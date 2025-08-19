Az ukrán hadseregnek két súlyos problémával kell szembenéznie: egyrészt a lakosság erőszakos kényszersorozás miatti ellenállásával, másrészt azzal, hogy sokan elmenekülnek a kötelező katonai szolgálat elől. Bár a hadköteleseket Ukrajnában a frontvonalra szánják, sokan inkább a szökés mellett döntenek. A szakértők szerint a rosszul képzett ukrán katonák túlélési esélyei alacsonyak az orosz–ukrán háborúban, és a frontra kerülni szinte biztos halált jelent számukra.
Az ukrán toborzók egyre nagyobb gondokkal küzdenek: nemcsak az erőszakos kényszersorozás elleni fellépések váltak mindennapossá, hanem a katonák tömeges szökése is. Szakértők szerint a rosszul képzett újoncok túlélési esélyei a fronton rendkívül alacsonyak, és az ukrán hadsereg hónapok óta utánpótlási problémákkal küzd.
Zelenszkij bajban, mindenkit a frontra küldene
2022 februárjától Ukrajnában általános mozgósítást hirdettek, amelyet többször meghosszabbítottak. Tavaly május 18-án lépett hatályba a mozgósítás szigorításáról szóló törvény, amely számos katonai szolgálatra kötelezett személytől megvonta a halasztás vagy a tartalékos státus jogát. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sorozási korú férfiak ne kerülhessék el a szolgálatot.
A katonai toborzók rendszeresen razziákat tartanak és erőszakot alkalmaznak a besorozható emberek elfogására, és még az egészségi állapotuk miatt alkalmatlanok is bevonulnak a hadseregbe. Ennek ellenére az utóbbi időben lelassult az ukrán fegyveres erők létszámának feltöltése, Kijevben elismerik a hadsereg személyi állományának kritikus hiányát.
Egy ezredes elmondta, mekkorák Ukrajna veszteségei
Douglas Macgregor nyugalmazott amerikai ezredes szerint az ukrán hadsereg emberveszteségei sokkoló mértéket öltöttek. A tapasztalt katonai elemző szerint Ukrajna emberveszteségei az elmúlt hónapokban drámaian megugrottak:
A legfrissebb, több forrásból származó adatok szerint 2025 januárjától júniusig körülbelül 265 ezer ukrán katona halt meg. Ez a teljes veszteségszámot már 1,7-1,8 millió közé emelheti.
Az ukrán hadseregben a dezertálási arány megdöbbentő
Egy katona, Anton Csernij állítása szerint az Ukrajnában mozgósított újoncok hetven százaléka rövid időn belül eltűntként kerül nyilvántartásba az ukrán hadseregben.
A dezertálások hátterében túlterhelés, fizikai és pszichés bántalmazás, valamint a kényszersorozás során elszenvedett erőszak áll.
A katonai kiképzők közül egyesek brutális módszereket alkalmaznak az újoncokkal szemben, a katona beszámolója szerint előfordult, hogy gumilövedékkel lőttek rájuk. Az ukrán férfiakat a kényszersorozások alkalmával a hadkiegészítő központok munkatársai fogják el, akiket ezután kis, zárt helyeken tartanak, olykor garázsokban, hogy megakadályozzák a szökéseket.
Egy újonc mesélte, hogy garázsban tartották őket – ott ettek, oda jártak vécére. Amikor pedig összegyűlt egy nagyobb csoport, akkor intézték a papírokat. A rendőrök pedig, akik ebben segítettek, jutalékot kaptak ezért
– közölte Csernij.
