Zseniális retró Audi mutatja meg, hogy korai temetni a benzinmotort

A nyolcvanas évek versenyeinek hangulatát hozza el napjainkba a GT50, öt henger erejével és őrült hangjával.

2025. 12. 16. 13:52
Fotó: Audi
Miközben a következő szezon Forma–1-es debütálása, néhány európai (részben elektromos) új modell érkezése, és a kínai, csupa nagybetűs AUDI rokonmárka offenzívája kelt mostanában hírverést a négykarikás márka háza táján, azért a múltat sem akarják teljesen szőnyeg alá söpörni. Jövőre lesz a legendás öthengeres benzinmotorok bevezetésének ötvenedik évfordulója (ano a 100-asban debütált), amit egy lehengerlő tanulmánnyal ünnepelnek meg. 

Fotó: Audi

Egészen pontosan az Audi neckarsulmi képzési központjában oktatójuk irányításával tizennégy gyakornok álmodta meg a GT50 névre keresztelt koncepciót, amelynek vonalaiba nem nehéz belelátni a nyolcvanas évekbeli ralipályákon vitézkedő Quattro kupékat, ám a modern stílussal izgalmasan vegyített régi formajegyeket, illetve az arányokat tüzetesebben nézve kiderül, hogy valójában a 200-as Trans-Am és a 90 ISMA GTO versenygépek adták hozzá a fő inspirációt. 

Fotó: Audi

Lassan megszokhattuk, hogy a retro tanulmányok elektromos hajtásúak, ez jelen esetben épp a jubileum megcsúfolása lett volna. Ezért a GT50 a Győrben készülő 2,5 literes, turbós, elképesztő hangú benzinmotort kapta meg, 400 lóerővel és összkerékhajtással. Bár a bravúros versenygép-koncepció egyedi példány marad, a jubileumon túl azt hirdeti, hogy a ma csak az RS3-ban elérhető öthengeres nem búcsúzik, épp ellenkezőleg, új szériamodellekben fog visszatérni. 

Fotó: Audi


 

Külföldi híreink

