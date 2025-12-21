Így tette tönkre a rászoruló gyermekek karácsonyát Újbuda önkormányzata

A László Imre polgármester helyett az újbudai önkormányzatot vezető Kis-Fleischmann Évának köszönhető, hogy idén nem működik együtt a rászoruló gyermekeknek ajándékokat gyűjtő MikulásGyárral a XI. kerület – tudta meg a Magyar Nemzet.

László Imre és Kis-Fleischmann Éva (Forrás: Facebook)

Lapunk információi szerint az egész ügy még tavaly kezdődött. A kerületi önkormányzat egyik alpolgármestere, a korábban az LMP színeiben politizáló, a 2024-es választások után pedig saját egyesületet alapító Kreitler-Sas Máté a saját képviselői keretéből akarta támogatni a MikulásGyár megszervezését a kerületben.

Az alpolgármester tervét azonban keresztülhúzta a polgármester kabinetfőnöke, aki hosszas huzavona után is ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselői keretből való támogatás helyett közbeszerzést kell kiírni az ügyben. A vita pedig végül odáig fajult, hogy a MikulásGyár megszakította a kapcsolatot az önkormányzattal.

Ezt követően azonban az adománygyűjtés elmaradása mind Kis-Fleischmann Éva, mind pedig a kerület vezetése számára presztízsveszteséget jelentett volna, ezért a MikulásGyár nevével visszaélve, saját adománygyűjtést indított az önkormányzat. Erről számolt be napokban a MikulásGyár is. Mint írták,