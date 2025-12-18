lászló imrepolgármesterdkÚjbudaidősek karácsonyaőrmezőjunghausz rajmund

Semmibe veszi az időseket Újbuda baloldali vezetése

Sem a polgármester, sem az alpolgármesterek nem voltak hajlandók tiszteletüket tenni az Idősek Karácsonya ünnepségen.

Gábor Márton
2025. 12. 18. 22:14
Borítókép: László Imre újbudai polgármester az önkormányzati tanácsteremben (Fotó: Havran Zoltán)
Néhány hete kiderült, hogy a városvezetés szerint semmi szükség az évtizedek óta megrendezésre kerülő lokális Idősek Karácsonya ünnepségre. Öt képviselőtársammal összefogva finom nyomásgyakorlással elértük, hogy megváltoztassa a polgármester az álláspontját. Őrmezőn ma tartottuk a karácsonyi ünnepséget, és nem volt meglepő, hogy telt ház volt a közösségi házban. Így volt ez minden évben – írta közösségi oldalán Junghausz Rajmund, a városrész önkormányzati képviselője.

A képviselő kiemelte: meglepte, hogy sem a polgármester, sem a négy túlfizetett alpolgármester egyike sem tisztelte meg a rendezvényen részt vevő időseket. Maguk helyett elküldték Varga Gergőt, a DK egyik borsodi országgyűlési jelöltjét.

Gergőt kedvelem, és sokkal szórakoztatóbb volt, mint László Imre bármikor. Különösen, amikor az örömszerzéssel kapcsolatos gondolatat osztotta meg a hallgatósággal. Ezt követően azzal tisztelte meg a jelenlevőket, hogy a program közepén felállt és távozott

– idézte fel Junghausz Rajmund. A képviselő felszólította a kerület vezetését, hogy a jövőben ennyire látványosan ne alázzák meg Őrmező idősebb lakóit.

Újbuda önkormányzata idén a lokális idősek karácsonya helyett egy központi rendezvénnyel akarta letudni a kerületi idősekkel való ünneplést. A kerület vezetése azt követően visszakozott, hogy mind az ünnepelni kívánó szépkorúak, mind a képviselők tiltakoztak a döntés ellen.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
