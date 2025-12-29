budapestjunghausz rajmundkék - tóönkormányzatkelenvölgy

Balos tempó a fővárosban: a haverok egyhavi lakbérből egy évre bérelhetnek tavat a budapesti kerületben

A felelős gazdálkodás jegyében éves szinten félmillió forint veszteséggel ad bérbe egy tavat Újbuda önkormányzata egy kerületi egyesületnek.

Gábor Márton
2025. 12. 29. 20:41
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy átlagos kerületi lakos meg sem közelítheti a Kelenvölgyben található Kék-tavat, amelyet nagyjából egy méter magas kerítés választ el a külvilágtól. A tó ugyan a kerületi önkormányzat tulajdona, azonban egy horgászegyesületnek adták bérbe, amely gondosan elzárta a külvilágtól a köztulajdont. 

Kék-tó (Forrás: Facebook)

Amint azt a Junghausz Rajmund, kerületi önkormányzati képviselő által megosztott képeken is látszik, a szóban forgó Kelenvölgyi Kék-tó horgászegyesület, vagyis a bérlő, kizárólag a tavat körülvevő kerítést tartja kiváló állapotban, a tó többi része láthatóan elhanyagolt. 

A tavat egy horgászegyesület üzemelteti, és jelenleg a tagokon kívül nem mehet más a partjára. Novemberben foglalkozott először a szerződésük hosszabbításával a Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság. Ekkor egy olyan javaslattal készült a hivatal, hogy fizessenek a tó bérletéért évi 15 ezer forintot és fizessék a közüzemi díjakat

– írta a posztjában Junghausz Rajmund. Hozzátette, ezt a tervet sikerült blokkolni, de a decemberi bizottsági, majd az ezt követő testületi ülésen sikerült a városvezetésnek egy ennél is rosszabb minőségű határozatot elfogadnia. 

Ugyan most már évente 250 ezer forintra nőtt a bérleti díjuk, de a vízfogyasztás költségét magára vállalta az önkormányzat 1000 m3-ig. Klassz, mert ennek az ára bruttó 760 ezer forint. Tehát kicsit több, mint 500 ezer forinttal támogatjuk a horgászok hobbiját közpénzből

– jelentette ki a politikus. A képviselő-testület döntésének eredményeként havi szintre lebontva az egyesület kicsivel több mint 20 ezer forintot fizet a tó kizárólagos használatáért, 

Az önkormányzat pedig összességében éves szinten félmillió forintos veszteséget fog elkönyvelni a bérbeadás eredményeképp. Emellett pedig a helyi lakosok a továbbiakban sem mehetnek majd le a tóhoz, mindössze egy kerítésen keresztül nézhetik majd az elhanyagolt köztulajdont. 

A szerződést annak ellenére hozta tető alá a kerületi önkormányzat, hogy Bába Szilvia önkormányzati képviselő november 30-án közvélemény-kutatást kezdeményezett a közösségi médiában, amelyből kiderült, hogy a szavazók 85 százaléka nyitott, mindenki által látogatható tavat szeretne. 

A rendkívül előnytelen, szerződést Újbuda önkormányzatának vezetése 2025 év végén kötötte meg. Ez pedig egy újabb bizonyíték arra vonatkozóan, hogy a 2024-es választásokat követően egy olyan, volt SZDSZ-es politikusokból és háttéremberekből álló csoport helyezkedett az újbudai önkormányzat kulcspozícióiba, akik csak botrányt-botrányra halmozva vezetik Budapest legnagyobb kerületét. Ennek a polipnak az egyik vezetője Kis-Fleischmann Éva, a polgármester kabinetfőnöke, aki sajtóinformációk szerint már László Imre polgármester helyett vezetheti a kerületet. 

Borítókép: Kelenvölgyi Kék-tó (Forrás: Facebook/ Junghausz Rajmund)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekmagyar péter

Azért, mert…

Bayer Zsolt avatarja

…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu