyanakkor lenne megoldás a kialakult áldatlan állapotok felszámolására.

– Mi már többször is javasoltuk, hogy a Fővárosi Közgyűlés a jelenlegi csődköltségvetés helyett alkosson új költségvetést, amely biztosítja a város, benne a közösségi közlekedés megfelelő működését, azonban a Tisza Párt és a főpolgármester ezt megakadályozta.

Márpedig mindaddig, ameddig a városnak nincs megfelelő költségvetése, lehetetlen a várost elfogadhatóan működtetni

– hangsúlyozta a politikus.