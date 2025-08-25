Újabb Audi-modell gyártása indult el Győrben

Elindult az Audi Q3 Sportback második generációjának sorozatgyártása Győrben, elsőként egy zsályazöld színű példány gördült le a győri gyártósorról. „Munkatársaink kiemelkedő teljesítményének köszönhetően fél éven belül elindítottuk mindkét Q3-modell sorozatgyártását“, mondta Michael Breme, az Audi Hungaria igazgatóságának elnöke. „Járműgyárunk az egyik legrugalmasabb az Audi Konszernben, hiszen jelenleg is több modell készül ugyanazon a gyártósoron” – tette hozzá.

Les Zoltán, a vállalat járműgyártásért felelős igazgatósági tagja két szerelőszalagi alkalmazott társaságában

Fotó: Audi

Az új Audi Q3 Sportback a normál Q3 ismertetőjegyeit ötvözi a kupésabb, csapott hátú formával. Így már az Audi belépő szintű szabadidő-autójának vásárlói is dönthetnek, hogy a praktikusabb vagy a sportosabb karosszériát preferálják-e (technikában nincs különbség a kétféle Q3 között).

A Q3 Sportback 29 mm-rel alacsonyabb a normál Q3-nál,

de a kalaptartóig pakolt csomagtartója alaphelyzetben nem kisebb, ugyanúgy 488 literes. Csak akkor van hátrányban a terepkupé, ha lehajtják a hátsó üléseit, mert abban az esetben 97 literrel kevesebb (1289 litert) helyet kínál, mint a magasabb testvérmodell.

A konnektoros hibridet akár 50 kW-tal is lehet tölteni, ami a PHEV autók között remek érték

Fotó: Audi

A belépő szintű Q3 Sportback modellt a négyhengeres, 1,5 literes TFSI benzinmotor hajtja 150 lóerős teljesítménnyel, lágy hibrid technológiával kiegészítve. Szintén ennyi a kétliteres TDI dízelmotor teljesítménye, de a nyomatéka nagyobb, a fogyasztása pedig kisebb, így alkalmasabb nagy távolságok megtételére. A plug-in hibrid változat, a Q3 Sportback e-hybrid benzines-elektromos hajtáslánca 272 lóerős rendszerteljesítményű, optimális körülmények között az autó

tisztán elektromos üzemben is 119 km-t képes megtenni egyetlen feltöltéssel.

Mindez a nagy kapacitású, nettó 19,7 kWh-s akkumulátornak köszönhető.

A belső nagy újdonságai az egyedi bajuszkapcsolók

Fotó: Audi

Németországban a Q3 Sportback felára 1850 euró (734 ezer forint) az azonos motorú és felszereltségű normál Q3-hoz képest, itthon a becslések szerint

nagyjából 18 millió forinttól lehet majd megkapni

az új karosszériaváltozatot. A harmadik generációs Audi Q3-ról írt részletes bemutató cikkünk itt olvasható.