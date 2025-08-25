Augusztus 24-én Magyarországon élő ukránok, polgármesterek, kerületi vezetők és helyiek gyűltek össze Ukrajna függetlenségének 34. évfordulója alkalmából a Csányi utca 5. szám alatt, az Erzsébetvárosi Zsidó Történeti Tárban. A jelenlévők között ott volt Keszthelyi Dorottya fővárosi DK-s képviselő, Kovács Gergely, Kiss László és Cserdiné Németh Angéla polgármesterek, valamint Szücs Balázs alpolgármester is – számolt be róla az Index.

Erzsébetvárosból üzent az ukrán nagykövet: ki akarjuk irtani a patkányokat. Fotó: STR/Ukrainian presidential press-ser

Niedermüller Péter felszólalásában kemény szavakkal bírálta Oroszországot. Szerinte Moszkva nemcsak területeket akar megszerezni, hanem Ukrajna múltját és kultúráját is semmibe veszi. A politikus hangsúlyozta: Kijev küzdelme túlmutat saját függetlenségén.

Ukrajna nem kizárólag az ukrán nemzet függetlenségéért, Ukrajnáért harcol, hanem mindannyiunkért, Európáért, a szabadságunkért. Ez a háború a mi háborúnk is

– fogalmazott, majd hozzátette, hogy az Európai Unió már megértette, hogy nem szabad hagyni az autoriter hatalmaknak, hogy győzzenek. A polgármester bejelentette, hogy hamarosan a kerületbe látogat az ukrajnai Kremencsuk városának polgármestere, akivel megkezdik a testvérvárossá válásról szóló tárgyalásokat, jövő nyáron pedig a városból 60 nehéz sorsú gyerek nyaralhat majd Erzsébetváros balatonmáriafürdői üdülőjében.