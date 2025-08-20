A Kremlhez kötődő források azt állítják, hogy orosz hekkerek feltörték az Ukrán Fegyveres Erők vezérkari adatbázisát és megszerezték az adatokat arról, hogy 1,7 millió ukrán katona esett el vagy tűnt el az orosz–ukrán háború kezdete óta. Az Ukrán Információ-ellenőrző Központ szerint ez egy abszurd álhír, amit azzal magyaráztak, hogy Ukrajna soha nem rendelkezett 1,7 millió főt számláló hadsereggel – számolt be róla az Interfax hírügynökség. Korábban írtunk róla, hogy Zelenszkij nem tiszteli a hősöket, akik életüket adták Ukrajnáért.
Ennyi embert küldött a halálba Zelenszkij, valami nem stimmel a számokkal
Ellentmondásba kerültek az ukránok a saját adatbázisaikkal. Az Ukrán Információellenőrző Központ reagált egy orosz állításra, miszerint 1,7 millió ukrán katona halt meg a teljes körű invázió kezdete óta. Ukrajna hadereje 2025 januárjában 880 ezer főt számlált. Ez azonban nem jelent semmit, mert egy pillanatnyi állapotot tükröz. Az ukrán központ elmondta, hogy az orosz veszteségek szerintük háromszorosan meghaladják az ukránokét, és csak egy álhír, amit az ukrán hadsereg áldozatairól állítanak. Azonban a hekkerek által megszerzett dokumentumok másról tanúskodnak. Zelenszkij tagadja a valóságot?
2025 januárjában – Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szavai szerint – az ukrán hadsereg létszáma 880 ezer fő volt
– olvasható a szerdai közleményében.
Ez azonban nem jelent semmit, mert az az élő és bevethető katonákról ad tájékoztatást.
A központ emlékeztet arra is, hogy az orosz megszállók veszteségei háromszorosan meghaladják az ukrán hadseregét, amiről korábban Volodimir Zelenszkij is beszél, és hivatkoznak az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának adataira, mely szerint augusztus 20-ig az orosz hadsereg az orosz–ukrán háború során 1 072 700 főt vesztett (idetartoznak a halott és sebesült orosz katonák is). Az Ukrán Fegyveres Erők vezérkarának csatornája is megosztotta az Ukrán Információ-ellenőrző Központ közleményét.
Az oroszok szerint nem stimmel valami a Zelenszkij-féle számokkal
Az orosz hekkerek által megszerzett iratok szerint Ukrajna 1,7 millió katonát veszített a különleges katonai művelet során — ezek a halottak és eltűntek összesen. Az információ az Ukrán Fegyveres Erők Főparancsnokságának adatbázisából származik, amelyet orosz hekkerek törtek fel.
Ha a megszerzett dokumentumok valódiak, akkor aszerint Ukrajna hadserege három év alatt 1 721 000 főt veszített el. Ez napi 1300 katonát jelent a konfliktus kezdete óta.
A dokumentum listában a fájlok tartalmazzák az ukrán katonák nevét, a halál/eltűnés körülményeit, annak helyét, személyes adatokat, közvetlen hozzátartozók elérhetőségeit és fényképeket. 2022-ben 118,5 ezer, 2023-ban 405,4 ezer, 2024-ben 595 ezer, 2025-ben pedig rekordot jelentő 621 ezer fő.
Az információt a Killnet, Palach Pro, User Sec és Beregini hekkercsoportok szerezték meg az Ukrán Főparancsnokság munkatársainak személyi számítógépeinek és helyi hálózatának komplex feltörésével.
Korábban arról is írtunk, hogy az ukrán toborzók egyre nagyobb gondokkal küzdenek: nemcsak az erőszakos kényszersorozás elleni fellépések váltak mindennapossá, hanem a katonák tömeges szökése is. Szakértők szerint a rosszul képzett újoncok túlélési esélyei a fronton rendkívül alacsonyak, és az ukrán hadsereg hónapok óta utánpótlási problémákkal küzd.
Borítókép: Az oroszok azt állítják, már 1,7 millió ukrán katona halt meg a fronton (Fotó: AFP)
