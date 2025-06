Megérkezett a legújabb magyar autó, egy különleges újítással a fedélzetén

Nem akármekkora show keretében mutatkozott be az új Q3: összesen 1400 vendéget hívott meg a német prémiumgyártó az Audi Múzeum melletti területen kialakított szabadtéri fesztiválra, ahol egy kifejezetten laza hangulatú eseményen, foodtruckok, hangos zene és hatalmas LED kijelzők kíséretében mutatták meg az újdonságot élő YouTube-közvetítéssel a világnak.

Látványos show-műsorral mutatkozott be a Q3 és a közelmúlt összes Audi-újdonsága, amiből volt bőven

(Forrás: Audi)

A győri szerelőszalag dolgozóitól az újságírókon és influenszereken át az ingolstadti igazgatótanács tagjaiig szinte mindenki itt volt, aki kapcsolatban áll az Audival, az est fő beszédét Gernot Döllner, a cég vezérigazgatója mondta el. Nem véletlenül volt ekkora nagy felhajtás az autó körül, ugyanis

a Q3 globálisan az Audi második legnagyobb darabszámban eladott modellje,

csak a Q5-ből fogy több, ha viszont kizárólag Európát nézzük, akkor jó eséllyel a Q3 vezet. A kompakt szabadidő-autó 2011 óta létezik, és a 2018-ban érkezett második – már Győrben készülő – generációjával együtt eddig több mint kétmillió fogyott belőle világszerte, ami egy viszonylag drága, sok konkurenssel rendelkező prémiumautótól remek eredmény.

Hogy néz ki?

Alig hosszabb 4,5 méternél, de élőben nagyobbnak tűnik

Fotó: Gulyás Péter

A Volkswagen-konszernen belül a Q3 a Cupra Terramar, a Škoda Karoq és a Volkswagen Tiguan testvérmodellje, ugyanarra a keresztmotoros platformra (MQB Evo) épül mint azok, vagy mint közvetlen elődje, a második generáció. Bár az alapok nem sokat változtak, a karosszéria stílusa teljesen más lett, mintha egy zsugorított Q5-öt látna az ember, amelyre az új A6-ról érkeztek az OLED technikájú, nyílvessző alakú hátsó lámpák és a divatos, agresszív arckifejezést adó első nappali fények.

Magasan van a motorháztető, részben a dizájn, részben a gyalogosvédelem miatt

(Fotó: Gulyás Péter)

Bár a 4,5 méternél alig nagyobb karosszéria csak 4,6 centivel lett hosszabb és eggyel szélesebb (a magasság nem változott) a modellváltáskor,

elődjéhez képest valahogy komolyabb, nagyautósabb érzést kelt a Q3 az emberben,

ami részben a magasabban húzódó motorháztetőnek, a megnövelt singleframe hűtőmaszknak, az akár 20 colos kerekeknek és a virtuálisan meghosszabbított „lebegő” tetővonalnak köszönhető. Megmaradt a hátsó ajtó mögött, a C-oszlopban kialakított kis ablak, de teljesen más a felületek kialakítása, a külső dizájn lágyabb, ívesebb lett. Nem próbálták a SUV-jelleget fényezetlen műanyag betétekkel hangsúlyozni, bár a hasmagasság így is tekintélyesnek mondható.

Világító csík és világító hátsó embléma is van

(Fotó: Gulyás Péter)

Fontos újdonság a kettéosztott fényszóró: ami elsőre a fényszórónak tűnik, az valójában csak a LED-es nappali fény – programozható fényszignót mutató –, 23 világító szegmensből álló keskeny csíkja, de hátul is személyre szabható, hogy milyen fénymintát mutasson az igen látványos, de sajnos feláras OLED panel. Nem mindenkinek fog tetszeni, hogy az új Volkswagenekhez hasonlóan már pirosan világít a hátsó embléma is, ráadásul egy piros csík is végigfut hátul teljes szélességben, aminek a szélső végei futófényes irányjelzőkké képesek alakulni.

Elöl nem világít a lapossá, kétdimenzióssá tett négykarikás embléma, de csak azért, mert a vezetéstámogató rendszerek szenzorait a házában helyezték el

(Fotó: Gulyás Péter)

Felárért már adaptív, a többi közlekedőt a távolsági fényből kitakaró, a vezetéstámogató rendszerekkel együttműködő – oldalanként 25 600 darab, az emberi hajszálnál kétszer vékonyabb mikro-LED-ből álló fénymodult tartalmazó – mátrix fényszóró is rendelhető, amely ugyanolyan fejlett, mint a nagyobb Audikban.

Bent található a legizgalmasabb újítás

Hatszögletű a kormány, jók az anyagok, példás a minőség. Digitális a műszerfal alapáron

(Fotó: Gulyás Péter)

Bár a korábbi Q3-hoz képest jelentősen megváltozott a külső, az egyik legérdekesebb változás mégis a belső térben történt, ahol a hagyományos, kormány mögötti bajuszkapcsolókat – kivéve a tempomat karját – egy új, gombokkal ellátott, robusztus kialakítású kombinált kapcsoló váltotta fel mindkét oldalon. Jobb oldalon a menetirányt lehet kiválasztani a kar mozgó végének pöckölgetésével, a bal oldalon viszont a fényszórót, az irányjelzőt és az ablaktörlőt is lényegében ugyanaz a fizikai gombokkal ellátott egység vezérli – elsőre bonyolultnak tűnhet, de valójában logikus a használata.

