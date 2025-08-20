Orbán Viktor fontos vendéget fogadott a karmelita kolostorban

Orbán Viktor és Duarte Pio a karmelita kolostorban tárgyalt.
A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály.
Orbán Viktor és Duarte Pio a karmelita kolostorban tárgyalt.
A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét a karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)
Közleményt adott ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is.
Szemtanúk szerint egy olyan fiatal férfit vittek el a toborzók, aki az ágyhoz kötött édesapjának az egyetlen gondozója.
A külügyminiszter felszólította Kijevet, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság kockáztatását, és hangsúlyozta: Magyarország ki akar maradni az orosz–ukrán háborúból.
Életveszélyes hullámzás és áradás fenyeget.
Közleményt adott ki Benjámin Netanjahu miniszterelnök hivatala is.
Szemtanúk szerint egy olyan fiatal férfit vittek el a toborzók, aki az ágyhoz kötött édesapjának az egyetlen gondozója.
A külügyminiszter felszólította Kijevet, hogy fejezze be a magyar energiabiztonság kockáztatását, és hangsúlyozta: Magyarország ki akar maradni az orosz–ukrán háborúból.
Életveszélyes hullámzás és áradás fenyeget.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.