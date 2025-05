Újjászületik, aki távozik a Unitedtől: csúcson a rettenthetetlen skót

Scott McTominay tavaly nyáron hagyta el a Manchester Unitedet, mivel nem szerepelt a csapat akkori edzőjének, Erik ten Hagnak a terveiben, így 32 millió euróért a Napoliba igazolt. A 60-szoros skót válogatott középpályás Antonio Conte keze alatt a csapat egyik legfontosabb játékosa lett, és ezt a Serie A hajrájában is bizonyítja hétről hétre.

Scott McTominay a Napoli-szurkolók új kedvence. Fotó: AFP/NurPhoto/Giuseppe Maffia

Scott McTominay Nápoly új kedvence

A Manchester United nem szeretett volna megválni McTominay-től, de nem tudott neki annyi játéklehetőséget garantálni, amennyire a futballista vágyott. A klub saját nevelésű játékosának eladása sokat segített abban, hogy a Manchester United megfeleljen a Premier League és az UEFA pénzügyi szabályainak. A skót válogatott középpályás a 2017-es debütálása óta 255 mérkőzésen lépett pályára a United színeiben, és fájó szívvel, de el kellett hagynia a Vörös Ördögöket. Jól döntött, hiszen az új állomáshelyén sikerült újraindította a karrierjét.

McTominay az olasz edző, Antonio Conte alatt valóságos népi hőssé vált Nápolyban, a labdarúgó központi szerepet játszik a bajnoki címre hajtó csapatban.

A nápolyi szurkolók nem véletlenül becézik őt „Braveheartnak”, vagyis Rettenthetetlennek a skótok nemzeti hőse, William Wallace után, akiről a 90-es években Mel Gibson főszereplésével nagy sikerű filmet is forgattak.

A szimpátiájuk nem alaptalan, hiszen McTominay áprilisban öt gólt rúgott, és a Napoli ezeken a találkozókon győztesként hagyta el a pályán. A skót játékos minden versenysorozatot figyelembe véve tizenegy gólnál és két gólpassznál jár az olasz csapatban a jelenlegi idényben.

Scott McTominay a Napoli színeiben az AS Roma ellen is betalált Fotó: AFP/Tiziana Fabi

Ami duplán fontos, McTominay gólt szerzett a San Siróban az Inter, az Olimpicóban az AS Roma és a Juventus ellen is. Mostanság már gyakran tűnnek fel skót zászlók a Diego Armando Maradona Stadion lelátóin, és már egy festmény is készült róla Nápoly egyik falán.

– Amikor bekerültem a United első csapatába, rossz poszton használtak. Ez nem az edzők hibája volt.

Mindig is az volt az erősségem, hogy beérek a tizenhatoson belülre, gólokat szerzek, zavart keltek ott. De engem hatosként vagy középhátvédként használtak, és az sosem volt az én posztom

– emlékezett vissza az első éveire a Vörös Ördögöknél a skót játékos, aki hozzátette, tudta, hol a helye, hiszen posztján akkoriban a világ legjobbjának tartott Paul Pogba játszott. – Azt kell tenni, amit kérnek. Az utóbbi években egyre többször kerültem előre, több gólt szereztem, és a tavalyi volt az eddigi legjobb idényem – árulta el McTominay, aki az előző szezonban pályafutása eddigi legeredményesebb idényét zárta, 43 tétmérkőzésen tíz gólt szerzett.

McTominay Nápolyban új otthonra lelt

McTominay imádja Olaszországot, és szenvedélyesen beszél a halakról, a cukkiniről vagy éppen a rizottóról is. Az olasz ételek puszta gondolata is örömmel tölti el, és amikor ezek szóba kerülnek, olasz gesztusokat és szavakat is használ.

– Bellissimo — mondta el a legutóbbi interjújában a skót játékos, aki Angliában sosem evett paradicsomot, Olaszországban viszont szó szerint habzsolja őket.

