Utasok is voltak a buszon, amely Budapest közepén gyulladt ki

Eloltották a tűzoltók az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán lángoló buszt. A tűz egy lakatlan épület homlokzatát is elérte, a belső részre viszont nem terjedt át. A katasztrófavédelem közlése szerint a kiégett busz négy utasa még az egységek érkezése elhagyta a járatot.