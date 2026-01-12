Rendkívüli

A Napoli hőse a foci nagy igazságát hangoztatta, és odaszúrt az Internek

Az olasz bajnokság (Serie A) vasárnapi rangadója 2-2-es döntetlennel zárult. A hazai pályán játszó Inter kétszer is vezetett a címvédő Napoli ellen, de a vendégek középpályása, a Napoli hőse, Scott McTominay mindkétszer kiegyenlített. A lefújás után a skót válogatott játékos a csapata elszántságát emelte ki, szerinte a sok hiányzójuk ellenére tartalékosan is felvették a versenyt a milánóiakkal. A tavalyi szezon legjobb játékosa azt még hozzátette, hogy ha az Interből hiányoztak volna olyan klasszisok, mint Lautaro Martínez, Marcus Thuram vagy Hakan Calhanoglu, akkor ők még jobb eredményt érhettek volna el Milánóban.

Magyar Nemzet
2026. 01. 12. 9:42
Scott McTominay volt a Napoli hőse az Inter ellen Fotó: STEFANO RELLANDINI Forrás: AFP
Az éllovas Internazionale 2-2-es döntetlent játszott a vendég Napolival az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnap esti rangadóján. A hazaiak kétszer is vezettek, de a Napoli hőse ismét megmentette az újabb dühkitörést produkáló Antonio Conte együttesét a vereségtől. A skót Scott McTominay két gólt szerzett a San Siróban, és a tavalyi szezon legjobbjának megválasztott középpályás picit oda is szúrt a milánóiaknak.

Scott McTominay volt a Napoli hőse, kétszer is egyenlített az Inter otthonában.
Scott McTominay volt a Napoli hőse, kétszer is egyenlített az Inter otthonában. Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese

A Napoli hőse odaszúrt az Internek

A mérkőzés után a DAZN sportcsatorna Scott McTominay-t kérdezte meg a rangadóról, a skót középpályás a csapat mentalitását emelte ki. 

— Mindent beleadtunk ma, pedig hiányzott tőlünk Romelu Lukaku, David Neres, Kevin De Bruyne és még jó pár játékos. A kapott góloknál hibáztunk, de ez benne van a fociban, örülök, hogy jól tudtunk reagálni — mondta McTominay, majd csípős megjegyzést is tett a hazaiak felé.

Próbáljátok meg kivenni Lautarót, Thuramot vagy Calhanoglut az Interből, aztán nézzük meg, mi lenne az eredmény

 – nyilatkozta McTominay.

A meccs nem telt el kisebb botrány nélkül, mivel a Napoli edzőjét Antonio Contét a kritikán aluli viselkedése miatt kiállították. Conte dühösen vitatkozott a bírókkal az Internek adott tizenegyes miatt, és piros lapot kapott. A találkozó után a rutinos olasz tréner helyett Cristian Stellini másodedző beszélt a meccsről.

Antonio Conte elvesztette a fejét az Inter elleni rangadón
Antonio Conte elvesztette a fejét az Inter elleni rangadón. Fotó: Anadolu/Piero Cruciatti

– A büntetőről nem szeretnék hosszabban beszélni. A teljesítményünk kiváló volt, ez önbizalmat ad, és erre szeretnénk koncentrálni a folytatásban. Az első helyen álló Inter otthonában a Napoli megmutatta, miért mi vagyunk a címvédők — mondta el Stellini. A bravúros döntetlennek még a nápolyiak elnöke, Aurelio De Laurentiis is látványosan örült a közösségi oldalán. 

Remek meccs! A Napoli fantasztikus volt. Ha a szezon nagy részében nem lett volna kilenc hiányzó játékosunk, vajon hol tartana most a csapat?

– írta a klubelnök az X-en.

Nem tud rangadót nyerni az Inter

Az Inter edzője, Cristian Chivu érthetően szomorúan nyilatkozott a lefújás után. 

– Két erős csapat találkozott, amelynek tagjai mindent megtettek a győzelemért. Kétszer is vezettünk, de nem tudtuk megőrizni a hidegvérünket ahhoz, hogy kivívjuk a győzelmet. Az ellenfélnek is kijár a dicséret, mivel végig hittek benne, hogy megfordíthatják az állást – mondta el az Inter edzője, aki elismerte, hogy a második félidő első húsz percében föléjük kerekedett a Napoli.

– Szomorú, hogy nem nyertük meg a közvetlen riválisunk elleni rangadót, de megyünk tovább. Ez a bajnokság egy rettentően szoros küzdelem lesz négy-öt csapat között. Tudjuk, hogy ez így fog menni a végéig – emelte ki Chivu. Mindenesetre picit aggasztó lehet a milánóiak szempontjából, hogy a 2024/2025-ös szezon óta 30 megszerezhető pontból mindössze 5-öt (0 győzelem, 5 döntetlen, 5 vereség) szerzett az Inter a Napoli, Juventus, Milan hármas ellen. 

 

