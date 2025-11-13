Megmutatta első Forma-1-es autóját az Audi

Az R26 letisztult vonalvezetésű karosszériája egyszerű geometriai formákból áll, a fényezése három színből tevődik össze: az ezüstből, a feketéből és az Audi Sport jellegzetes pirosából. Utóbbit az identitás részeként a négykarikás logóján is használni fogja az Audi 2026-tól, a Forma-1-ben való jelenlét hangsúlyozására.

Fotó: Audi

Gernot Döllner vezérigazgató a szerda esti autóbemutatón Münchenben az Audi az F1-be való belépését „stratégiai fontosságúnak” nevezte, kiemelve a sport marketingértékét – tavaly 1,6 milliárd tévénézője és 820 millió rajongója volt a sorozatnak – és a közúti autók fejlesztésének lehetőségét, amelyet a technikai szabályok jövőre bevezetésre kerülő változásai kínálnak.

Mint köztudott, 2026-tól az F1-es autók hajtása egyenlő arányban fog történni belső égésű és elektromos motorok által, a jelenlegi 85:15 arány helyett, vagyis több mint háromszorosára fog nőni a villanymotorok által biztosított teljesítmény. Ez pedig felbecsülhetetlen értékű ismereteket fog nyújtani a következő generációs hibrid és akkumulátoros elektromos hajtásláncok fejlesztéséhez közúti autók számára. Éppen ezért az Audi a saját hajtásláncát fejleszti, ahelyett, hogy a Ferraritól, a Red Bull-Fordtól, a Hondától vagy a Mercedestől vásárolna kész egységet. Az Audi motorja és sebességváltója Neuburg an der Donau városában készül, Ingolstadt közelében. Az új motorok mindegyike fenntartható üzemanyaggal fog működni, és az autók 30 kilóval könnyebbek lesznek a 800 kilós idei modelleknél.

Fotó: Audi

„Nem csak azért lépünk be a Forma-1-be, hogy ott legyünk. Nyerni akarunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Forma-1-ben nem lehet egyik napról a másikra a csúcsra érni. Idő, kitartás és a status quo fáradhatatlan megkérdőjelezése szükséges hozzá.

Viszont 2030-ra már a világbajnoki címért akarunk küzdeni”

– tette hozzá a cég első embere.

Fotó: Audi

Az Audi F1-es autóit a svájci Hinwilben gyártják és üzemeltetik, a Sauber főhadiszállásán. De a gyári alakulat időközben már egy kutatás-fejlesztési központot is nyitott az angliai Bicesterben, az Egyesült Királyság úgynevezett Motorsport Völgyében, ahol az Alpine, az Aston Martin, a McLaren, a Mercedes-AMG, a Red Bull és a Williams központja is van.