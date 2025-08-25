Kiderült: ennyit drágultak az új kisautók Európában az elmúlt 12 évben

A kisautó szegmens, amelybe többek között az Opel Corsa, a Peugeot 208, a Renault Clio, a Citroën C3, a Toyota Yaris és a Volkswagen Polo is tartozik, egyre drágább. Egy nemrégiben készült piacelemzésben az ADAC megállapította, hogy az ügyfeleknek
2013-hoz képest több mint 80 százalékkal többet kellett fizetniük ezekért az állítólagosan megfizethető járművekért 2025-ben.
Manapság egy új kisautó átlagos ára meghaladja a 25 ezer eurót (kb. 10 millió forintot), míg 12 éve még nem érte el a 14 ezer eurót (5,55 millió forintot). Ugyanebben az időszakban az új kisautók választéka is több mint 20 százalékkal csökkent, olyan, korábban igen népszerű modellek szűntek meg utód nélkül, mint a Fiat Punto vagy a Ford Fiesta, de említhetnénk a szinte teljes A-szegmenst, a miniautók kategóriáját (Renault Twingo, VW Up!, Ford Ka+, Opel Adam) is.
A mellékelt infografikán is látható, hogy a szélsőséges áremelkedések a koronavírus-járvánnyal kezdődtek, és a gyártók akkor többek között az alkatrészhiánynak és az ellátási láncok leállásának tulajdonították. A vírus már a múlté – az árak mégis magas szinten maradtak, amit a gyártók ma az orosz–ukrán konfliktus hatásaival szeretnek magyarázni.
De az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normára átállás is érezhetően megdrágította a belépőmodelleket. Németországban a Hyundai i10 2022 szeptemberében 11 410 euróba (4,52 millió forint) került, 2025-ben már 16 990 euró (6,73 millió forint) a belépő. Az Opel Corsánál 2020-ban 14 052 euró (5,57 millió forint) volt az alapár, most legalább 22 890 (9,07 millió forint) eurót kell fizetni a típusért. Nem lineáris ütemű a drágulás, 2019-körül kezdtek hirtelen jobban emelkedni az árak.
Akkor most mekkora az átlagos emelkedés mértéke?
Aki ma egy belső égésű motorral hajtott kisautót szeretne vásárolni, annak átlagosan 76 százalékkal többet kell fizetnie érte, mint 2019-ben. Ugyanakkor
a típusok kínálata több mint 40 százalékkal csökkent.
Ugyanebben az időszakban az elektromos kisautók több mint 20 százalékkal drágultak 2019 óta, viszont legalább a kínálatuk megháromszorozódott.