Ha a Q3-ban sikert arat, akkor később a többi Audiban is megjelenhet ez a különleges bajuszkapcsoló-megoldás

(Fotó: Gulyás Péter)

Azzal, hogy a DSG sebességváltó előválasztó karja a kormány mögé költözött, helyet szabadítottak fel a középkonzolban egy pár pohártartó és egy hűtött, 15 wattos vezeték nélküli töltőpad számára. A Q3 utasterében 12,8 colos „panoráma” érintőképernyő (a legfrissebb Android Automotive szoftverrel) és 11,9 hüvelykes digitális műszerfal is helyet kapott, a szóban kérdezhető digitális asszisztens már MI-támogatással és avatar külsővel is rendelkezik.

Próbál visszatérni a régi erősségeihez az Audi, ami abban is megnyilvánul, hogy

a látható-tapintható minőségre nagyon ügyelt a Q3 esetében;

ez a törekvés az anyaghasználaton, a gondos összeszerelésen és zajszigetelésen (nem csak a szélvédő, hanem az első oldalüvegek is akusztikai védőfóliát kapnak) is tetten érhető.

Mit tud az új Audi technikája?

A 23 szegmensből álló felső lámparész csak a nappali fény

(Fotó: Gulyás Péter)

A legolcsóbb Q3-ban az elődből is ismert 1,5 literes, 150 lóerős TFSI benzines turbómotor teljesít szolgálatot, a négyhengeres fogyasztását hengerlekapcsoló technológia és 48 voltos lágy hibrid rendszer segíti. Az egyetlen választható dízelmotor, a kétliteres TDI szintén 150 lóerős, de ennek a nyomatéka 250 helyett 360 Nm, így vontatásra, autópályázásra, rendszeresen nagy terhelés elviselésére alkalmasabb, és persze még kevesebbet is fogyaszt. Egyelőre

csak a 265 lóerős benzines csúcsmotorhoz jár a Haldex-kuplungos összkerékhajtás,

a hétfokozatú dupla kuplungos S-Tronic váltót (DSG) viszont minden motorhoz felár nélkül adja az Audi, kézi váltó nincs.

Praktikussá teszi az utasteret a sínen tologatható hátsó üléspad, a helyzetétől függően a csomagtartó 488-575 literes lehet

(Fotó: Gulyás Péter)

Már a régi Q3-hoz is volt egy 245 lóerős plug-in hibrid hajtás, az újé viszont már 272 lóerős, és kétszer akkora az akkumulátora, így vele a kompakt Audi SUV

kétszer olyan messze (papíron 119, a valóságban kb. 90 km-re) tud menni tisztán elektromos hajtással.

Az is fontos fejlesztés, hogy a bruttó 25,7 kWh kapacitású lítium-ion akkumulátort már 50 kW-tal lehet tölteni egyenáramú oszlopról, így ideális körülmények között kevesebb mint fél óra kell ahhoz, hogy 20-ról 80 százalékosra növeljük a töltöttségét.

Kétszer akkor lett a hatótávja és az akkumulátora is a PHEV változatnak

(Fotó: Gulyás Péter)

A Q3 többféle futóművel (normál vagy ültetett sportrugókkal, passzív vagy aktív gátlókkal) készül, felárért adaptív lengéscsillapítás is rendelhető, amely már az új fejlesztésű, gyorsabban reagáló és nagyobb beállítási tartományt kínáló kétszelepes gátlókat jelenti (ezekben a húzó és toló csillapítást egymástól függetlenül szabályozza a rendszer). Már a Tayronban is nagyon szerettem ezt a rendszert, mert a kényelmestől a sportosig sokféle beállításra ad lehetőséget, és a két szélső érték között jóval nagyobb különbség érezhető, mint más gyártók hasonló futóműveinél.

Milyen változatai lesznek még, és mikor érkezik?

Lávaszerűen csillognak a programozható OLED hátsó lámpák

(Fotó: Gulyás Péter)

Ami biztos, hogy

a kupésabb, sportosabb formájú Q3 Sportback még idén bemutatkozik,

ami viszont továbbra is tisztázatlan, hogy az RS Q3 sportváltozat kap-e utódot. Az előző generáció az RS3 400 lóerős turbós öthengeresét használta, de a győri értesüléseim szerint ennek a zseniális motornak a gyártása hamarosan véget ér az egyre szigorodó kibocsátási előírások miatt. Ha lesz is egyszer új RS Q3, az valószínűbb, hogy valamilyen hibrid hajtást kap majd.

Jelenleg már folyik a Q3 próbagyártása az Audi Hungária győri üzemében

(Fotó: Audi)

Az első példányok októberben érkeznek majd a márkakereskedésekbe, de az előrendeléseket már nyár végétől fogadják. 2026-tól az Audi neckarsulmi üzemében is megindul a harmadik generációs Q3 gyártása, mert ott jelenleg kicsi a kapacitáskihasználtság, és a Cupra Terramart is készítő, jelenleg évi 180 ezer autó kapacitású magyar gyár amúgy sem biztos, hogy ki tudná szolgálni a globális keresletet. Németországban az 1,5-ös TFSI alapmodell 17,9 millió, a plug-in hibrid pedig 19,8 millió forintnak megfelelő áron kerül forgalomba, azonban a hazai forgalmazó szerint a magyarországi árak ennél kedvezőbbek lesznek.