Hallgat a Tisza Párt és a főváros a lángoló buszok kapcsán

Senki se vállalja a felelősséget, miközben az utasok és a sofőrök is életveszélynek vannak kitéve.

Magyar Nemzet
2025. 08. 21. 10:54
Újabb busz gyulladt ki Budapesten (Forrás: Facebook)
Magyar Péter lapít, a városvezetés másra mutogat, az utasok pedig életveszélyben vannak a lángoló buszokon. Ez a rövid helyzetkép a Karácsony–Tisza vezette Budapesten. Ilyen Tarlós István főpolgármestersége idejében elképzelhetetlen lett volna – írta a közösségimédia-oldalán közzétett bejegyzésében Szentkirályi Alexandra. 

Kiégett BKV-buszok (Forrás: Facebook/Szentkirályi Alexandra)

A Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője kiemelte, 

Elképesztő eredménnyel zárult a kormányhivatal vizsgálata a kigyulladt BKV-buszok ügyében! A buszok 22 százaléka alkalmatlan az utasok biztonságos szállítására és 56 százaléknál egyéb műszaki problémákat találtak az ellenőrök. Mindössze a buszok 22 százaléka volt megfelelő állapotban a műszaki ellenőrök szerint. Ezeket az állapotokat pedig az elmaradt karbantartások okozzák.

Szentkirályi szerint a főpolgármester és szövetségesei nem mutogathatnak másra, ugyanis olyan egyszerűen nem történhet, hogy BKV-buszok majd’ négyötöde veszélyes az utasok biztonságára az elmaradt karbantartások miatt, közben a csőd szélén táncoló város utolsó pénzéből szeméttelepet vásárolnak.

A városvezetés hanyagsága nem veszélyeztetheti a budapestiek testi épségét!

– zárta a bejegyzését a politikus.

Borítókép: Kigyulladt busz Budapesten (Forrás: Facebook)

