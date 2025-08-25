autós hírAudiaudi q3Audi Hungária Zrt

Újabb Audi-modell gyártása indult el Győrben

A Q3 kupé változata, a Q3 Sportback a testvérmodell technikájára épül, de sportosabb ruhát kapott.

2025. 08. 25.
Laposabb tetővonala különbözteti meg a normál Q3-tól a Sportbacket Forrás: Audi
Elindult az Audi Q3 Sportback második generációjának sorozatgyártása Győrben, elsőként egy zsályazöld színű példány gördült le a győri gyártósorról. „Munkatársaink kiemelkedő teljesítményének köszönhetően fél éven belül elindítottuk mindkét Q3-modell sorozatgyártását“, mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. „Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi Konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron” – tette hozzá.

Az új Audi Q3 Sportback a normál Q3 ismertetőjegyeit ötvözi a kupésabb, csapott hátú formával. Így már az Audi belépő szintű szabadidő-autójának vásárlói is dönthetnek, hogy a praktikusabb vagy a sportosabb karosszériát preferálják-e (technikában nincs különbség a kétféle Q3 között). 

A Q3 Sportback 29 mm-rel alacsonyabb a normál Q3-nál,

de a kalaptartóig pakolt csomagtartója alaphelyzetben nem kisebb, ugyanúgy 488 literes. Csak akkor van hátrányban a terepkupé, ha lehajtják a hátsó üléseit, mert abban az esetben 97 literrel kevesebb (1289 litert) helyet kínál, mint a magasabb testvérmodell. 

A belépő szintű Q3 Sportback modellt a négyhengeres, 1,5 literes TFSI benzinmotor hajtja 150 lóerős teljesítménnyel, lágy hibrid technológiával kiegészítve. Szintén ennyi a kétliteres TDI dízelmotor teljesítménye, de a nyomatéka nagyobb, a fogyasztása pedig kisebb, így alkalmasabb nagy távolságok megtételére. A plug-in hibrid változat, a Q3 Sportback e-hybrid benzines-elektromos hajtáslánca 272 lóerős rendszerteljesítményű, optimális körülmények között az autó 

tisztán elektromos üzemben is 119 km-t képes megtenni egyetlen feltöltéssel.

Mindez a nagy kapacitású, nettó 19,7 kWh-s akkumulátornak köszönhető.

Németországban a Q3 Sportback felára 1850 euró (734 ezer forint) az azonos motorú és felszereltségű normál Q3-hoz képest, itthon a becslések szerint 

nagyjából 18 millió forinttól lehet majd megkapni

az új karosszériaváltozatot. A harmadik generációs Audi Q3-ról írt részletes bemutató cikkünk itt olvasható. 

Az Audi Hungária járműgyártásában jelenleg mintegy négyezer alkalmazott gyártja az Audi Q3, Q3 Sportback és Cupra Terramar modelleket, ezek az autók világszerte több mint 90 országba jutnak el.  A 27 éves győri járműgyárban korábban olyan modellek készültek, mint a TT három generációja, az előző generációs Audi A3 Cabriolet, és Limousin változata, valamint az előző, második generációs Q3 és a rá épülő Q3 Sportback. Tavaly kezdték el Győrben összeszerelni a Cupra Terramart, idén tavasszal pedig az új, harmadik generációs Audi Q3 gyártása indult el Győrben, és most követi a kupésabb változata, a Q3 Sportback is.

 

