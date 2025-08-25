Kiderült: ennyit drágultak az új kisautók Európában az elmúlt 12 évben

A kisautó szegmens, amelybe többek között az Opel Corsa, a Peugeot 208, a Renault Clio, a Citroën C3, a Toyota Yaris és a Volkswagen Polo is tartozik, egyre drágább. Egy nemrégiben készült piacelemzésben az ADAC megállapította, hogy az ügyfeleknek

2013-hoz képest több mint 80 százalékkal többet kellett fizetniük ezekért az állítólagosan megfizethető járművekért 2025-ben.

Manapság egy új kisautó átlagos ára meghaladja a 25 ezer eurót (kb. 10 millió forintot), míg 12 éve még nem érte el a 14 ezer eurót (5,55 millió forintot). Ugyanebben az időszakban az új kisautók választéka is több mint 20 százalékkal csökkent, olyan, korábban igen népszerű modellek szűntek meg utód nélkül, mint a Fiat Punto vagy a Ford Fiesta, de említhetnénk a szinte teljes A-szegmenst, a miniautók kategóriáját (Renault Twingo, VW Up!, Ford Ka+, Opel Adam) is.

Fotó: ADAC

A mellékelt infografikán is látható, hogy a szélsőséges áremelkedések a koronavírus-járvánnyal kezdődtek, és a gyártók akkor többek között az alkatrészhiánynak és az ellátási láncok leállásának tulajdonították. A vírus már a múlté – az árak mégis magas szinten maradtak, amit a gyártók ma az orosz–ukrán konfliktus hatásaival szeretnek magyarázni.

Fotó: ADAC

De az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normára átállás is érezhetően megdrágította a belépőmodelleket. Németországban a Hyundai i10 2022 szeptemberében 11 410 euróba (4,52 millió forint) került, 2025-ben már 16 990 euró (6,73 millió forint) a belépő. Az Opel Corsánál 2020-ban 14 052 euró (5,57 millió forint) volt az alapár, most legalább 22 890 (9,07 millió forint) eurót kell fizetni a típusért. Nem lineáris ütemű a drágulás, 2019-körül kezdtek hirtelen jobban emelkedni az árak.

Akkor most mekkora az átlagos emelkedés mértéke?

Toyota Yaris

(Fotó: Toyota)

Aki ma egy belső égésű motorral hajtott kisautót szeretne vásárolni, annak átlagosan 76 százalékkal többet kell fizetnie érte, mint 2019-ben. Ugyanakkor

a típusok kínálata több mint 40 százalékkal csökkent.

Ugyanebben az időszakban az elektromos kisautók több mint 20 százalékkal drágultak 2019 óta, viszont legalább a kínálatuk megháromszorozódott.