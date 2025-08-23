Óriási baleset, kórházba szállították a magyarországi MotoGP-hétvége egyetlen hazai versenyzőjét

Harminchárom év után tért vissza Magyarországra a MotoGP mezőnye, s persze azóta rengeteget változott a gyorsaságimotoros-világbajnokság. Az 1990-es években például még szó sem volt MotoE-ről, ma már az elektromos motorok versenye is a MotoGP-hétvége programjában szerepel. Ez volt az egyetlen kategória, ahol volt magyar induló a Balaton Park Circuit-ön, a tizennyolc éves Varga Tibor azonban óriásit bukott az első versenyen.

A tizennyolc éves magyar tehetség, Varga Tibor egészségéért aggódhatunk a magyarországi MotoE-bukás után. Forrás: Facebook/MAMS Gyorsasági

Varga Tibor az első dobogós helyéért hajtott a kategóriában, az MTI beszámolója alapján az első kanyarban rövid időre az élre is állt, az első kör vége felé viszont bukott. A versenyt félbeszakították, Vargát kórházba szállították.