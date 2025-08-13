Eloltották a tűzoltók az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán lángoló buszt. A tűz egy lakatlan épület homlokzatát is elérte, a belső részre viszont nem terjedt át. A katasztrófavédelem közlése szerint a kiégett busz négy utasa még az egységek érkezése elhagyta a járatot.
Utasok is voltak a buszon, amely Budapest közepén gyulladt ki
A tűz átterjedt egy épületre is.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt az esetről, az előzményeket ide kattintva olvashatja. A hatalmas fekete füstről és az elsöprő lángokról a videót ebben a cikkben nézheti meg. A baleset miatt lezárták a Belvárosban a József Attila utcát a Széchenyi István tér és az Erzsébet tér között.
A Magyar Nemzet közben megkereste az ügyben a BKK-t és a BKV-t, hogy arról érdeklődjön, mi okozhatta a tüzet. Amint válaszolnak, frissítjük cikkünket.
