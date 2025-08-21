Ki gondolta volna? Karácsony Gergely szerint a kigyulladt buszok miatt is a kormány a hibás

Karácsony Gergelynek nem számítanak a tények, a kigyulladt buszok ügyében ismét a kormányra hárítaná a felelősséget. A főpolgármester legfrissebb Facebook-bejegyzésében rémhírterjesztést és politikai vagdalkozást emleget, miután a Kormányhivatal közzétette vizsgálata eredményét a kigyulladt BKV-buszok ügyében.

Két, a múlt héten kigyulladt BKV-busz (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

Mint arról a Magyar Nemzet is beszámolt, múlt szerdán délelőtt az V. kerületben a József Attila utca és a Nádor utca sarkán kapott lángra egy jármű. A busz négy utasa nem sérült meg, azonban a tűz átterjedt egy épület homlokzatára.

Egy nappal később a Németvölgyi úton gyulladt ki egy busz, ez volt a második incidens. A fővárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet. A buszon öt ember utazott, akik még időben le tudtak szállni a járműről. Még ugyanaznap egy pótlóbusz motortere borult lángba a XII. kerületi Alkotás utcában található megállóban.

A Kormányhivatal vizsgálatának eredményei aggasztó képet festenek a járműpark állapotáról:

az ellenőrzött buszok 22 százalékát azonnal kitiltották a forgalomból, mert életveszélyes állapotban voltak.

További 28 százalékuknál sürgős javítást rendeltek el, szintén 28 százalékukat pedig harminc napon belüli műszaki szemlére kötelezték. Mindez azt jelenti, hogy mindössze a buszok kevesebb mint negyede felelt meg maradéktalanul a biztonsági előírásoknak.

Ismét a kormány a hibás

Karácsony Gergely bejegyzésében hosszasan magyarázkodott, a vizsgálat eredményei miatt. Bizonygatta, hogy a BKV-nál rendszeres a buszok műszaki állapotának az ellenőrzése, és kitért arra is, mennyi járműcsere történt ciklusa alatt és mennyit tervez még beszerezni a főváros.

Viszont a poszt végére ugyanoda lyukadt ki, mint bármelyik másik botránya tűzoltásánál: az ügyben nem ő, hanem a kormány a hibás.

„Hogy min múlik a buszok folyamatos cseréje? Hát azon, van-e erre pénze a városnak. Hogy buszok vásárlására, bérlésére tudjuk költeni a forrásainkat, vagy elveszi azokat a kormány. Ezen múlik” – ecsetelte.

Egyébként a BKV is indított egy saját, belső vizsgálatot az ügyben. A vállalat Karácsony Gergellyel egybehangzóan állította, hogy a műszaki ellenőrzések rendszeresek, új buszok beszerzésére azonban nincs forrás. Ezért alternatív megoldásokat dolgoztak ki, az egyik ilyen keretében 65 darab új autóbusz bérléséről írt alá szerződést a cég. Ezek az év végétől érkeznek majd.