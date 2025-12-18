Semmibe veszi az időseket Újbuda baloldali vezetése

Néhány hete kiderült, hogy a városvezetés szerint semmi szükség az évtizedek óta megrendezésre kerülő lokális Idősek Karácsonya ünnepségre. Öt képviselőtársammal összefogva finom nyomásgyakorlással elértük, hogy megváltoztassa a polgármester az álláspontját. Őrmezőn ma tartottuk a karácsonyi ünnepséget, és nem volt meglepő, hogy telt ház volt a közösségi házban. Így volt ez minden évben – írta közösségi oldalán Junghausz Rajmund, a városrész önkormányzati képviselője.

A képviselő kiemelte: meglepte, hogy sem a polgármester, sem a négy túlfizetett alpolgármester egyike sem tisztelte meg a rendezvényen részt vevő időseket. Maguk helyett elküldték Varga Gergőt, a DK egyik borsodi országgyűlési jelöltjét.

Gergőt kedvelem, és sokkal szórakoztatóbb volt, mint László Imre bármikor. Különösen, amikor az örömszerzéssel kapcsolatos gondolatat osztotta meg a hallgatósággal. Ezt követően azzal tisztelte meg a jelenlevőket, hogy a program közepén felállt és távozott

– idézte fel Junghausz Rajmund. A képviselő felszólította a kerület vezetését, hogy a jövőben ennyire látványosan ne alázzák meg Őrmező idősebb lakóit.

Újbuda önkormányzata idén a lokális idősek karácsonya helyett egy központi rendezvénnyel akarta letudni a kerületi idősekkel való ünneplést. A kerület vezetése azt követően visszakozott, hogy mind az ünnepelni kívánó szépkorúak, mind a képviselők tiltakoztak a döntés ellen.