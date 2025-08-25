Ukrajnabarátság kőolajvezetékErzsébetváros

Erzsébetvárosból üzent az ukrán nagykövet: ki akarjuk irtani a patkányokat

Erzsébetvárosban vasárnap emlékeztek meg Ukrajna függetlenségének 34. évfordulójáról. A rendezvényen Niedermüller Péter polgármester hangsúlyozta, hogy a háború nem csupán Ukrajnát érinti, hanem egész Európát. Sándor Fegyir ukrán nagykövet beszédében a Barátság kőolajvezeték augusztus 22-i bombázását említette, amit a „megszakadt barátság” jelképének nevezett. Nyilatkozatában kemény hasonlatot alkalmazott, amikor az orosz támadásokat ahhoz hasonlította, mint amikor elárasztják otthonunkat a patkányok.

Magyar Nemzet
2025. 08. 25. 21:17
Augusztus 24-én ünnepelte Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóját Fotó: YING TANG Forrás: NurPhoto
Augusztus 24-én Magyarországon élő ukránok, polgármesterek, kerületi vezetők és helyiek gyűltek össze Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója alkalmából a Csányi utca 5. szám alatt, az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban. A jelenlévők között ott volt Keszthelyi Dorottya fővárosi DK-s képviselő, Kovács Gergely, Kiss László és Cserdiné Németh Angéla polgármesterek, valamint Szücs Balázs alpolgármester is – számolt be róla az Index.

Erzsébetvárosból üzent az ukrán nagykövet: ki akarjuk irtani a patkányokat. Fotó: STR/Ukrainian presidential press-ser

Niedermüller Péter felszólalásában kemény szavakkal bírálta Oroszországot. Szerinte Moszkva nemcsak területeket akar megszerezni, hanem Ukrajna múltját és kultúráját is semmibe veszi. A politikus hangsúlyozta: Kijev küzdelme túlmutat saját függetlenségén.

Ukrajna nem kizárólag az ukrán nemzet függetlenségéért, Ukrajnáért harcol, hanem mindannyiunkért, Európáért, a szabadságunkért. Ez a háború a mi háborúnk is

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy az Európai Unió már megértette, hogy nem szabad hagyni az autoriter hatalmaknak, hogy győzzenek. A polgármester bejelentette, hogy hamarosan a kerületbe látogat az ukrajnai Kremencsuk városának polgármestere, akivel megkezdik a testvérvárossá válásról szóló tárgyalásokat,  jövő nyáron pedig a városból 60 nehéz sorsú gyerek nyaralhat majd Erzsébetváros balatonmáriafürdői üdülőjében.

Sándor Fegyir ukrán nagykövet egy zöld pólóban jelent meg – amin egy katona látható gépfegyverrel és kőtáblával, felette a „vérrel írt törvények” felirattal.

Ez a nemzeti viseletem az utóbbi években

– magyarázta a nagykövet. Fegyir szerint Ukrajna mindig is támogatta a barátságot Magyarországgal, de törékeny a kapcsolat a két ország között. 

Sajnálom, hogy ötödik alkalommal is megszakadt ez a barátság

– fogalmazott, utalva arra, hogy augusztus 22-i, immár ötödik alkalommal robbantották fel a Barátság kőolajvezetéket, egyértelműen célozva a magyar–ukrán kapcsolatok megromlására. Korábban a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, hogy a szakértő elárulta, hogy mi volt Kijev célja a Barátság kőolajvezeték megtámadásával.

Borítókép: Augusztus 24-én ünnepelte Ukrajna függetlenségének 34. évfordulóját (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

