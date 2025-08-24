Barátság kőolajvezetékUkrajnaorosz-ukrán háború

Az egyik magyar ellenzéki párt Ukrajnából szerződtetne energiaügyi minisztert

Robert Brovgyit, a Barátság kőolajvezetéket támadó ukrán katonát élteti az MKKP pártigazgatója. Nagy Dávid szerint ő egymagában többet tett a magyar energiafüggőség ellen, mint a komplett kormány 15 év alatt. Különösen visszás ez annak fényében, hogy amíg a kormány minden diplomáciai és technikai eszközzel azon dolgozik, hogy a magyar fogyasztókat a lehető legkevésbé érintsék a háború következményei, addig a Kutyapárt – még ha egyelőre csak a szavak szintjén, cinikus megjegyzésekkel, de – még támogatja is azt.

Magyar Nemzet
2025. 08. 24. 11:00
„Energiaügyi miniszterjelöltünk, aki egy héten belül kétszer kapta telibe a Barátság csővezetéket, ezzel egymagában többet téve a magyar energiafüggőség ellen, mint a komplett kormány 15 év alatt: Robert Brovgyi, közismertebb nevén a „Magyar”, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka” – írta közösségi oldalán Nagy Dávid, az MKKP pártigazgatója.

A bejegyzést olvasva két lehetőség merülhet Nagy Dávidot illetően: vagy tudatosan a saját hazája ellen uszít, vagy csak egyszerűen ennyire tájékozatlan a térség energiapolitikai kihívásaival kapcsolatban. A Barátság vezetékről ugyanis tudni kell, hogy a világ egyik legkiterjedtebb olajszállító hálózata: a több ezer kilométer hosszú rendszerrel történik hazánk kőolajellátásának túlnyomó része is, így az azt ért csapások következtében – amiben Robert Brovgyinak is szerepe volt – hazánk és szomszédunk energiabiztonsága is veszélybe került.

Hortay Olivér, a Századvég energiapolitikai szakértője korábban rámutatott: a magyar háztartások közvetlen ellátásbiztonsági kockázattól jelenleg nem szenvednek, hiszen az országnak három hónapra elegendő kőolajtartaléka van. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a politikai feszültség megoldása elengedhetetlen, mivel Magyarország nem válhat kiszolgáltatottá a kritikus infrastruktúra elleni fenyegetéseknek.

Orbán Viktor tegnap arról számolt be, hogy az orosz féllel sikerült műszaki megoldást találni a károk elhárítására, és várhatóan egy héten belül helyreáll a szállítás. Mindenesetre beszédes, hogy amíg a kormány minden diplomáciai és technikai eszközzel azon dolgozik, hogy a magyar fogyasztókat a lehető legkevésbé érintsék a háború következményei, addig a magyar baloldal – még ha csak szavak szintjén is, cinikus megjegyzésekkel, de – még támogatja is azt. 

Borítókép: Robert Brovgyi, az Ukrán Fegyveres Erők Pilóta Nélküli Repülőgépes Erőinek parancsnoka (Forrás: Facebook)

