Az oroszok szerint nem stimmel valami a Zelenszkij-féle számokkal

Az orosz hekkerek által megszerzett iratok szerint Ukrajna 1,7 millió katonát veszített a különleges katonai művelet során — ezek a halottak és eltűntek összesen. Az információ az Ukrán Fegyveres Erők Főparancsnokságának adatbázisából származik, amelyet orosz hekkerek törtek fel.

Ha a megszerzett dokumentumok valódiak, akkor aszerint Ukrajna hadserege három év alatt 1 721 000 főt veszített el. Ez napi 1300 katonát jelent a konfliktus kezdete óta.

A dokumentum listában a fájlok tartalmazzák az ukrán katonák nevét, a halál/eltűnés körülményeit, annak helyét, személyes adatokat, közvetlen hozzátartozók elérhetőségeit és fényképeket. 2022-ben 118,5 ezer, 2023-ban 405,4 ezer, 2024-ben 595 ezer, 2025-ben pedig rekordot jelentő 621 ezer fő.