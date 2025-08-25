Kiderült: ennyit drágultak az új kisautók Európában az elmúlt 12 évben

Rendkívüli

A német autóklub elemzése riasztó képet fest a legmegfizethetőbb szegmensek árainak alakulásáról, a gyártók persze mindig tudtak mire hivatkozni, amikor megindokolták az emeléseket.

2025. 08. 25. 9:05
Opel Corsa Forrás: ADAC
A kisautó szegmens, amelybe többek között az Opel Corsa, a Peugeot 208, a Renault Clio, a Citroën C3, a Toyota Yaris és a Volkswagen Polo is tartozik, egyre drágább. Egy nemrégiben készült piacelemzésben az ADAC megállapította, hogy az ügyfeleknek 

2013-hoz képest több mint 80 százalékkal többet kellett fizetniük ezekért az állítólagosan megfizethető járművekért 2025-ben.

Manapság egy új kisautó átlagos ára meghaladja a 25 ezer eurót (kb. 10 millió forintot), míg 12 éve még nem érte el a 14 ezer eurót (5,55 millió forintot). Ugyanebben az időszakban az új kisautók választéka is több mint 20 százalékkal csökkent, olyan, korábban igen népszerű modellek szűntek meg utód nélkül, mint a Fiat Punto vagy a Ford Fiesta, de említhetnénk a szinte teljes A-szegmenst, a miniautók kategóriáját (Renault Twingo, VW Up!, Ford Ka+, Opel Adam) is.

Fotó: ADAC

A mellékelt infografikán is látható, hogy a szélsőséges áremelkedések a koronavírus-járvánnyal kezdődtek, és a gyártók akkor többek között az alkatrészhiánynak és az ellátási láncok leállásának tulajdonították. A vírus már a múlté – az árak mégis magas szinten maradtak, amit a gyártók ma az orosz–ukrán konfliktus hatásaival szeretnek magyarázni. 

Fotó: ADAC

De az Euro 6-os károsanyag-kibocsátási normára átállás is érezhetően megdrágította a belépőmodelleket. Németországban a Hyundai i10 2022 szeptemberében 11 410 euróba (4,52 millió forint) került, 2025-ben már 16 990 euró (6,73 millió forint) a belépő. Az Opel Corsánál 2020-ban 14 052 euró (5,57 millió forint) volt az alapár, most legalább 22 890 (9,07 millió forint) eurót kell fizetni a típusért. Nem lineáris ütemű a drágulás, 2019-körül kezdtek hirtelen jobban emelkedni az árak.

Akkor most mekkora az átlagos emelkedés mértéke?

Toyota Yaris
Toyota Yaris
(Fotó: Toyota)

Aki ma egy belső égésű motorral hajtott kisautót szeretne vásárolni, annak átlagosan 76 százalékkal többet kell fizetnie érte, mint 2019-ben. Ugyanakkor 

a típusok kínálata több mint 40 százalékkal csökkent.

Ugyanebben az időszakban az elektromos kisautók több mint 20 százalékkal drágultak 2019 óta, viszont legalább a kínálatuk megháromszorozódott.

Fotó: ADAC

Amíg a belső égésű motorral szerelt megfizethető autók átlagára 2025-ben 25 357 euró (10,46 millió forint), addig a villanyautóknál ez még mindig 31 679 euró (12,55 millió forint) úgy, hogy a 2024-es átlaghoz képest még olcsóbbak is lettek ezek. 

Fotó: ADAC

Sajnos a kis villanyautók megjelenése nem járul hozzá érdemben az árak letöréséhez, a piacon lévő 24 modell közül csak öt fér be a 25 ezer eurós (9,9 milllió forint) lélektani határ alá (Dacia Spring 16 900 euró - 6,69 millió forint, Leapmotor T03 18 900 euró - 7,49 millió forint, Citroën ë-C3 23 300 euró - 9,23 millió forint, Hyundai Inster 23 900 euró - 9,47 millió forint, Fiat Grande Panda 24 990 euró - 9,9 millió forint).

Fotó: ADAC

Amíg a benzinmotoros modelleknél csak felfelé változtak az árak, a villanyautónál van, ahol érdemben csökkent az indulóár. A lényegen azonban ez nem változtat: a megfizethető autóknál 

12 év alatt az átlagár 14 138 euróról (5,6 millió forint) 25 836 euróra (10,23 millió forint) emelkedett,

ami 82,7 százalékos drágulás, ezzel párhuzamosan 89-ről 71-re csökkent az A és B szegmensekben versenyző modellek száma. 

Mi várható a közeljövőben?

Volkswagen Polo
Volkswagen Polo
(Fotó: MARTIN MEINERS / Volkswagen)

A jövőben az Euro 7-es norma 2026-os bevezetésével még 

tovább csökken majd a benzinmotoros kis- és miniautó modellek száma

az európai piacon, míg az elektromos választék tovább bővül majd az új Renault Twingóval, a Volkswagen ID.1 és ID.2 modellekkel, és ezek más márkák alatt megjelenő változataival.

Az ADAC azt hangsúlyozza, hogy a fogyasztóknak széles választékkal rendelkező és mindenekelőtt megfizethető mobilitási lehetőségekre van szükségük. Úgy véli a német autóklub, hogy a kisautók ebben a törekvésben fontos szerepet játszanak – mivel az ártudatos közönséget vonzzák. Jelenleg az ADAC szerint aggasztó, hogy sok fogyasztó alig engedheti meg magának a mai árakat. 

A gyártók gyakran azzal érvelnek, hogy az áremelkedésekért a fokozott biztonsági követelmények és az elmúlt évek inflációja a felelős,

a német autóklub azonban aránytalannak tartja az elmúlt években tapasztalható ugrást. 

Ehhez képest Kínában csak az elmúlt három évben kb. 30 százalékkal csökkent az új autók ára, és olyan éles az árverseny a piacon, hogy központi beavatkozást fontolgat az egyébként a legtöbb autógyártóban tulajdonosi szerepben is jelen lévő kormányzat. Európában viszont az történt, hogy az ellátási zavarok miatt a nagyobb nyereségrátával rendelkező autókra koncentrálták erőforrásaikat a gyártók, úgy tartják piacon a megfizethető autókat, hogy azoknál is megemelték a haszonkulcsot.


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

