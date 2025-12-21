kis - fleischmann évalászló imrekerületmikulásgyárönkormányzat

Így tette tönkre a rászoruló gyermekek karácsonyát Újbuda önkormányzata

A XI. kerületet a polgármester helyett vezető Kis-Fleischmann Éva tehette tönkre a MikulásGyárral való együttműködést.

Gábor Márton
2025. 12. 21. 6:22
A László Imre polgármester helyett az újbudai önkormányzatot vezető Kis-Fleischmann Évának köszönhető, hogy idén nem működik együtt a rászoruló gyermekeknek ajándékokat gyűjtő MikulásGyárral a XI. kerület – tudta meg a Magyar Nemzet. 

Lapunk információi szerint az egész ügy még tavaly kezdődött. A kerületi önkormányzat egyik alpolgármestere, a korábban az LMP színeiben politizáló, a 2024-es választások után pedig saját egyesületet alapító Kreitler-Sas Máté a saját képviselői keretéből akarta támogatni a MikulásGyár megszervezését a kerületben. 

Az alpolgármester tervét azonban keresztülhúzta a polgármester kabinetfőnöke, aki hosszas huzavona után is ragaszkodott ahhoz, hogy a képviselői keretből való támogatás helyett közbeszerzést kell kiírni az ügyben. A vita pedig végül odáig fajult, hogy a MikulásGyár megszakította a kapcsolatot az önkormányzattal. 

Ezt követően azonban az adománygyűjtés elmaradása mind Kis-Fleischmann Éva, mind pedig a kerület vezetése számára presztízsveszteséget jelentett volna, ezért a MikulásGyár nevével visszaélve, saját adománygyűjtést indított az önkormányzat. Erről számolt be napokban a MikulásGyár is. Mint írták, 

a MikulásGyár és Újbuda között semmilyen együttműködés nincs. A kerület vezetése tavaly émelyítő stílusban és intézkedésekkel, az idei évben nyílt közmeghallgatáson történt szégyenteljes hazugsággal szerette volna kellemetlen helyzetbe hozni a MikulásGyárat. Most azonban újbudai mikulásgyárról olvasunk. Ők, a MikulásGyár szellemiségének ellenségei, a MikulásGyár védjegyoltalom alatt álló nevével, ismertségével, jó hírével reklámoznak valamit. Szégyen, hogy ezek az emberek bármit irányíthatnak, külön szégyen, hogy egy ilyen kerületet.

