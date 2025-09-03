autós hírAudiautós videó

Merész kupétanulmánnyal ad ízelítőt a következő TT-ből az Audi

A Concept C egy új dizájnfilozófia-korszak kezdetét jelenti Ingolstadtban.

2025. 09. 03. 12:56
Egy új Audi-fényszignót is bevezet a Concept C: a lámpákban négy-mégy, vízszintesen elrendezett elem kapott helyet Forrás: Audi
Szeptember 2-án, egy „Strive for Clarity” („Előtérben a letisztultság”) mottó alatt megrendezett milánói eseményen mutatkozott be a Concept C, amely a vállalat átalakulásának következő fejezetét is jelzi. 

Az Audi formanyelve egy, a mainál időtállóbb és visszafogottabb stílus felé lép,

amely az elképzelések szerint az egyre fokozódó versenyben is egyedivé és felismerhetővé teheti a német gyártó termékeit. 

Audi Concept C
A tetővonal a TT-kre emlékeztet, de van benne egy kis R8 is (Fotó: Audi)

„A radikális egyszerűség az új szemléletünk lényege. A letisztultságot úgy érjük el, hogy mindent a lényegre redukálunk” – nyilatkozta Massimo Frascella kreatív igazgató. „Ez nemcsak a járművek külső dizájnjára, hanem a belső térre is igaz. A legújabb technológiai innovációkat és anyagokat ott használjuk, ahol új lehetőségeket teremtenek az ügyfelek számára – és a minimális beavatkozással maximális hatást érnek el” – tette hozzá a tavaly nyáron érkezett ex-bertonés dizájner, aki a külső-belső formatervezői folyamatokat irányítja Ingolstadtban.

Előrevetíti a jövőbeli Audik formavilágát

Audi Concept C
Elektromosan működtethető, behúzható keménytetőt kapott a Concept C, amely így roadsternek tekinthető (Fotó: Audi)

A jövő héten Münchenben, a Nemzetközi Autókiállításon (IAA) is bemutatkozó Audi Concept C az új formatervezési filozófia első megtestesítője. Előrevetíti a jövőbeli Audik dizájnját és egy új beltéri élményt, 

a lényegre szűkítést, amely geometrikus tisztaságot jelent felesleges vonalak és díszek nélkül.

Ezt a szemléletet az 1936-os Auto Union Type C versenyautóból inspirálódott vertikális szerkezetű karosszéria és a belső tér is tükrözi.

Audi Concept C
A szériaváltozaton alighanem lesz hátsó szélvédő is (Fotó: Audi)

A hűtőrácskeret az új orr-rész középpontja, amelyből a jármű teljes szerkezete kibontakozik. Az Auto Union C és a harmadik generációs Audi A6 (2004) singleframe maszkjának ihletésére 

egy függőleges forma jött létre, amely az Audi-örökség egyfajta újraértelmezése

a négykarikás logó megtartásával. Bár az arányok középmotoros felépítésre utalnak, itt az ülések mögött nem egy benzinmotor, hanem egy akkumulátor található, mivel a hajtás tisztán elektromos.

Egyszerű, mégis elegáns belső tér

Audi Concept C
Fotó: Audi

Tiszta, geometrikus formákkal operál a belső tér, amely finoman a vezetőt helyezi a középpontba. Az eloxált alumíniumból készült fizikai kezelők megjelenésükkel, tapintásukkal és a jellegzetes „Audi-kattanással” állítólag remek mechanikai minőségérzetet nyújtanak. A színpaletta a külsőhöz hasonlóan titán által inspirált, minden árnyalat szervesen illeszkedik egymáshoz. Egy jó felbontású, de csak 10,4 colos, behajtható központi kijelző szolgáltatja a releváns információkat a vezető és utasa számára.

Folytatódik az Audi modelloffenzívája

Audi Concept C
Fotó: Audi

Megerősítette az Audi, hogy a Concept C 

egy jövőbeli sorozatgyártású modellt vetít előre. Nem kizárt, hogy a Győrben gyártott TT-sorozat következő nemzedékét,

amely leghamarabb 2027-ben léphetne piacra a készülő elektromos Porsche Boxster testvérmodelljeként. De térjünk vissza a jelenbe: 2023 kezdete óta az ingolstadti márka több mint 20 új modellt vezetett be, ezzel a portfóliója a prémium szegmens legfiatalabbja. Az olyan kulcsmodellek, mint az A6 tavaszi és a Győrben készülő Q3 nyári generációváltását követően a négykarikás márka a Müncheni Autószalonon bemutatja a Q3 Sportback modellt is, amely szintén Győrben készül. Jövőre is folytatódik a modelloffenzíva. Érkezik egy tisztán elektromos belépőmodell, amelyet 2026-tól Ingolstadtban gyártanak, valamint jönnek az Audi Sport új sportmodelljei is. 2026-ban az Audi a Forma–1-be is belép gyári csapattal (a Sauber felvásárlásával).

