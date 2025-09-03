Merész kupétanulmánnyal ad ízelítőt a következő TT-ből az Audi

Szeptember 2-án, egy „Strive for Clarity” („Előtérben a letisztultság”) mottó alatt megrendezett milánói eseményen mutatkozott be a Concept C, amely a vállalat átalakulásának következő fejezetét is jelzi.

Az Audi formanyelve egy, a mainál időtállóbb és visszafogottabb stílus felé lép,

amely az elképzelések szerint az egyre fokozódó versenyben is egyedivé és felismerhetővé teheti a német gyártó termékeit.

A tetővonal a TT-kre emlékeztet, de van benne egy kis R8 is (Fotó: Audi)

„A radikális egyszerűség az új szemléletünk lényege. A letisztultságot úgy érjük el, hogy mindent a lényegre redukálunk” – nyilatkozta Massimo Frascella kreatív igazgató. „Ez nemcsak a járművek külső dizájnjára, hanem a belső térre is igaz. A legújabb technológiai innovációkat és anyagokat ott használjuk, ahol új lehetőségeket teremtenek az ügyfelek számára – és a minimális beavatkozással maximális hatást érnek el” – tette hozzá a tavaly nyáron érkezett ex-bertonés dizájner, aki a külső-belső formatervezői folyamatokat irányítja Ingolstadtban.

Előrevetíti a jövőbeli Audik formavilágát

Elektromosan működtethető, behúzható keménytetőt kapott a Concept C, amely így roadsternek tekinthető (Fotó: Audi)

A jövő héten Münchenben, a Nemzetközi Autókiállításon (IAA) is bemutatkozó Audi Concept C az új formatervezési filozófia első megtestesítője. Előrevetíti a jövőbeli Audik dizájnját és egy új beltéri élményt,

a lényegre szűkítést, amely geometrikus tisztaságot jelent felesleges vonalak és díszek nélkül.

Ezt a szemléletet az 1936-os Auto Union Type C versenyautóból inspirálódott vertikális szerkezetű karosszéria és a belső tér is tükrözi.

A szériaváltozaton alighanem lesz hátsó szélvédő is (Fotó: Audi)

A hűtőrácskeret az új orr-rész középpontja, amelyből a jármű teljes szerkezete kibontakozik. Az Auto Union C és a harmadik generációs Audi A6 (2004) singleframe maszkjának ihletésére

egy függőleges forma jött létre, amely az Audi-örökség egyfajta újraértelmezése

a négykarikás logó megtartásával. Bár az arányok középmotoros felépítésre utalnak, itt az ülések mögött nem egy benzinmotor, hanem egy akkumulátor található, mivel a hajtás tisztán elektromos.

Egyszerű, mégis elegáns belső tér

Fotó: Audi

Tiszta, geometrikus formákkal operál a belső tér, amely finoman a vezetőt helyezi a középpontba. Az eloxált alumíniumból készült fizikai kezelők megjelenésükkel, tapintásukkal és a jellegzetes „Audi-kattanással” állítólag remek mechanikai minőségérzetet nyújtanak. A színpaletta a külsőhöz hasonlóan titán által inspirált, minden árnyalat szervesen illeszkedik egymáshoz. Egy jó felbontású, de csak 10,4 colos, behajtható központi kijelző szolgáltatja a releváns információkat a vezető és utasa számára.