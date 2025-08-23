MotoGPVarga TiborBalaton Park Circuit pályaMotoE

Óriási baleset, kórházba szállították a magyarországi MotoGP-hétvége egyetlen hazai versenyzőjét

Varga Tibor bukása miatt az első körben félbe kellett szakítani a gyorsaságimotoros-világbajnokság MotoE kategóriájának szombati első versenyét a Balaton Park Circiut-ön. A tizennyolc éves Varga Tibor a hazai MotoGP-hétvége egyetlen magyar indulója volt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 23.
Varga Tibor a MotoE magyarországi futamán nagyot bukott, kórházba kellett szállítani a Balaton Park Circuitről
Fotó: Facebook/MAMS Gyorsasági
Harminchárom év után tért vissza Magyarországra a MotoGP mezőnye, s persze azóta rengeteget változott a gyorsaságimotoros-világbajnokság. Az 1990-es években például még szó sem volt MotoE-ről, ma már az elektromos motorok versenye is a MotoGP-hétvége programjában szerepel. Ez volt az egyetlen kategória, ahol volt magyar induló a Balaton Park Circuit-ön, a tizennyolc éves Varga Tibor azonban óriásit bukott az első versenyen.

Varga Tibor Tibor Erik Varga Hungary Rivacold Snipers Team Ducati MotoE
Forrás: Facebook/MAMS Gyorsasági

Varga Tibor az első dobogós helyéért hajtott a kategóriában, az MTI beszámolója alapján az első kanyarban rövid időre az élre is állt, az első kör vége felé viszont bukott. A versenyt félbeszakították, Vargát kórházba szállították.

A Magyar Nemzet közéleti napilap

