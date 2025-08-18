Újabb kijevi támadás: az oroszok szállítanak a Magyarországra tartó vezetéken, az ukránok lövik azt + videó

Mint azt korábban megírtuk, Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, amelynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Zelenszkij úgy tűnik, minden áron folytatni akarja a háborút.
Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! – írta Szijjártó Péter közösségi oldalán.
Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes az imént arról tájékoztatott, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.
„Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák” – tette hozzá.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en üzent Szijjártó Péternek. Úgy fogalmazott: „Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, és ők azok, akik nem hajlandók befejezni. Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva megbízhatatlan partner.”
„Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól – még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszaidat – és fenyegetéseidet – elküldheted moszkvai barátaidnak” – írta.
Menczer Tamás is megszólalt az ügyben a közösségi oldalán.
Kiemelte: Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. A szállítás leállt.
Az orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy az oroszok a hibásak, és gyakorlatilag azt követelte, hogy szakítsuk meg az energetikai együttműködésünket Oroszországgal. A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból pusztán ennyi a különbség. Ez ilyen egyszerű. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását. Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba. De nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs. Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamos energia nélkül Ukrajna összeomlana
– jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.
Borítókép: Von der Leyen és Zelenszkij (Fotó:AFP)