A szakértő elárulta, hogy mi volt Kijev célja a Barátság kőolajvezeték megtámadásával

A Vasárnapi újságban Horváth József biztonságpolitikai szakértő, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Barátság vezeték elleni támadásról, illetve az orosz–ukrán béke kérdésköréről beszélt. A műsorvezető az ukránok által ismét megtámadott Barátság kőolajvezeték ügyével kezdte a beszélgetést. Ez már a harmadik ukrán akció volt egymás után.

Az ukrán akciók célja Budapest megleckéztetése volt?

(Fotó: Getty Images North America/Win Mcnamee)

Az ukrán akciók célja

Bár hivatalosan nem ismerik el, az ukrán sajtó szerint a cél Budapest megleckéztetése.

A Korreszpondent című lap például örömét fejezte ki amiatt, hogy Putyin „barátai” ismét olaj nélkül maradtak. A kérdés az, hogy vajon az ukrán vezetés mit remél a magyar álláspont változásától a háború és az EU-csatlakozás kapcsán.

Horváth szerint ezek célzott akciók, amelyeket az ukrán titkosszolgálat is kiegészít. Az aktivitás Magyarország ellen egyértelműen a kormány esetleges gyengítéséről, illetve az EU-csatlakozásról szól. A Barátság vezetékkel szembeni támadások is ebbe a folyamatba illeszkednek. Ugyanakkor a támadások paradox helyzetet teremtenek, mert az ukrán hadsereg által használt gázolaj egy részét Magyarországról szerzik, így ha a csapok elzáródnának, az ukrán hadsereg is nehéz helyzetbe kerülne.

Mit tehetne Magyarország válaszként?

A biztonságpolitikai szakértő hangsúlyozta, hogy bár a miniszterelnök jelezte, napok alatt képes lenne Ukrajnát megbénítani, a kormány nem kíván ilyet tenni.

A cél a béke fenntartása és a humanitárius támogatás biztosítása, beleértve az üzemanyagot és az áramot is. Ugyanakkor Brüsszel és Kijev nem kezelik megfelelő súllyal Budapest álláspontját, a hangsúly csupán az ukrán EU-csatlakozás zavartalan útján van.

Orbán Viktor levelet küldött Donald Trumpnak, segítséget kérve a Barátság vezetékkel kapcsolatos támadások ügyében, hasonlóan az Északi Áramlat elleni támadásokhoz. Trump jelezte, hogy dühös, és az amerikai beavatkozás lehetősége felmerülhet. Horváth szerint a magyar kormány az amerikai elnökhöz fordult, mivel Brüsszelből nem érkezett támogatás, és hogy a diplomáciai lépések további következményei a háttérben dőlnek el.