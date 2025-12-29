Balos tempó a fővárosban: a haverok egyhavi lakbérből egy évre bérelhetnek tavat a budapesti kerületben

Egy átlagos kerületi lakos meg sem közelítheti a Kelenvölgyben található Kék-tavat, amelyet nagyjából egy méter magas kerítés választ el a külvilágtól. A tó ugyan a kerületi önkormányzat tulajdona, azonban egy horgászegyesületnek adták bérbe, amely gondosan elzárta a külvilágtól a köztulajdont.

Kék-tó (Forrás: Facebook)

Amint azt a Junghausz Rajmund, kerületi önkormányzati képviselő által megosztott képeken is látszik, a szóban forgó Kelenvölgyi Kék-tó horgászegyesület, vagyis a bérlő, kizárólag a tavat körülvevő kerítést tartja kiváló állapotban, a tó többi része láthatóan elhanyagolt.

A tavat egy horgászegyesület üzemelteti, és jelenleg a tagokon kívül nem mehet más a partjára. Novemberben foglalkozott először a szerződésük hosszabbításával a Vagyongazdálkodási és Kerületfejlesztési Bizottság. Ekkor egy olyan javaslattal készült a hivatal, hogy fizessenek a tó bérletéért évi 15 ezer forintot és fizessék a közüzemi díjakat

– írta a posztjában Junghausz Rajmund. Hozzátette, ezt a tervet sikerült blokkolni, de a decemberi bizottsági, majd az ezt követő testületi ülésen sikerült a városvezetésnek egy ennél is rosszabb minőségű határozatot elfogadnia.

Ugyan most már évente 250 ezer forintra nőtt a bérleti díjuk, de a vízfogyasztás költségét magára vállalta az önkormányzat 1000 m3-ig. Klassz, mert ennek az ára bruttó 760 ezer forint. Tehát kicsit több, mint 500 ezer forinttal támogatjuk a horgászok hobbiját közpénzből

– jelentette ki a politikus. A képviselő-testület döntésének eredményeként havi szintre lebontva az egyesület kicsivel több mint 20 ezer forintot fizet a tó kizárólagos használatáért,

Az önkormányzat pedig összességében éves szinten félmillió forintos veszteséget fog elkönyvelni a bérbeadás eredményeképp. Emellett pedig a helyi lakosok a továbbiakban sem mehetnek majd le a tóhoz, mindössze egy kerítésen keresztül nézhetik majd az elhanyagolt köztulajdont.

A szerződést annak ellenére hozta tető alá a kerületi önkormányzat, hogy Bába Szilvia önkormányzati képviselő november 30-án közvélemény-kutatást kezdeményezett a közösségi médiában, amelyből kiderült, hogy a szavazók 85 százaléka nyitott, mindenki által látogatható tavat szeretne.