Scott McTominay a Napoli játékosaként a bajnok Inter ellen is pályára lépett. Fotó: AFP/NurPhoto/Domenic Aquilina

Amikor McTominay megtudta, hogy a Napoli érdeklődik iránta, azonnal tudta, hogy mennie kell. Mindig is nyitott akart maradni az új lehetőségekre. Antonio Conte pontosan tudta, kit igazol: olyan középpályást keresett, aki lendületesen tör be a tizenhatosba, és problémát okoz az ellenfélnek. Sokan úgy gondolták, hogy egy gyengébb bajnokságba igazolt a skót középpályás, de McTominay határozottan visszautasítja a Serie A-val kapcsolatos előítéleteket.

Óvatosnak kell lenni, amikor azt mondják, hogy Olaszország vagy Spanyolország nem egy szinten van a Premier League-gel. Fizikailag és taktikailag is itt voltak a legkeményebb meccseim

– mondta el a Napoli-szurkolók új kedvence, aki hetente kétszer olaszórákat vesz, és rendszeresen gyakorol különböző mobilalkalmazásokon is. Az utóbbi években azonban nem McTominay volt az egyetlen játékos, aki a Manchester Unitedtől eligazolva új lendületet kapott.

A Manchester United korábbi sztárjai újjászülettek

A brazil Antony január végén távozott a Manchester Unitedtől. Akkoriban már kevesen tekintették futballistának, a szélső sokkal inkább mémmé vált, s szimbóluma lett mindannak, ami rosszul működött az Old Traffordon. Aztán február közepén az önbizalmát vesztett játékos már arról beszélt, hogy újra önmagára talált. Az első négy meccsén a Betisnél három gólt szerzett, s edzője, Manuel Pellegrini áradozott róla. Antony eddig húsz mérkőzésen hét gólnál és négy gólpassznál jár a spanyol csapatban, köztük brutálisan nagy találatokat is szerzett.

A spanyol David de Gea utolsó hónapjai a Unitednél annyira kimerítőek és demoralizálóak voltak, hogy a kapus komolyan elgondolkodott rajta, akar-e még valaha futballozni. Most, első olaszországi szezonja közepén a Fiorentina vezetőedzője, Raffaele Palladino már „szörnyetegként” jellemzi őt. Marcus Rashford a szezon jelentős részében azt hallgatta, hogy ő a probléma Manchester Unitednél, mivel fizikailag és mentálisan sincs megfelelő állapotban ahhoz, hogy Ruben Amorim csapatában játszhasson.

Aztán januárban kölcsönadták az Aston Villának, és Rashford szinte azonnal kivirágzott: per pillanat 17 meccsen öt assziszt mellett négy gólt is rúgott.

Egykori csapattársa, a jobbhátvéd, Aaron Wan-Bissaka szintén új erőre kapott a West Ham Unitednél.

Anthony Elanga annyira jól teljesít az idén BL-indulásért küzdő Nottingham Forestben, hogy az ő elengedése volt talán a legérthetetlenebb döntés a Manchester United részéről, a 23 éves szélső hat gólja mellett tíz gólpasszt osztott ki Nuno Espirito Santo csapatában. Az örmény Henrih Mhitarjan két idényt töltött a Manchester Unitednél, majd az Arsenalt és az AS Romát érintve 2022 nyarán csatlakozott az Interhez, ahol azóta is kulcsszerepet tölt be.

Henrih Mhitarjan bajnokságot is nyert az Interrel. Fotó: AFP/Marco Bertorello

A középpályás a bajnoki cím mellett Olasz Kupát is nyert a kék-feketékkel, fontos láncszem Simone Inzaghi csapatában. Ha már Milánó: Matteo Darmian az AC Milan után Torino, Manchester United és Parma állomásokon át jutott el az Interig, ahol azóta is rendszeresen játszik a védelemben, és több trófeát is nyert.

A sort pedig egy világbajnokkal zárjuk. Ángel Di María rendkívül gazdag klub- és válogatott-pályafutást tudhat maga mögött: az argentin szélső a Real Madridnál és a PSG-nél kulcsjátékos volt, a Manchester Unitednél viszont rettentő rossz viszonyban volt a holland Louis Van Gaallal, aki gyakran mellőzte őt, így nem csoda, hogy egy év után távozott a Vörös Ördögöktől és Párizs felé vette az irányt, hogy ott minden idők talán legjobbjával, Lionel Messivel érjen el sikereket.