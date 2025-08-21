Hallgat a Tisza Párt és a főváros a lángoló buszok kapcsán

Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony–Tisza vezette Budapesten. Ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna – írta a közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra.

Kiégett BKV-buszok (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője kiemelte,

Elképesztő eredménnyel zárult a kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV-buszok ügyében! A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök. Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák.

Szentkirályi szerint a főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra, ugyanis olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV-buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak.

A városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét!

– zárta a bejegyzését a politikus.