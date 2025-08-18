OroszországZelenszijkőolajvezetékMoszkva

Újabb kijevi támadás: az oroszok szállítanak a Magyarországra tartó vezetéken, az ukránok lövik azt + videó

Újabb provokáció Kijev részéről, Magyarországot támadják az ukránok, ellehetetlenítenék Zelenszkijék a magyar energiaellátást. Menczer Tamás kemény üzenetet küldött Kijevbe. Kifejtette: az orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság.

Magyar Nemzet
2025. 08. 18. 13:52
Von der Leyen és Zelenszkij (Fotó:AFP)
Von der Leyen és Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint azt korábban megírtuk, Ukrajna újra megtámadta a Magyarországra vezető kőolajvezetéket, amelynek következtében leállt a kőolajszállítás hazánk irányába. Zelenszkij úgy tűnik, minden áron folytatni akarja a háborút.

Zelenszkij
Volodimir Zelenszkij (Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas)

Az energiabiztonságunk elleni újabb támadás felháborító és elfogadhatatlan! – írta Szijjártó Péter közösségi oldalán.

Pavel Sorokin orosz energiaminiszter-helyettes az imént arról tájékoztatott, hogy az orosz szakemberek igyekeznek a lehető leggyorsabban helyreállítani a vezeték üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen transzformátorállomást, de egyelőre nem tudják megmondani, mikor tud újraindulni a szállítás.

„Brüsszel és Kijev három és fél éve akarja belenyomni Magyarországot az Ukrajnában zajló háborúba, s az energiabiztonságunk elleni egyre gyakoribb ukrán támadások is ezt célozzák” – tette hozzá.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter az X-en üzent Szijjártó Péternek. Úgy fogalmazott: „Péter, nem Ukrajna, hanem Oroszország kezdte ezt a háborút, és ők azok, akik nem hajlandók befejezni. Magyarországnak évek óta mondják, hogy Moszkva megbízhatatlan partner.”

„Ennek ellenére Magyarország mindent megtett, hogy fenntartsa függőségét Oroszországtól – még a teljes körű háború kitörése után is. Mostantól panaszaidat – és fenyegetéseidet – elküldheted moszkvai barátaidnak” – írta.

Menczer Tamás is megszólalt az ügyben a közösségi oldalán.

Kiemelte: Ukrajna egy héten belül másodszor támadta meg a Magyarországot ellátó kőolajvezetéket. A szállítás leállt.

Az orosz kőolaj nélkül nincs magyar energiabiztonság. Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter közölte, hogy az oroszok a hibásak, és gyakorlatilag azt követelte, hogy szakítsuk meg az energetikai együttműködésünket Oroszországgal. A valóság ezzel szemben az, hogy nem az oroszok veszélyeztetik a magyar energiabiztonságot, az oroszok szállítanak, az ukránok lövik a vezetéket. A mi szempontunkból pusztán ennyi a különbség. Ez ilyen egyszerű. Felszólítjuk Ukrajnát, hogy fejezze be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását. Tudjuk, hogy bele akarnak nyomni, provokálni bennünket a háborúba. De nekünk ehhez a háborúhoz semmi közünk nincs. Mellesleg megjegyzem, hogy a Magyarországról érkező villamos energia nélkül Ukrajna összeomlana

 – jelentette ki a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

Borítókép: Von der Leyen és Zelenszkij (Fotó:AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekbér

Bámulatos, hol tart már a tudomány!

Bayer Zsolt avatarja

Zseniális tudósok kutatásuk során megállapították, hogy aki magasabban képzett, az többet keres…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.