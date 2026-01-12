A Napoli hőse a foci nagy igazságát hangoztatta, és odaszúrt az Internek

Az éllovas Internazionale 2-2-es döntetlent játszott a vendég Napolival az olasz labdarúgó-bajnokság 20. fordulójának vasárnap esti rangadóján. A hazaiak kétszer is vezettek, de a Napoli hőse ismét megmentette az újabb dühkitörést produkáló Antonio Conte együttesét a vereségtől. A skót Scott McTominay két gólt szerzett a San Siróban, és a tavalyi szezon legjobbjának megválasztott középpályás picit oda is szúrt a milánóiaknak.

Scott McTominay volt a Napoli hőse, kétszer is egyenlített az Inter otthonában. Fotó: NurPhoto/Alessio Morgese

A Napoli hőse odaszúrt az Internek

A mérkőzés után a DAZN sportcsatorna Scott McTominay-t kérdezte meg a rangadóról, a skót középpályás a csapat mentalitását emelte ki.

— Mindent beleadtunk ma, pedig hiányzott tőlünk Romelu Lukaku, David Neres, Kevin De Bruyne és még jó pár játékos. A kapott góloknál hibáztunk, de ez benne van a fociban, örülök, hogy jól tudtunk reagálni — mondta McTominay, majd csípős megjegyzést is tett a hazaiak felé.

Próbáljátok meg kivenni Lautarót, Thuramot vagy Calhanoglut az Interből, aztán nézzük meg, mi lenne az eredmény

– nyilatkozta McTominay.

A meccs nem telt el kisebb botrány nélkül, mivel a Napoli edzőjét Antonio Contét a kritikán aluli viselkedése miatt kiállították. Conte dühösen vitatkozott a bírókkal az Internek adott tizenegyes miatt, és piros lapot kapott. A találkozó után a rutinos olasz tréner helyett Cristian Stellini másodedző beszélt a meccsről.

Antonio Conte elvesztette a fejét az Inter elleni rangadón. Fotó: Anadolu/Piero Cruciatti

– A büntetőről nem szeretnék hosszabban beszélni. A teljesítményünk kiváló volt, ez önbizalmat ad, és erre szeretnénk koncentrálni a folytatásban. Az első helyen álló Inter otthonában a Napoli megmutatta, miért mi vagyunk a címvédők — mondta el Stellini. A bravúros döntetlennek még a nápolyiak elnöke, Aurelio De Laurentiis is látványosan örült a közösségi oldalán.

Remek meccs! A Napoli fantasztikus volt. Ha a szezon nagy részében nem lett volna kilenc hiányzó játékosunk, vajon hol tartana most a csapat?

– írta a klubelnök az X-en.

Nem tud rangadót nyerni az Inter

Az Inter edzője, Cristian Chivu érthetően szomorúan nyilatkozott a lefújás után.

– Két erős csapat találkozott, amelynek tagjai mindent megtettek a győzelemért. Kétszer is vezettünk, de nem tudtuk megőrizni a hidegvérünket ahhoz, hogy kivívjuk a győzelmet. Az ellenfélnek is kijár a dicséret, mivel végig hittek benne, hogy megfordíthatják az állást – mondta el az Inter edzője, aki elismerte, hogy a második félidő első húsz percében föléjük kerekedett a Napoli.