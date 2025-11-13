Rendkívüli

Fővárosi pénzszórás: nyomozás indulhat a Budapest Brand ügyében

autós hírAudiForma-1

Megmutatta első Forma-1-es autóját az Audi

És azt is elárulta, hogy mikor akar vb-t nyerni a Sauberből lett gyári csapattal.

2025. 11. 13. 15:27
Forrás: Audi
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az R26 letisztult vonalvezetésű karosszériája egyszerű geometriai formákból áll, a fényezése három színből tevődik össze: az ezüstből, a feketéből és az Audi Sport jellegzetes pirosából. Utóbbit az identitás részeként a négykarikás logóján is használni fogja az Audi 2026-tól, a Forma-1-ben való jelenlét hangsúlyozására.

Audi R26
Fotó: Audi

Gernot Döllner vezérigazgató a szerda esti autóbemutatón Münchenben az Audi az F1-be való belépését „stratégiai fontosságúnak” nevezte, kiemelve a sport marketingértékét – tavaly 1,6 milliárd tévénézője és 820 millió rajongója volt a sorozatnak – és a közúti autók fejlesztésének lehetőségét, amelyet a technikai szabályok jövőre bevezetésre kerülő változásai kínálnak. 

Mint köztudott, 2026-tól az F1-es autók hajtása egyenlő arányban fog történni belső égésű és elektromos motorok által, a jelenlegi 85:15 arány helyett, vagyis több mint háromszorosára fog nőni a villanymotorok által biztosított teljesítmény. Ez pedig felbecsülhetetlen értékű ismereteket fog nyújtani a következő generációs hibrid és akkumulátoros elektromos hajtásláncok fejlesztéséhez közúti autók számára. Éppen ezért az Audi a saját hajtásláncát fejleszti, ahelyett, hogy a Ferraritól, a Red Bull-Fordtól, a Hondától vagy a Mercedestől vásárolna kész egységet. Az Audi motorja és sebességváltója Neuburg an der Donau városában készül, Ingolstadt közelében. Az új motorok mindegyike fenntartható üzemanyaggal fog működni, és az autók 30 kilóval könnyebbek lesznek a 800 kilós idei modelleknél.

Audi R26
Fotó: Audi

„Nem csak azért lépünk be a Forma-1-be, hogy ott legyünk. Nyerni akarunk. Ugyanakkor tudjuk, hogy a Forma-1-ben nem lehet egyik napról a másikra a csúcsra érni. Idő, kitartás és a status quo fáradhatatlan megkérdőjelezése szükséges hozzá. 

Viszont 2030-ra már a világbajnoki címért akarunk küzdeni”

– tette hozzá a cég első embere.

Audi R26
Fotó: Audi

Az Audi F1-es autóit a svájci Hinwilben gyártják és üzemeltetik, a Sauber főhadiszállásán. De a gyári alakulat időközben már egy kutatás-fejlesztési központot is nyitott az angliai Bicesterben, az Egyesült Királyság úgynevezett Motorsport Völgyében, ahol az Alpine, az Aston Martin, a McLaren, a Mercedes-AMG, a Red Bull és a Williams központja is van.

Audi R26
Fotó: Audi

Mattia Binotto, a Ferrari korábbi csapatfőnöke felügyeli a német gyári istálló egészét, míg Jonathan Wheatley, a Red Bull korábbi sportigazgatója tölti be az operatív munkával járó csapatfőnöki feladatokat. Már biztos, hogy 2026-ban 

az Audi megtartja a Sauber jelenlegi pilótafelállását, vagyis Nico Hülkenberget és Gabriel Bortoletót.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Megyeri Dávid
idezojelekTisza Párt

A szent tehén szektavezér

Megyeri Dávid avatarja

Olyan tudás birtokában van ez a tiszás varázsló, amihez képest Houdini összes világraszóló trükkje eltörpül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.