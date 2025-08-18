Ukrajnában mindennapossá váltak a konfliktusok a kényszersorozások miatt. Most egy újabb eset került nyilvánosságra: egy videóban feldühödött nők kergették el a katonai toborzóközpont munkatársait. A felvételt gúnyos megjegyzéssel osztották meg, „a nép szeretete” kísérettel, írja az Origó. Az országban Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt rendszeresen alakulnak ki összetűzések a lakosság és a katonai toborzók között. A kényszersorozások következményei mára a hétköznapok részévé váltak.
Dühös nők űzték el Zelenszkij embereit Ukrajnában + videó
Ukrajnában egyre gyakoribbak a kényszersorozások körüli botrányok. Egy friss felvételen asszonyok láthatók, akik rátámadtak a toborzóközpont embereire, és elkergették őket. Így néz ki Zelenszkij jogállama?
Zelenszkij kényszersorozásából elegük van az ukránoknak
A most közzétett felvételen ismét az látható, ahogy nők elűzik a TCK embereit, miközben a videó alá szarkasztikus megjegyzést írtak:
a nép szeretete.
Néhány nappal korábban Kijevben is feszült helyzet alakult ki, amikor a rendőrök megpróbáltak elvinni egy férfit. Az incidens során az egyik rendőr könnygázt vetett be a tiltakozó nőkkel szemben, ami heves reakciókat váltott ki.
Borítókép: Zelenszkijnek valahogy pótolnia kell az ukrán gyalogságot (Fotó: AFP)
