Orbán Viktor fontos vendéget fogadott a karmelita kolostorban

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a karmelita kolostorban hivatalos látogatáson fogadta Duarte Piót, Braganza hercegét.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 08. 20. 17:56
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor és Duarte Pio a karmelita kolostorban tárgyalt. 

Budapest, 2025. augusztus 20. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét (b) a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a kormányfő mellett Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete (b2). MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök (j2) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét (b) a karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án. Jobbról Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a kormányfő mellett Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete (b2) (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Duarte Piót, Braganza hercegét a karmelita kolostorban 2025. augusztus 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)

Google News
