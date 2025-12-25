Zseniális karácsonyi videót készített az egyik német autógyártó

A 100 másodperces klip, amelynek címe „Holiday Play, the Audi Way” (Ünnepi játék Audi-módra), tele van a márka legikonikusabb járműveinek miniatűr változataival – szériaautók, versenyautók és régi klasszikusok egyaránt szerepet kaptak. Az Audi mézeskalács falujában a kisautók lecsúsznak a hóbuckákon, hóembereket építenek, és általában remekül szórakoznak együtt a havas tájban.

Úgy kezdődik az animációs film, hogy egy Audi Q8 egy mézeskalács garázsból hajt ki, aztán egy RS6 Avant, egy RS3 és egy A6 E-Tron csatlakozik hozzá. Természetesen nem hiányozhatnak a márka legendás versenyautói sem: a Dakar-ralit megnyerő RS Q e-tron versenyautó, a Sport Quattro, a Quattro raliautó, a Le Mans-t nyert R10 TDI prototípus és még sok más típus, például a Győrben gyártott TT kupé is megjelenik a kisfilmben. A fináléban mindenki összeáll, amikor a kisautók egy hatalmas mézeskalács kastély előtt gyűlnek össze, ahol büszkén felakasztják a márka villogó négykarikás logóját.

Fotó: Audi

Az Audi megerősítette, hogy

a videót nem mesterséges intelligencia segítségével, hanem valódi kisautókkal és komoly filmstábbal készítették.

A vállalat még néhány kulisszák mögötti fotót is megosztott, amelyek bemutatják, hogyan rendezték meg gondosan az egyes jeleneteket, kiemelve azt a rengeteg időt és erőfeszítést, amire ennek a stop-motion remekműnek a létrehozásához szükség volt.