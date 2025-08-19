Zelenszkij bajban, mindenkit a frontra küldene

2022 februárjától Ukrajnában általános mozgósítást hirdettek, amelyet többször meghosszabbítottak. Tavaly május 18-án lépett hatályba a mozgósítás szigorításáról szóló törvény, amely számos katonai szolgálatra kötelezett személytől megvonta a halasztás vagy a tartalékos státus jogát. A hatóságok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a sorozási korú férfiak ne kerülhessék el a szolgálatot.

A katonai toborzók rendszeresen razziákat tartanak és erőszakot alkalmaznak a besorozható emberek elfogására, és még az egészségi állapotuk miatt alkalmatlanok is bevonulnak a hadseregbe. Ennek ellenére az utóbbi időben lelassult az ukrán fegyveres erők létszámának feltöltése, Kijevben elismerik a hadsereg személyi állományának kritikus hiányát.