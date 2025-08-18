TCKkényszersorozásZelenszkij

Dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában + videó

Ukrajnában egyre gyakoribbak a kényszersorozások körüli botrányok. Egy friss felvételen asszonyok láthatók, akik rátámadtak a toborzóközpont embereire, és elkergették őket. Így néz ki Zelenszkij jogállama?

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 15:57
Zelenszkijnek valahogy pótolnia kell az ukrán gyalogságot
Zelenszkijnek valahogy pótolnia kell az ukrán gyalogságot Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ukrajnában mindennapossá váltak a konfliktusok a kényszersorozások miatt. Most egy újabb eset került nyilvánosságra: egy videóban feldühödött nők kergették el a katonai toborzóközpont munkatársait. A felvételt gúnyos megjegyzéssel osztották meg, „a nép szeretete” kísérettel, írja az Origó. Az országban Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt rendszeresen alakulnak ki összetűzések a lakosság és a katonai toborzók között. A kényszersorozások következményei mára a hétköznapok részévé váltak.

Dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában
Dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában
Fotó: AFP

Zelenszkij kényszersorozásából elegük van az ukránoknak

A most közzétett felvételen ismét az látható, ahogy nők elűzik a TCK embereit, miközben a videó alá szarkasztikus megjegyzést írtak: 

a nép szeretete.

Néhány nappal korábban Kijevben is feszült helyzet alakult ki, amikor a rendőrök megpróbáltak elvinni egy férfit. Az incidens során az egyik rendőr könnygázt vetett be a tiltakozó nőkkel szemben, ami heves reakciókat váltott ki.

Borítókép: Zelenszkijnek valahogy pótolnia kell az ukrán gyalogságot (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTelex

A befogadó hadsereg szükségessége

Bayer Zsolt avatarja

„A nőkre is kiterjesztett sorkatonaság azonban még így is kérdéseket vet fel: valóban befogadóbb lesz a sereg a változástól?”

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu